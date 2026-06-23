Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron y el riesgo país volvió a subir por una turbulencia en Wall Street

El Nasdaq perdió 2,2% y condicionó al resto de los mercados. Los ADR perdieron hasta 4% y los bonos, 0,3%. El riesgo país subió a 433 puntos. El dólar avanzó a $1.490 en el Banco Nación, en un máximo desde enero

Guardar
Google icon
Los indicadores de Wall Street se alejaron de sus recientes máximos.
Los indicadores de Wall Street se alejaron de sus recientes máximos.

Las bolsas internacionales se movieron en negativo, con una serie de ventas enfocadas en valores tecnológicos y una palpable aversión al riesgo que arrastró a pérdidas para los activos argentinos.

También en la plaza local se observó una tendencia alcista para el dólar, que en parte obedeció a la apreciación global de la moneda norteamericana, basada en expectativa de suba de tasas de la Reserva Federal. Este dólar más fuerte se reflejó en una suba del índice DXY (Dollar Index), elevó a este indicador a 101,39 frente a una canasta de monedas principales, su nivel más alto desde marzo de 2025.

PUBLICIDAD

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,9%, en los 3.248.427 puntos. También operaron en baja los ADR y acciones argentinas en Wall Street, una tendencia encabezada por Edenor (-4,4%) y Banco Macro (-3,4%).

El Nasdaq, con gran exposición al sector tecnológico, resignó 2,2%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,4 por ciento. El Dow Jones de industriales, que incluye menos empresas tecnológicas, retrocedió un 0,1 por ciento.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- devolvieron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 13 unidades para la Argentina, en los 433 puntos básicos.

El Nasdaq asumió otra fuerte caída, aunque los títulos de SpaceX ganaron un 1%, a USD 156,11, para cortar una serie de tres caídas consecutivas. Más temprano, las acciones de la compañía espacial de Elon Musk amenazaron con hacer que su capitalización bursátil caiga por debajo de los 2 billones de dólares.

La venta masiva de acciones de los gigantes de chips de memoria SK Hynix y Samsung Electronics en Corea del Sur puso de manifiesto las crecientes dudas sobre las elevadas valoraciones de la IA. Ambas compañías vieron caer sus acciones más del 12%, dinámica que arrastró al índice bursátil de referencia Kospi Composite a una pérdida brutal del 10 por ciento.

El declive bursátil centró la atención en los resultados de Micron, que se publicarán el miércoles y que servirán para evaluar la solidez de la demanda de memorias. Las acciones del fabricante de chips cayeron un 13,2%, después de haber alcanzado un máximo histórico el lunes.

Mientras tanto, las negociaciones de paz y nucleares en curso entre Estados Unidos e Irán mostraron signos de progreso. Los futuros del crudo Brent (USD 77,15 el barril) y WTI (USD 73,37) para agosto cayeron menos del 1% después de que Estados Unidos emitiera una exención de 60 días de las sanciones petroleras contra su adversario.

“La Reserva Federal sacudió el tablero la semana pasada mostrando una postura con mayor sesgo frente a la inflación y sugiriendo que el próximo movimiento sería una suba en la tasa de política monetaria“, indicó Balanz Capital.

“En el frente corporativo, las firmas de megacapitalización y el sector de semiconductores sufrieron el impacto de una severa rotación y el desarme de posiciones apalancadas, liderados por el desplome del 12,1% en Micron (⁠MU⁠), que arrastró consigo a los futuros del Nasdaq y opacó los anuncios tecnológicos del día", reseñó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Tras el fuerte rebote del Merval en dólares impulsado por la mejora de los márgenes bancarios, y pese a que los ADR financieros todavía se mantienen lejos de sus máximos históricos, la corrección en bancos sí puede ser una oportunidad genuina a mediano plazo, pero exige selectividad y monitoreo dela morosidad. El sector energético sigue siendo el refugio más sólido, mientras que los bancos ofrecen un trade de recuperación con mayor riesgo. Una estrategia balanceada -energía como núcleo y bancos como apuesta táctica- parece más prudente que quedarse 100% en un solo sector", afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“En los mercados accionarios se está viendo un cambio en el liderazgo del rally: tras meses en los que compañías tecnológicas explicaron los retornos, comenzó a observarse una rotación hacia sectores más cíclicos, como el industrial, financiero y materiales, mientras las megacaps tecnológicas mostraron un desempeño más débil", indicó un reporte de IEB.

Los analistas de IOL destacaron que para la “renta fija soberana en dólares, la reclasificación a ‘B-’ abre potencial de compresión adicional de 80-100 puntos básicos; preferimos convexidad en el tramo largo con GD35 y GD41, complementados con AO27 o BPOC7 para gestión de volatilidad. Evitamos los bonos 2029-2030 dado su escaso atractivo relativo”.

“El mercado seguirá atento a cómo avanza la implementación del acuerdo entre EEUU e Irán, particularmente en lo que respecta al restablecimiento del tránsito marítimo por Ormuz”, comentó Portfolio Personal Inversiones.

El dólar retomó las ganancias

El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el dólar mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).

“La suba estuvo impulsada por la misma dinámica de demanda observada en las últimas ruedas, a la que se sumó la demanda propia de fin de mes. Esto permitió que la cotización volviera a quebrar los máximos de junio”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial anota una suba de 63,50 pesos o 4,5% en junio, suba que se ajusta a 16,50 pesos o 1,1% en el 2026.

El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.796,13, que deja al dólar mayorista a 324,63 pesos o 22,1% de ese límite de flotación.

En el Banco Nación el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta, el precio más alto desde el 12 de enero. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.491,13 para la venta y $1.439,41 para la compra.

El dólar blue también estiró la ganancia del día a diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, en lo más alto desde el 20 de enero. El dólar informal anota en lo que va de junio un ascenso de 75 pesos o 5,2 por ciento.

Las cotizaciones bursátiles -implícitas en activos que son operados en simultáneo en la plaza local y el exterior-también subieron: el MEP superó los 1.500 pesos y el “contado con liquidación” trepó 1,5% a $1.553,49 , en lo más alto desde el 17 de diciembre del año pasado.

El Banco Central absorbió USD 20 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 38 millones, a USD 47.469 millones, con la caída de 1,4% en el oro, a USD 4.140,30 la onza.

Temas Relacionados

dólar hoyWall Streetriesgo país Argentinareservas BCRAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la estabilidad del desempleo no alcanza para reflejar la crisis laboral, según un especialista

La tasa de desempleo se mantiene estable, pero Matías Ghidini advirtió que el mercado laboral continúa mostrando señales de deterioro: menos empleo registrado, salarios que corren detrás de la inflación y una recuperación que aún no logra consolidarse

Por qué la estabilidad del desempleo no alcanza para reflejar la crisis laboral, según un especialista

Pese a la expectativa de los inversores, la Argentina seguirá siendo un mercado financiero “aislado”

MSCI decidió no abrir una consulta para reclasificar al país para que pase a la categoría de fronterizo o emergente. Qué puntos clave analizó la entidad para tomar la decisión

Pese a la expectativa de los inversores, la Argentina seguirá siendo un mercado financiero “aislado”

Los salarios registrados aumentaron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación

Pese a la mejora, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año los sueldos perdieron frente al avance del IPC, lo que implica una caída del poder adquisitivo

Los salarios registrados aumentaron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación

La economía argentina creció 0,7% en el primer trimestre de 2026: cuáles fueron los sectores que impulsaron la actividad

En la comparación interanual, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una expansión del 2,3 por ciento. El Gobierno celebró el dato y señaló que el indicador se encuentra en un “récord histórico”

La economía argentina creció 0,7% en el primer trimestre de 2026: cuáles fueron los sectores que impulsaron la actividad

El dólar volvió a subir y tocó un nuevo precio máximo desde enero

La cotización mayorista subió a $1.471,50 y acumula en junio un alza de 63,50 pesos o 4,5%. Al público en el Banco Nación la divisa cerró a $1.490

El dólar volvió a subir y tocó un nuevo precio máximo desde enero

DEPORTES

El regreso de Neymar: la preparación especial que realizó y bajo qué condiciones podría sumar minutos ante Escocia

El regreso de Neymar: la preparación especial que realizó y bajo qué condiciones podría sumar minutos ante Escocia

Julia Riera y Lourdes Carlé dieron el primer paso en Wimbledon: Federico Coria buscará seguir avanzando en la qualy

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: europeos y africanos reparten puntos en Boston

La sentida reflexión de una leyenda de Brasil sobre Messi en el Mundial: “Quien de verdad ama el fútbol, no puede no admirarlo”

La sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por Messi tras su gran actuación en el Mundial 2026

TELESHOW

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Del rating minuto a minuto al aplauso en el teatro: el cambio de piel de Rodrigo Lussich

Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas

El presidente Arévalo dice que Guatemala esperará el escrutinio oficial antes de felicitar en Perú y Colombia

Pakistán quiere seguir mediando entre Estados Unidos e Irán hasta que se logre una “paz duradera”

Clive Davis era un ejecutivo que se involucraba activamente en su trabajo, pero no con Patti Smith