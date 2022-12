La ocasión en la que Pelé recordó la Copa del Mundo de México 70: “Un país que no puedo olvidar”

La ocasión en la que Pelé recordó la Copa del Mundo de México 70 (Foto: Twitter/@Jovenesfutmx)

El mundo del balompié mundial se encuentra shock después de darse a conocer la noticia del lamentable deceso del astro brasileño y considerado para algunos el mejor futbolista en la historia, Edson Arantes do Nascimento mejor conocido ante la opinión pública como Pelé a los 81 años.

O’ Rei labró su nombre en letras de oro en la historia del fútbol mundial tras ser el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, un récord que todavía persiste hasta el día de hoy, sin embargo, su última justa mundialista fue de sobremanera especial por ser en México.

Este hecho quedó en el corazón de Arantes do Nascimento hasta el día de su deceso, tal y como lo pudo expresar durante el aniversario 50 de la final en la que Brasil goleó 4-1 a Italia para ganar el título con el que Pelé se convirtió en el único futbolista tres veces campeón del mundo.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

Así lo compartió en un material audiovisual compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) en 2020: “De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, contó O’ Rei.

En aquella edición, el ídolo histórico del Santos de Brasil fue la pieza clave para que el Scratch du Oro logrará levantar esa copa del mundo en México 70. Con cuatro goles en el campeonato Pelé encabezó al equipo de Brasil que ganó el grupo tres del Mundial, con sede en Guadalajara, en el que derrotó 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 2-0 a Rumanía.

Después la verde amarella superó por 4-2 a Perú en cuartos de finales, por 3-1 a Uruguay, en semifinales y por la goleada 4-1 a Italia en la final jugada en el Estadio Azteca, donde el mítico Pelé se retiró de los Mundiales.

Falleció Pelé a los 82 años (Foto: Twitter/@Futboleramx)

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al fútbol, éramos bien recibidos”, agregó Arantes do Nascimento.

En aquel mensaje compartido por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubó, O’ Rei reconoció públicamente que una de las mejores experiencias en vida fue ganar la Copa del Mundo en México donde la gente se desbordó por él y aquella selección conformada por figuras como Rivelino y Jairzhino.

Brazilian footballer Pele wearing a wreath while celebrating with his team Santos FC, 24th November 1969.(Photo by Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)

“Después con el premio que Dios nos dio, de ser campeones del mundo en México. A la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, reiteró el atacante que marcó en vida 757 goles.

En su trayectoria Pelé formó parte del equipo de Brasil campeón mundial en Suecia 1958, con 17 años, y Chile 1962. A nivel de clubes O’ rei formó gran parte de su vida del Santos de Brasil, casi al cierre de su carrera decidió emigrar al balompié de los EEUU con el New York Cosmos.

