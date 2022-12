López Obrador lamentó la muerte de Pelé: “Gran futbolista y humilde maestro”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó la muerte de Pelé (REUTERS/Tomas Bravo)

Luego de que la familia de Edson Arantes do Nascimento informó sobre el fallecimiento de Pelé la tarde del 29 de diciembre, diferentes celebridades del futbol mundial empezaron a compartir emotivos mensajes para despedir al Rey. Debido a la relevancia del brasileño, más personas se sumaron para lamentar su partida.

“Al que se quiere pasar no le va bien”: el aviso que AMLO lanzó por espectaculares a favor de Sheinbaum El mandatario federal evitó hacer un pronunciamiento y se limitó a señalar que se trata de un “asunto del partido” VER NOTA

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un espacio para dedicar unas palabras al jugador que fue tres veces campeón mundial y que la última copa la levantó en el icónico Estadio Azteca.

A través de su cuenta oficial de Twitter, López Obrador consideró a Pelé como un “humilde maestro” que influyó en el balompié sudamericano y mundial, por lo que con su muerte pidió que Edson Arantes descanse en paz.

Pelé es alzado en hombros tras conquistar con Brasil el Mundial de 1970 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 21 de junio, venciendo a Italia (AP Foto, archivo)

En su mensaje, el mandatario tomó de ejemplo el caso de Ronaldinho —otro referente brasileño que surgió años más tarde después del éxito y legado de Pelé— por lo que citó un mensaje de Ronaldo de Assis que dio en 2021, con la finalidad de enaltecer la importancia de Pelé en el futbol brasileño.

Javier Lozano tundió a AMLO tras asegurar que en 2023 el sistema de salud pública “será como el de Dinamarca” No es la primera vez que el mandatario es criticado por hacer esta aseveración, en 2020 también fue duramente criticado por su aseveración VER NOTA

Así lo redactó AMLO en su perfil oficial de Twitter.

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021:

La ocasión en la que Pelé recordó la Copa del Mundo de México 70: “Un país que no puedo olvidar” Según la agencia de noticias AP, el agente de la leyenda fue quien confirmó el deceso del astro brasileño VER NOTA

‘Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre’”, redactó López Obrador.

Su mensaje lo acompañó con una fotografía de Ronaldinho de niño cuando empezó a practicar futbol en el barrio donde creció.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón también compartió un mensaje en redes sociales en el que confesó que fue testigo de la magia del Rey en la cancha del Coloso de Santa Úrsula cuando jugó la final del Mundial México 70 entre Brasil vs Italia, en la que levantó su triple corona como máximo jugador de futbol.

El secretario de Relaciones Exteriores describió al brasileño como un “símbolo de muchos sueños logrados”. Por último externó condolencias a la familia de Edson Arantes do Nascimento.

“Lamento mucho el fallecimiento de Pelé. Tuve en suerte verlo jugar en 1970 y recibirlo en la Jefatura de Gobierno como visitante distinguido. Jugador inigualable y símbolo de muchos sueños logrados de Latinoamérica. Condolencias a sus familiares, numerosos seguidores y amigos”, redactó Ebrard.

Marcelo Ebrard lamentó la muerte de Pelé (Twitter/ @m_ebrard)

Por otra parte, el político mexicano también compartió una fotografía de él junto a Pelé cuando vino a la Ciudad de México (antes Distrito Federal) durante su Jefatura de Gobierno de la capital del país. En aquella ocasión Marcelo Ebrard condecoró al ex delantero como visitante distinguido.

Pelé murió a los 82 años, los últimos días del goleador de la verdeamarela los pasó en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, Brasil. Cuando se estaba llevando a cabo la Copa Mundial de Qatar 2022, desde Brasil trascendió la noticia que el estado de salud del D10s empeoró a causa del cáncer que padecía hace tiempo, por lo que ingresó al hospital.

Marcelo Ebrard recordó cuando Pelé visitó la Ciudad de México (Twitter/ @m_ebrard)

Cuando la selección de Brasil jugó los octavos de final del torneo, mandó un mensaje de aliento a Pelé, gesto que conmovió al futbol mundial.

SEGUIR LEYENDO: