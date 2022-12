“Insultos, ataúd y foto quemada: ¿por qué los argentinos van tras Mbappé?”: la particular mirada de un diario francés sobre la Selección y sus hinchas

Hinchas argentinos quemaron la tapa de un ataúd con la cara de Kylian Mbappé

Pasaron tres días de la histórica final del Mundial Qatar 2022 en la que Argentina se consagró luego de vencer a Francia en un encuentro plagado de emociones, con una igualdad 3-3 en tiempos suplementarios y que debió definirse por penales. El partido tuvo todos los condimentos y parte de la prensa francesa busca analizar las reacciones de los jugadores albicelestes y de los hinchas. Entrevistas, ensayos y opiniones con los que se busca descifrar los límites de la pasión argentina.

“Insultos, ataúd y foto quemada: por qué los argentinos van tras Mbappé”, se pregunta Le Figaro. En el desarrollo de dicho artículo afirma que los aficionados sudamericanos tienen en la mira al delantero que volvió a demostrar su jerarquía en un cotejo que no brilló, pero cada vez que apareció lastimó en el área rival con tres tantos, dos de ellos de penal, más otro en la definición desde los doce pasos.

“Desde su victoria en la Copa del Mundo, los jugadores y aficionados argentinos no han dejado de atacar a Mbappé. No lo apuntaron por casualidad”, asegura en su publicación, en la que se agrega que “los argentinos multiplicaron las burlas a Kylian Mbappé” y citan al arquero Emiliano Martínez como principal responsable.

El título del artículo de Le Figaro

La nota destaca un video en el que se ve cómo un grupo de aficionados argentinos en su celebración en las calles de Buenos Aires quemó un cartón que representa la tapa de un ataúd y tiene la cara de Mbappé. El portal asevera que la bronca con el crack de 24 años que es compañero de Lionel Messi en el PSG se debe a que es la principal figura de Francia, por haber marcado los tres tantos y porque a los argentinos les resulta “arrogante y, por lo tanto, molesto”.

Pero también recuerda las declaraciones de Kylian en la que indicó que el fútbol europeo estaba por encima del sudamericano. “El fútbol no está tan avanzado como en Europa”, aseguró en una entrevista con TNT Sports Brasil. En la previa de la final Dibu Martínez recogió el guante y fiel a su estilo fue al hueso cuando le preguntaron por esas declaraciones: “No sabe lo suficiente de fútbol. Nunca jugó en Sudamérica. Cuando no se tiene esta experiencia, quizás sea mejor no hablar de eso”.

El artículo en cuestión sentencia que Martínez “nunca buscó calmar el rencor argentino hacia Mbappé, antes, durante y después del Mundial”. Pero fueron más allá y un subtítulo indica que “los hinchas argentinos son propensos al racismo”. Para esa afirmación usaron un video en el que la cronista del medio galo BFM TV fue abordada por un puñado de hinchas argentinos que insultaron a Mbappé.

La foto del "bebé Mbappé" en manos de Dibu Martínez que se volvió viral

Otro argumento fue una canción creada por otros aficionados en Qatar en la que critican las raíces africanas de la mayoría de los futbolistas franceses. Aunque, esta publicación reconoce el gesto del propio Dibu Martínez con Mbappé al que fue a consolar luego de la final. También Messi se acercó a su compañero en el PSG y lo abrazó. No advierte que también hubo un cálido saludo del entrenador Lionel Scaloni hacia el delantero galo.

Pero el arquero marplatense fue criticado por la imagen viral en la que tiene un muñeco en sus brazos con el rostro de Mbappé que le lanzaron los hinchas. Esto forma parte dentro del folclore local, algo que no parecen entender los medios franceses que arremeten contra los futbolistas argentinos y su gente. La imagen fue durante la caravana del martes que no pudo completarse por un tema de seguridad.

Cabe recordar que este miércoles el diario Le Parisien publicó un artículo en el que se preguntó “¿Por qué los futbolistas argentinos son tan odiosos?” El portal asegura que los jugadores han “excedido límites” con insultos y burlas contra los galos. En dicho artículo, donde arremeten contra la albiceleste por sus gestos contra Países Bajos no advierten las provocaciones que recibieron antes y durante el encuentro. Ninguno de los dos diarios franceses hacen mención a los cánticos contra Argentina, y en especial Lionel Messi, durante la celebración del título que conquistó su selección en 2018 y que en las últimas horas se volvieron virales.

Las reacciones de un grupo minúsculo no pueden usarse como generalizar a toda una afición. Tampoco estos medios franceses analizaron por qué cinco millones de personas se volcaron a las calles de Buenos Aires para recibir a sus campeones mundiales en lo que fue la movilización más grande en la historia argentina. Quizá desconocen la necesidad de festejo que tiene dicha sociedad y en especial de celebrar un logro de su deporte más popular.

