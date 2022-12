El fotógrafo de la imagen récord de Lionel Messi brindó detalles desconocidos de cómo capturó el momento

La foto más likeada de Lionel Messi en Instagram

Con más de 58 millones de likes, la foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha se convirtió en la más likeada de la historia en la plataforma Instagram, al superar la del huevo que cosecha 56.252.978 reacciones en 2019, luego del triunfo de la Selección en el Mundial Qatar 2022. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”, comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta el trofeo más codiciado del planeta.

La imagen cosechó más “me gusta” que la publicación de la cuenta @world_record_egg, que había sido creada en 2019 con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de “likes” en la historia y lo alcanzó nueve días después de aparecer en Instagram. Además, cuando superó los 42 millones de reacciones, la imagen del astro rosarino se convirtió en menos de 24 horas en la publicación de la red social con más “me gusta” de un deportista en la historia: otro récord que suma el mejor futbolista del mundo.

“Casi quedo atrapado, pero quedé atrapado en el lugar correcto”, le dijo el fotógrafo de Getty Shaun Botterill a CNN. Ya gregó: “Creo que si la mayoría de nosotros somos honestos (en referencia a los fotógrafos), siempre es necesaria un poco de suerte y… yo tuve un poco el domingo por la noche”.

La icónica foto también cosechó más de un millón 600 mil comentarios, como el del futbolista uruguayo Luis Suárez con un mensaje muy cariñoso a su colega y amigo: “El fútbol te debía esto gordo, nunca dejaste de creer en vos y lo que sos”. “Messi estaba allí y no se movía mucho, a veces te empujan, y él solo estaba coreando las canciones, con sus dos manos en el trofeo”, describió Botterill.

“No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Puedes planificar que levantarán el trofeo, pero no puedes planificar cómo se dará lo anterior, ni lo caótico que será. Estaba bastante cerca de él, probablemente a dos metros de distancia como máximo”, relató sin omitir ningún detalle: “Es una sensación bastante extraña, es un poco surrealista, porque piensas: Santo cielo, él está justo donde quiero que esté, y eso no es muy común”.

Finalmente, sobre la expresión del astro rosarino, el fotógrafo remarcó: “Incluso sus manos levantadas con el trofeo, creo que la forma en que lo sostiene y sonríe, definitivamente está viviendo un momento con los fanáticos”.

“Cuando miro hacia atrás, no puedo creer que ese tipo estaba frente a mi sobre los hombros de Sergio Agüero, sosteniendo la Copa del Mundo, mostrándosela a sus fanáticos. Tiene ese impacto, ¿no? Tiene la cara feliz, tiene la alegría, tiene el trofeo y alrededor todo es un poco caótico”, concluyó.

