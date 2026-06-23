Julia Riera y Lourdes Carlé dieron el primer paso en Wimbledon: Federico Coria buscará seguir avanzando en la qualy

Julia Riera festejó en su estreno (Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La jornada del martes arrojó dos triunfos para el tenis argentino en la qualy del cuadro femenino de Wimbledon: Julia Riera y María Lourdes Carlé superaron sus respectivos compromisos de primera ronda y avanzaron en la búsqueda de un lugar en el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada. Federico Coria, único que sigue con chances entre los hombres, se ilusiona con dar otro paso.

Riera, ubicada en el puesto 182 del ranking mundial, debió trabajar más de la cuenta para superar a la británica Daniella Britton, una junior de 15 años que recibió una invitación de la organización. La pergaminense se recuperó de un comienzo adverso y terminó imponiéndose por 2-6, 6-2 y 6-4 para meterse en la segunda ronda de la clasificación. Allí enfrentará a la estadounidense Fiona Crawley (248°), este miércoles en el segundo turno de la Cancha 9.

PUBLICIDAD

Más tarde fue el turno de Lourdes Carlé. La tenista de Daireaux, actualmente 232° del ranking WTA, derrotó a la checa Lucie Havlickova (208°), ex número uno del mundo junior, por 7-5, 5-7 y 6-4 en un partido cambiante que se extendió durante más de tres horas. Su próxima rival será la belga Jeline Vandromme, de 18 años, una de las jóvenes promesas del circuito femenino, ubicada en el puesto 161 de la clasificación femenina.

Lourdes Carlé y Julia Riera (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

La jornada no fue completa para la delegación nacional. Jazmín Ortenzi (158°) y Luisina Giovannini (166°) quedaron eliminadas en la primera ronda de la clasificación y no podrán continuar su camino hacia el cuadro principal del certamen londinense.

PUBLICIDAD

Ortenzi buscaba superar por primera vez una ronda en la qualy del Grand Slam británico, pero chocó contra la canadiense Katherine Sebov (244°), quien la eliminó con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2.

Giovannini, por su lado, había llegado a Wimbledon tras una buena primera mitad de temporada y su mejor ubicación histórica en el ranking. Sin embargo, cayó en un partido muy parejo ante la italiana Lucrezia Stefanini (163°) por 7-6 (6) y 7-6 (5).

PUBLICIDAD

Federico Coria se ilusiona con seguir avanzando en Wimbledon

Entre los varones, Federico Coria volverá a presentarse este miércoles tras haber debutado con un triunfo muy especial: este lunes, a los 34 años, consiguió el primer triunfo de su carrera sobre césped al derrotar al británico Oliver Bonding (889°) por 7-6 (5) y 6-2.

El menor de los hermanos Coria había perdido sus seis partidos previos en esta superficie entre clasificaciones y cuadros principales de Wimbledon. Por eso, tras el encuentro celebró en redes sociales con una frase que resumió el momento: “La séptima fue la vencida”.

PUBLICIDAD

Federico Coria logró el primer triunfo de su carrera en césped (Crédito: EFE/Mast Irham)

La Mojarra, actual número 889 del ranking ATP y quien ingresó al torneo mediante ranking protegido, enfrentará ahora al griego Stefanos Sakellaridis (146°) con la ilusión de alcanzar la tercera y última ronda de la clasificación. Será este miércoles, desde las 07:00 (hora argentina) en la Cancha 18.

La victoria también representó un alivio para el tenis argentino masculino después de las eliminaciones de Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta, Lautaro Midón, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich, Álex Barrena y Genaro Olivieri.

PUBLICIDAD