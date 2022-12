El día en que Pelé elogió a Rafa Márquez: “Es uno de los mejores del mundo”

Pelé habló sobre Rafael Márquez en 2006, cuando el zaguero mexicano militaba en Barcelona. La Leyenda del futbol lo consideró como uno de los mejores en ese tiempo. (Twitter/@RafaMarquezMX/@Pele)

El futbolista considerado como el mejor de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé falleció el 29 de diciembre a la edad de 82 años de edad en su natal Brasil. El brasileño que conquistó tres Copas del Mundo, (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) destacó las habilidades de uno de los mejores jugadores mexicanos, esto ocurrió antes del inicio del Mundial de Alemania 2006, cuando O’ Rei habló sobre el actual entrenador del Barcelona B.

Los goles que marcó Pelé en México 1970 El astro brasileño tocó la gloria en México 70′ y se convirtió en el único futbolista en alzar el título mundial en tres ocasiones diferentes VER NOTA

En una entrevista, Pelé dio a conocer su opinión sobre lo que creía que iba a suceder en la justa mundialista del 2006 y sus pronósticos respecto al equipo mexicano que dirigió Ricardo Antonio La Volpe. En sus declaraciones indicó que la Selección Mexicana iba a avanzar a los octavos de final y que en esa época Rafael Márquez era el mejor zaguero del balompié en Europa.

Cabe mencionar que la leyenda de futbol había venido a México en aquel entonces debido a una campaña que promovía el uso del cinturón de seguridad en los automovilistas, por lo que sus palabras hacia Rafael Márquez Álvarez hicieron alusión a este tema.

Rafael Márquez le hace un gesto a su entrenador Pep Guardiola después de marcar un gol contra el Racing de Santander durante su partido de fútbol de la primera división española en Barcelona. (Foto: Especial)

“El cinturón de Rafa (Márquez) es uno de los mejores de Europa, en lo defensivo, de protección, con seguridad, porque está en buen momento”, declaró Edson Arantes do Nascimento Pelé.

La ocasión en la que Pelé recordó la Copa del Mundo de México 70: “Un país que no puedo olvidar” Según la agencia de noticias AP, el agente de la leyenda fue quien confirmó el deceso del astro brasileño VER NOTA

Asimismo, dijo que el exdefensor michoacano era una de las piezas claves en el accionar del Barcelona, a pesar de que en aquel entonces Ronaldinho se llevaba los reflectores por las jugadas maravillosas que realizaba en el Camp Nou. Por lo que no dudó en decir que, en ese tiempo, Márquez era uno de los cracks globales.

“Para mí Márquez es uno de los mejores del mundo. Rafa en este momento es el mejor defensor de Europa”, apuntó el jugador leyenda de Santos de Brasil.

Murió Pelé, el rey del fútbol: la historia completa del mito que transformó un deporte Edson Arantes do Nascimento fue una leyenda, uno de los atletas más trascendentes en todo el planeta. El brasileño quedará por siempre en la eternidad como el rey que dominó por completo una era del fútbol VER NOTA

Cabe destacar que Pelé se coronó tricampeón de la Copa del Mundo en la edición de México 1970, un récord que aún persiste hasta el día de hoy. Este Mundial fue su última participación en este certamen, por lo que México se convirtió en un país especial para él.

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, contó Pelé en un video que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) en 2020.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

Rafa Márquez se despidió de Pelé con un mensaje en sus redes sociales

El exfutbolista mexicano Rafa Márquez reaccionó al respecto de la muerte de Pelé, por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales escribió un mensaje dedicado a O’ Rei, para enaltecer el legado que dejó en el mundo del futbol.

“Descanse en Paz rey de reyes!! Nos deja un legado imborrable e inolvidable”, se lee en el texto, en el que citó la publicación de Edson Arantes do Nascimento, donde se aprecia una foto del brasileño.

Descanse en Paz rey de reyes!! Nos deja un legado imborrable e inolvidable. https://t.co/4NKR680PkG — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) December 29, 2022

Durante una entrevista reciente que se le realizó a Rafa Márquez en un programa deportivo en España, se le preguntó a quién consideraba como el mejor jugador de los tiempos. El ahora director técnico no respondió que Messi o Ronaldinho, excompañeros de Márquez en el Barcelona, sino que Pelé.

“No me tocó verlo jugar, por la historia y todo lo que ha marcado, y que ha sido el que ha marcado una línea: Pelé”, reveló para el Chiringuito.

SEGUIR LEYENDO: