El emotivo homenaje a Lionel Scaloni en Pujato: “Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones”

* El cálido homenaje que recibió el DT de la Selección

El entrenador campeón mundial, Lionel Scaloni, regresó a Pujato y tuvo una emotiva recepción. Su pueblo natal le brindó un cálido homenaje en la tarde de este miércoles y el DT no pudo contener las lágrimas. En un escenario que armaron para la ocasión en la plaza principal, el estratega compartió un momento inolvidable y habló con sus vecinos e hinchas de otros pueblos que se acercaron a saludarlo.

“Soy feliz cada vez que vengo porque estoy en la casa de mis viejos”, contó el DT luego de recibir un abrazo de su maestra de la Primaria, “Chichita”, y de ser distinguido con una plaqueta del jefe comunal, Daniel Quacquarini, quien anunció que le pondrán el nombre del entrenador a una calle local.

“Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto”, subrayó. “Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones”, afirmó.

* Scaloni confesó que le hubiese querido recorrer todo el país

“Ahora nos damos un poco más de lo que se ha conseguido. Sin mi familia nada sería posible ni sería lo que soy”, valoró el entrenador sobre sus seres queridos. “Estuve con mi papá y pasé a verlo por la clínica”, aseveró sobre el reencuentro con su padre que lo hizo emocionar cada vez que lo recordó en Qatar.

Lionel Scaloni también fue consultado sobre su llanto que se volvió viral luego de la consagración ante Francia. “Cuando terminó el partido me senté en el banco de suplentes y fue mi momento en que volví a la tierra. Lo vi a Leandro Paredes y estaba conteniendo algo que era imposible soltar”. Por último, resaltó que esta Selección, más allá de sus logros deportivos, se metió en el corazón de la gente porque “somos genuinos. Alguna vez estuvimos de ese lado y eso contagió”.

* Scaloni recuerda con emoción a su tierra

En tanto que Telenoche realizó una entrevista con Scaloni en la que contó que “la alegría es inmensa y ahora tomamos magnitud. Siempre tuve el amor del pueblo y al ser de acá uno corre con ventaja. Me encantaría seguir con esa vida (de estar en su pueblo). Cuando vengo soy feliz en mi lugar”.

Sobre el muchacho que se tiró en el micro en la caravana sostuvo que “nos dimos cuenta con el chico que cayó en el micro. No lo vimos al otro (el que terminó en el asfalto). Fue bastante bien y lamentamos no poder llegar al objetivo porque quería parar en otros lugares”.

Además, respecto de las críticas que recibió respondió que “no tuve problemas nunca. El cargo en el que estoy da lugar a las opiniones y no vale la pena. Cuando uno hace las cosas pensando en el bien de la Selección a uno le puede ir mal porque el fútbol al final es un deporte en el que no siempre ganar el mejor, aún haciendo las cosas bien. El camino era ese. Se ganó y ahora se magnifica todo”.

Reconoció que en la final ante Francia “hicimos los mejores 80 minutos desde que estamos en la Selección ya que era contra el campeón del mundo actual y un equipo increíble. Pero lo bueno del equipo es que siempre quiso seguir, no dio nada por perdido. En la prórroga nos adelantamos otra vez, tuvimos situaciones. Fuimos a los penales y otra vez los jugadores quisieron ser partícipes. En los penales siempre tuvimos para decidir entre siete u ocho y está bueno por la confianza. Ese plus solo te lo da la Selección”.

También se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi continúe en la Selección, algo que el futbolista reconoció tras la consagración. “El lugar lo tiene guardado para cuando él decida. Y si decide que no, ya veremos. Siempre tenemos la esperanza de tenerlo”, aseveró.

