La sentida reflexión de una leyenda de Brasil sobre Messi en el Mundial: “Quien de verdad ama el fútbol, no puede no admirarlo”

Rivaldo disfruta del partido de Brasil ante Haití en el Mundial 2026 (Instagram @rivaldo)

La sobresaliente actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 no deja de sorprender a todos los amantes del fútbol, incluso a los históricos rivales de la selección argentina, que caen rendidos a los pies del astro rosarino, que pulverizó el récord del alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia en las Copas del Mundo, con 18 tantos. Entre tantos elogios, se destacaron las palabras del brasileño Rivaldo, campeón del mundo en 2002 y leyenda de la verdeamarela.

“He jugado al fútbol durante muchos años y, cuando uno ve un fútbol bonito, ve a un jugador dedicado, con casi 39 años, haciendo lo que lleva haciendo, hay que quitarse el sombrero”, escribió el ex futbolista que se retiró a los 43 años en el Mogi Mirim de Brasil luego de una brillante carrera que lo tuvo en equipos como el Barcelona y Milan, en su cuenta de Instagram.

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Su comunidad de más de 5 millones de seguidores, le reconoció el gran gesto al hablar desde el corazón sobre Messi, quien se presenta como una nueva amenaza para los equipos que buscan obtener el título que defiende la selección de Scaloni. “Claro que cada uno anima a su selección, y yo no voy a animar a Argentina para que sea campeona, pero cuando vemos a un gran jugador como Messi, quien de verdad ama el fútbol no puede no admirarlo. Lo que ha hecho y sigue haciendo es impresionante”, continuó el brasileño.

El posteo de Rivaldo halagando a Lionel Messi (Instagram)

“Cinco goles en dos partidos, siendo hasta ahora el único jugador argentino que ha marcado en este Mundial. Eso demuestra lo importante que es y la calidad que tiene. Con todo respeto, Messi, lo que haces sobre el terreno de juego es algo de otro mundo. Es un privilegio para todos nosotros, amantes del fútbol, poder seguir una carrera tan extraordinaria", completó Rivaldo, mencionando la cuenta de La Pulga. El posteo tuvo más de 5.700 comentarios.

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El ex futbolista brasileño se encuentra en Estados Unidos para seguir al seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti en la Copa de Mundo junto a otras figuras de Brasil como Ronaldo, Bebeto, Cafú, Roberto Carlos, Kaká y Ronaldinho. No fue el único campeón de su país que halagó el rendimiento de Messi y se sumó a los elogios del Fenómeno Nazário, quien afirmó recientemente: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”.

Rivaldo y Ronaldo, dos leyendas juntas en el Mundial 2026 (Instagram @rivaldo)

Ronaldo, uno de los que integra la lista de goleadores mundialistas con 15 tantos, continuó con su análisis: “Creo que si hay alguien que merece el título de máximo goleador de todos los Mundiales, de todos los tiempos, creo que Messi es el indicado”. Al mismo tiempo, consideró: “Sí, he respondido a esto varias veces, porque cuando... ¿Cómo se llama el alemán? ¿Klose? Cuando Klose me pasó, dije: ‘Chicos... son números, ¿no? Es una estadística’. Sí... Y los récords también están para romperse, ¿no? No hay ningún récord que dure para siempre. No es lo que define a cada jugador ni lo que han hecho durante toda su vida, pero es un buen número, una buena estadística”.

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Estas declaraciones se sumaron a las que realizó tras la victoria albiceleste en su debut. En una rueda de prensa para acreditados de la FIFA en el estadio Arrowhead, el ex jugador de Real Madrid y Barcelona matizó su respeto por el argentino y subrayó la vigencia de Messi incluso a los 38 años. “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, sentenció. Desde su perspectiva, la trascendencia del capitán de la Selección Argentina ya no admite discusión. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, manifestó Ronaldo.