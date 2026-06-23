Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron y el riesgo país volvió a subir por una turbulencia en Wall Street

Los indicadores de Wall Street se alejaron de sus recientes máximos.

Las bolsas internacionales se movieron en negativo, con una serie de ventas enfocadas en valores tecnológicos y una palpable aversión al riesgo que arrastró a pérdidas para los activos argentinos.

También en la plaza local se observó una tendencia alcista para el dólar, que en parte obedeció a la apreciación global de la moneda norteamericana, basada en expectativa de suba de tasas de la Reserva Federal. Este dólar más fuerte se reflejó en una suba del índice DXY (Dollar Index), elevó a este indicador a 101,39 frente a una canasta de monedas principales, su nivel más alto desde marzo de 2025.

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En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,9%, en los 3.248.427 puntos. También operaron en baja los ADR y acciones argentinas en Wall Street, una tendencia encabezada por Edenor (-4,4%) y Banco Macro (-3,4%).

El Nasdaq, con gran exposición al sector tecnológico, resignó 2,2%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,4 por ciento. El Dow Jones de industriales, que incluye menos empresas tecnológicas, retrocedió un 0,1 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- devolvieron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 13 unidades para la Argentina, en los 433 puntos básicos.

El Nasdaq asumió otra fuerte caída, aunque los títulos de SpaceX ganaron un 1%, a USD 156,11, para cortar una serie de tres caídas consecutivas. Más temprano, las acciones de la compañía espacial de Elon Musk amenazaron con hacer que su capitalización bursátil caiga por debajo de los 2 billones de dólares.

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La venta masiva de acciones de los gigantes de chips de memoria SK Hynix y Samsung Electronics en Corea del Sur puso de manifiesto las crecientes dudas sobre las elevadas valoraciones de la IA. Ambas compañías vieron caer sus acciones más del 12%, dinámica que arrastró al índice bursátil de referencia Kospi Composite a una pérdida brutal del 10 por ciento.

El declive bursátil centró la atención en los resultados de Micron, que se publicarán el miércoles y que servirán para evaluar la solidez de la demanda de memorias. Las acciones del fabricante de chips cayeron un 13,2%, después de haber alcanzado un máximo histórico el lunes.

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Mientras tanto, las negociaciones de paz y nucleares en curso entre Estados Unidos e Irán mostraron signos de progreso. Los futuros del crudo Brent (USD 77,15 el barril) y WTI (USD 73,37) para agosto cayeron menos del 1% después de que Estados Unidos emitiera una exención de 60 días de las sanciones petroleras contra su adversario.

“La Reserva Federal sacudió el tablero la semana pasada mostrando una postura con mayor sesgo frente a la inflación y sugiriendo que el próximo movimiento sería una suba en la tasa de política monetaria“, indicó Balanz Capital.

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“En el frente corporativo, las firmas de megacapitalización y el sector de semiconductores sufrieron el impacto de una severa rotación y el desarme de posiciones apalancadas, liderados por el desplome del 12,1% en Micron (⁠MU⁠), que arrastró consigo a los futuros del Nasdaq y opacó los anuncios tecnológicos del día", reseñó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Tras el fuerte rebote del Merval en dólares impulsado por la mejora de los márgenes bancarios, y pese a que los ADR financieros todavía se mantienen lejos de sus máximos históricos, la corrección en bancos sí puede ser una oportunidad genuina a mediano plazo, pero exige selectividad y monitoreo dela morosidad. El sector energético sigue siendo el refugio más sólido, mientras que los bancos ofrecen un trade de recuperación con mayor riesgo. Una estrategia balanceada -energía como núcleo y bancos como apuesta táctica- parece más prudente que quedarse 100% en un solo sector", afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“En los mercados accionarios se está viendo un cambio en el liderazgo del rally: tras meses en los que compañías tecnológicas explicaron los retornos, comenzó a observarse una rotación hacia sectores más cíclicos, como el industrial, financiero y materiales, mientras las megacaps tecnológicas mostraron un desempeño más débil", indicó un reporte de IEB.

Los analistas de IOL destacaron que para la “renta fija soberana en dólares, la reclasificación a ‘B-’ abre potencial de compresión adicional de 80-100 puntos básicos; preferimos convexidad en el tramo largo con GD35 y GD41, complementados con AO27 o BPOC7 para gestión de volatilidad. Evitamos los bonos 2029-2030 dado su escaso atractivo relativo”.

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“El mercado seguirá atento a cómo avanza la implementación del acuerdo entre EEUU e Irán, particularmente en lo que respecta al restablecimiento del tránsito marítimo por Ormuz”, comentó Portfolio Personal Inversiones.

El dólar retomó las ganancias

El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el dólar mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).

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“La suba estuvo impulsada por la misma dinámica de demanda observada en las últimas ruedas, a la que se sumó la demanda propia de fin de mes. Esto permitió que la cotización volviera a quebrar los máximos de junio”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial anota una suba de 63,50 pesos o 4,5% en junio, suba que se ajusta a 16,50 pesos o 1,1% en el 2026.

El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.796,13, que deja al dólar mayorista a 324,63 pesos o 22,1% de ese límite de flotación.

En el Banco Nación el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta, el precio más alto desde el 12 de enero. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.491,13 para la venta y $1.439,41 para la compra.

El dólar blue también estiró la ganancia del día a diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, en lo más alto desde el 20 de enero. El dólar informal anota en lo que va de junio un ascenso de 75 pesos o 5,2 por ciento.

Las cotizaciones bursátiles -implícitas en activos que son operados en simultáneo en la plaza local y el exterior-también subieron: el MEP superó los 1.500 pesos y el “contado con liquidación” trepó 1,5% a $1.553,49 , en lo más alto desde el 17 de diciembre del año pasado.

El Banco Central absorbió USD 20 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 38 millones, a USD 47.469 millones, con la caída de 1,4% en el oro, a USD 4.140,30 la onza.