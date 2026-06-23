El regreso de Neymar: la preparación especial que realizó y bajo qué condiciones podría sumar minutos ante Escocia

Neymar se reintegró a los entrenamientos con Brasil tras más de un mes de baja por una lesión en el gemelo derecho (Reuters/Vincent Carchietta)

Neymar lleva más de un mes sin pisar una cancha de fútbol. La lesión en el gemelo derecho que lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial 2026 parece estar quedando atrás, y los entrenamientos de los últimos días en Nueva Jersey empiezan a dar señales concretas de que el delantero del Santos podría tener minutos ante Escocia el miércoles en Miami.

Este martes, durante los 15 minutos abiertos a los medios en la sesión del equipo brasileño, Neymar participó en los ejercicios de activación y en el rondo con los 22 jugadores de campo disponibles. El delantero se sorprendió con la baja de temperaturas —el termómetro pasó de más de 30°C a menos de 20°C— y se frotó los brazos antes de pisar el terreno. Fue en esa misma sesión donde se produjo uno de los momentos más reveladores del día: el jugador del Santos fue al choque con Danilo, una entrada que arrancó los aplausos del resto del plantel.

PUBLICIDAD

Ese instante no fue casual. Según reportó UOL Esporte Brasil, la naturalidad con la que Neymar se movió en el calentamiento del lunes y la confianza que mostró al lanzarse en una entrada son dos de los indicadores que el cuerpo técnico observa para evaluar el proceso de recuperación. La forma en que el delantero maneja el balón y, sobre todo, cómo reacciona ante el contacto físico con rivales, son los parámetros que la Seleção tiene en cuenta para determinar si está listo para competir.

“¿Lo quieres, eh?”, le dijo Casemiro entre risas, antes de aplaudir junto con otros compañeros. La escena, recogida, ocurrió después de que Neymar tuviera dificultades para recuperar el balón en el centro del clásico rondo y decidiera ir a buscarlo con una entrada. El gesto, aparentemente menor, fue leído dentro del grupo como una señal de que el delantero recupera la confianza en su cuerpo.

PUBLICIDAD

Casemiro y otros compañeros aplaudieron a Neymar tras una entrada en el rondo durante la sesión en Nueva Jersey (Reuters/Vincent Carchietta)

Internamente, el plantel brasileño ve a Neymar bien preparado desde lo físico. El discurso oficial, no obstante, apunta a observar cómo responde su cuerpo a las situaciones propias del juego y, en particular, a los golpes de los rivales. El delantero lleva semanas con ejercicios de fortalecimiento muscular y resistencia, aunque solo en los últimos días retomó el contacto con el balón y con sus compañeros en el campo. La expectativa es que figure en la lista para el partido ante Escocia y pueda ser utilizado entre 15 y 20 minutos, siempre que el contexto del partido lo permita.

Esa condición es, precisamente, la que define el escenario en el que Neymar podría aparecer. El periodista Pedro Lopes, de UOL Esporte Brasil, fue claro al respecto: “Creo que contra Escocia solo irá al campo si Brasil logra construir un marcador cómodo”.

PUBLICIDAD

Lopes argumentó que no tendría sentido lanzar al delantero, después de más de un mes sin jugar, para intentar cambiar un partido que defina la clasificación a la segunda fase, máxime cuando en el banco hay opciones como Endrick o el propio Gabriel Martinelli con más ritmo de competencia.

El análisis de Lopes también abordó las restricciones que pesan sobre Neymar en esta etapa de su regreso. Se trata de limitaciones de juego —movimientos a alta velocidad, remates a portería— y no de preparación física general. “Físicamente, lo que se dice dentro de la selección es que Neymar está bien preparado”, apuntó el periodista. Desde el cuerpo técnico se subraya que, durante el período de baja, el delantero no solo trató la lesión, sino que realizó trabajos de fuerza y resistencia para llegar en condiciones.

PUBLICIDAD

Integrantes del plantel que estuvieron en Qatar 2022 afirman que el Neymar del Mundial 2026 llega más enfocado que en aquella edición (Reuters/Caean Couto)

Hay un dato que circula dentro de la delegación y que UOL Esporte Brasil recogió: integrantes del plantel que también estuvieron en Qatar 2022 afirman que el Neymar de 2026 llega más enfocado que el de aquella edición, cuando el delantero buscaba entrenar hasta en dos o tres sesiones por día. Lopes fue cauteloso al respecto: “De repente, podríamos sorprendernos con el Neymar que veremos en esta Copa, pero es necesario verlo en el campo. La única manera de saber cuánto puede aportar es verlo en la cancha”.

El técnico Carlo Ancelotti ya tiene claro cómo ve al delantero dentro del esquema: por el centro del ataque. Las bandas y el mediocampo quedaron descartados como posibles posiciones para su regreso.

PUBLICIDAD

Esa definición reduce las opciones de ingreso, pero también las clarifica: si el marcador acompaña, Neymar tendría un lugar concreto al que ingresar.

Brasil llega al partido ante Escocia como líder del Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos. Los brasileños tienen un motivo adicional para buscar la victoria: quedar primeros les permitiría continuar el torneo en el mismo hotel de concentración de Nueva Jersey, mientras que una segunda plaza implicaría trasladarse a México, una complicación logística que el equipo prefiere evitar. El partido se jugará el miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami, con inicio previsto a las 19:00 (hora de Brasilia).

PUBLICIDAD