Andy Kusnetzoff se quebró al revelar por qué no viajó a la final del Mundial: “Era una deuda que tenía que pagar”

Andy Kusnetzoff se quebró y explicó por qué no fue a ver la final del mundo

La consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar disparó emociones de todos los colores. Entre ellas las de Andy Kusnetzoff. El conductor de Perros de la calle no asistió al programa el viernes previo a la final y su ausencia disparó todo tipo de versiones. Algunos pensaron que había viajado al lugar de los hechos, tal como ya había hecho durante la competencia. Sin embargo, al ver que no había publicacion en redes se encendieron las alarmas.

Diego Leuco se cruzó al aire con su novia, Sofía Martínez y vivieron un tierno momento en Telenoche Los periodistas se expresaron los sentimientos que los une por las cámaras y en vivo VER NOTA

Andy explicó la situación en el programa. En una mesa compartida por su compañera Evelyn Botto, el psicoanalista Gabriel Rolón y los periodistas deportivos Emiliano Pinsón y Mariano Varela, el conductor se tomó un rato largo para explicar su ausencia del viernes en la radio y también la del domingo en el estadio, aunque tenía la posibilidad de acceder a entradas.

La historia se remonta al año 2019, cuando Andy viajó a Barcelona con motivo de la inauguración del espectáculo Messi 10 del Cirque du Soleil. El crack rosarino todavía militaba en el equipo catalán y hacia allí viajó el conductor con un contingente de periodistas y famosos para realizar la cobertura. Sin embargo, en el avión empezó a sentir un malestar en el brazo que lo obligó a retirarse de las actividades y asistir a un hospital de la zona.

Entre lágrimas, Tití Fernández se despidió de las transmisiones luego del triunfo de Argentina: “¡Soy un tipo feliz, gracias Messi!” Conmovido como pocas veces, el periodista anunció que ya no hará más campo de juego luego de la cobertura del Mundial de Qatar. Y recordó a su hija, que murió en un accidente durante la Copa del Mundo de Brasil 2014 VER NOTA

Como le diagnosticaron una espera de ocho horas, resolvió dejar el lugar y dirigirse al espectáculo por el que había viajado. ”Me fui al Cirque du Soleil. Llego, estoy sentado atrás de Jorge Messi, de Celia, de Leo, saludé a todos, todo espectacular. Los vi, le dije ‘che Jorge, nota. Leo, estoy acá, nota’”, relató con el olfato de productor intacto.

Con la gestión realizada, Kusnetzoff regresó al hospital donde las noticias no fueron las mejores. “Finalmente me atienden y quedo internado porque algo no estaba bien en el brazo”, relató. Solo, con la última carga del celular, gestionó un cargador para no quedar incomunicado. Y bajo los efectos de la medicación, hizo la que realizó una “jugada maestra”

Lionel Messi y Andy Kusnetzoff

“Le escribo a Jorge Messi con la foto con el camisolín y le digo ‘Jorge, la nota. Estoy acá, casi muero, necesito la nota’. Me dijo ‘¿cómo estás internado?’”. La gestión surtió efecto y a través del jefe de prensa, consigue el mano a mano con el astro. “Entra Leo y me dice ‘boludo, ¿qué te pasó en el brazo?’. Es un momento hermoso. Leo me da la nota y yo sabiendo que me tenía que operar para arreglar el tema. Es un tema de un hueso que aplastó una vena y eso generó una trombosis en un brazo”.

Carca, el músico increíble: entre un homenaje a Spinetta, el último disco de Babasónicos y convertirse en meme con Messi Es multiinstrumentista de la banda liderada por Adrián Dárgelos y desde los 90s viene con un persistente recorrido solista signado por el blues y el soul. Esta semana debuta en el Teatro Coliseo con un show basado en la música de Pescado Rabioso y en entrevista con Teleshow también habla de la foto viral que se sacó con el capitán de la selección argentina de fútbol VER NOTA

Al regreso a Buenos Aires, Andy tenía la indicación de operarse por los problemas serios que pueden derivar de una trombosis, pero fue postergando el asunto. Primero por la la pandemia, luego por los compromisos profesionales, amparado en la medicación. Y en eso llegó el Mundial, el viaje para ver a Selección en vivo y en directo y las dos entradas aseguradas para el choque decisivo, con la ilusión de que fuera Argentina.

Sin embargo, algo le decía que no tenía que asistir. Que aquella jugada maestra urdida en un hospital de Barcelona se había convertido en una deuda. “En un viaje místico que yo me construí, personal, que no me dijo nadie, dije ‘yo tengo que pagar esto. No tengo que ir a verlo a Messi a la final, tengo que pagar esto que tuve la nota con Messi, el Cirque du Soleil y estoy en el momento de hacerlo’”.

En un relato cortado por la emoción, el conductor reveló que había decidido pasar por el quirófano, dando por finalizadas las especulaciones: “El jueves me operé, por eso falté. Hoy no tenía que venir, pero no podía no venir. Salió todo bien, tuve cirugía, pagué lo mío, pero muy feliz de haberlo encarado. Sentía que tenía que estar acá haciendo esto”, concluyó muy emocionado.

Andy Kusnetzoff en el Mundial de Qatar

Seguir leyendo: