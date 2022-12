Quién es DJ Mariio, el youtuber español que tuvo un fuerte cruce con el Kun Agüero en la previa de la final

DjMaRiiO es un youtuber español que cuenta con más de 8 millones de suscriptores en su canal (Foto: @djmariio)

Se llama Mario Alonso Gallardo, es oriundo de la comunidad madrileña de Móstoles, y todo el mundo lo conoce como DjMaRiiO. Este youtuber español, que inició su trayectoria hace 15 años y ya cuenta con más de 8 millones de suscriptores en su canal, se ha vinculado con muchas figuras del fútbol mundial, entre ellas, el argentino Sergio Agüero. Aunque su relación con el Kun actualmente parece estar rota. “Agüero fue mi amigo”, escribió en las últimas horas en la biografía de su cuenta de Twitter.

Empezó a subir vídeos a YouTube en el año 2007, con solamente 17 años, y su contenido era principalmente del famoso videojuego Minecraft en el modo ‘Supervivencia’. Su canal fue cerrado por razones de copyright y a fines de 2009 creó un nuevo canal llamado “DjMaRiiO”, que es como se lo conoce actualmente. Siguió haciendo videos de juegos como Minecraft, pero también sumó otros como Call of Duty y Grand Theft Auto a su repertorio. A partir de allí, empezó a generar un fuerte vínculo con su comunidad por sus enojos o partidas que compartía con sus amigos.

En la actualidad, es el youtuber del videojuego FIFA más conocido de habla hispana. Paradójicamente, durante sus primeros años subió algunos tutoriales de Pro Evolution Soccer (PES), lo que empezó a posicionarlo como un famoso creador de contenido de simuladores de fútbol. Y por su popularidad, principalmente en su país, pudo conocer y compartir momentos con grandes figuras de este deporte.

DjMaRiiO junto a Lionel Messi en un evento de una marca deportiva (Foto: @djmariio)

En su perfil de Instagram, tiene fotos con todos los grandes exponentes de esta época, los mejores jugadores del planeta. Desde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; hasta Pep Guardiola, Ronaldinho, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Pedri, Gerard Piqué y Eden Hazard, entre otros. Su fanatismo por el Real Madrid también es evidente en las redes sociales.

Hace algunas semanas, fue el encargado de presentar la segunda camiseta que la selección española usó en el Mundial de Qatar 2022. La camiseta de color celeste generó polémica entre algunos aficionados pero tuvo a DjMaRiiO como protagonista en una acción conjunta streamer de Twitch The Gref, quien fue el encargado de revelar la camiseta titular.

A mediados de este año, DjMaRiiO generó polémica porque mientras hacia un quiz on line en el que tenía que adivinar jugadores de fútbol a partir de sus ojos y su nariz, su audiencia pudo ver su pestaña de YouTube Studio con todos los datos sobre su rendimiento en esta plataforma. En esos últimos 28 días, sumaba 4 millones de visualizaciones, más de 135.000 suscriptores nuevos y casi USD 25.000 de ingresos. Hay que tener en cuenta que también gana dinero con campañas publicitarias y patrocinios.

DjMaRiiO es fanático del Real Madrid y un gran admirador de Cristiano Ronaldo (Foto: @djmariio)

Su relación con el Kun Agüero comenzó durante la pandemia de COVID-19, cuando el ex futbolista argentino –quien en ese entonces todavía militaba en el Manchester City– empezó a entrar en el mundo de los streams. De hecho, tras la pelea que tuvieron en las últimas horas, el propio DjMaRiiO citó un tweet de abril de 2020 en el que había publicado un audio de whatsapp de Agüero. “Estoy empezando a querer mucho al Kun. El otro día le enseñé la palabra ‘chetado’”, había comentado en aquella oportunidad.

“Éramos felices y no lo sabíamos...”, lamentó ahora, después de un tenso cruce que tuvo que el Kun Agüero en una transmisión de Twitch de la que también participaron Ibai Llanos y Gerard Piqué, entre otros. Los cruces entre ellos empezaron durante esta Copa del Mundo, desde la eliminación de España en octavos de final, porque a partir de ahí DjMaRiiO hizo algunas publicaciones y comentarios que molestaron a Agüero. Principalmente, criticó la imagen viral de los argentinos festejando al lado de los neerlandeses y pronosticó un triunfo de Francia ante Argentina por 3-1 en la final.

Explosivo cruce entre el Kun Aguero y DJ Mariio

“Si hace pelotudeces, me caliento. Como los boludos periodistas que dicen pelotudeces, también. Me da igual que no me pida perdón. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, y lo digo aquí para la cámara. Cada uno le gusta la gente como es”, disparó el Kun Agüero durante esa transmisión de un proyecto que los une llamado La Liga de los Reyes, un torneo de fútbol que se jugará en 2023 donde cada uno tiene un equipo. Habrá que ver si resuelven su rivalidad antes del partido entre Kunisports y Ultimate Móstoles pautado para la Fecha 5 del certamen.

