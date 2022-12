El show del Kun Agüero tras la clasificación de Argentina: del “mal momento” que pasó en la entrega del premio a Messi a la incómoda pregunta a Ruggeri

* Agüero reveló su charla con Messi después del partido

Pablo Zabaleta contó el estupendo elogio de Guardiola a Julián Álvarez y qué fue lo que lo más lo sorprendió del delantero en el Mundial El ex defensor dio detalles de lo que se encontró cuando fue a una práctica del Manchester City a los pocos días de que llegara el delantero. Además, destacó su gran presente en Qatar 2022 VER NOTA

Argentina mostró todo su caracter en la semifinal del Mundial Qatar 2022 frente a Croacia y lo venció con un contundente 3-0. Lionel Messi, que anotó el primer tanto y asistió en dos oportunidades a Julián Álvarez, fue seleccionado como la figura del partido y Sergio Agüero fue el encargado de darle el premio. El Kun volvió a decir presente en el Lusail Iconic Stadium y estuvo cerca de los protagonistas una vez que el árbitro del partido decidió hacer oficial el pase de la Albiceleste a la definición del trofeo.

Una vez en los camerinos, el ex delantero del Manchester City contó detalles de la conversación que tuvo con la Pulga. “Cada vez juega mejor, es increíble. En un momento nos asustamos todo que se agarró el isquio y el aductor. No sé de dónde sacó tanta fuerza. Parece que no le duele nada. Estuve con él en el vestuario y me dijo que fue un golpe. Yo le dije que fue un golpe pero no te diste cuenta. Hasta que él no lo vea o que le afloje el dolor en dos días. Para mí fue un golpe. No le dolía después del partido. Si le pasó algo, no puede correr. Por ahí se olvidó”, explicó en charla con ESPN.

Los dos gestos de líder de Messi y el mensaje al oído al Dibu Martínez en el triunfo de Argentina ante Países Bajos El capitán tuvo dos acciones que no pasaron inadvertidas durante la tanda definitoria. “Le dije que sabíamos que él iba a responder de esta manera, que lo había vuelto a hacer, que en los penales siempre es una fiera”, contó Leo sobre el elogio que le regaló al arquero VER NOTA

Antes de que el rosarino abra el marcador, el defensor Borna Sosa fue a marcar a Messi y en ese momento golpeó de manera involuntaria la pierna del argentino. Automáticamente, el 10 comenzó a tocarse la zona en cuestión y levantó las alarmas de todos los espectadores. Sin embargo resultó ser una simple dolencia que no le afectó para nada en su rendimiento ya que desde el primer gol en adelante, Lionel presentó un verdadero espectáculo en el campo de juego.

Agüero le entregó el premio de mejor jugador a Lionel

La FIFA le notificó a la Pulga que fue elegido como el mejor jugador de la semifinal y fue a buscar el premio que estaba en manos de Agüero. “Mirá ahora. Yo pensé que querían foto del otro lado y me dicen: ‘Tomátela’. Me limpiaron como ajo. No le dije nada porque a mí me avisaron antes del partido. Qué sabes que Messi va a ser el mejor, imaginate si era un croata. No sé qué hubiera pasado”, comentó el Kun con las risas de sus colegas de fondo al contar la intimidad del divertido momento.

La furia de Lionel Messi contra un jugador de Países Bajos tras la clasificación de Argentina: “Qué mirás, bobo” El capitán argentino se enojó con alguien que estaba detrás de cámara e interrumpió una entrevista para criticarlo VER NOTA

Lionel se quedó con el galardón a la figura del encuentro en cuatro ocasiones: frente a México en la segunda jornada, contra Australia en octavos de final, ante Países Bajos en cuartos y recientemente versus Croacia. Las únicas veces que no se quedó con el reconocimiento fue en la derrota con Arabia Saudita del debut y en la victoria 2-0 con Polonia en la que Alexis Mac Allister fue el acreedor del mismo.

El comentario de Agüero para Ruggeri que generó risas en todo el estudio

Ya en un tono más relajado, Agüero aprovechó para molestar un segundo a Oscar Ruggeri. “¿Vos fuiste a la cancha? ¿Adónde fuiste? Tenes brillantito. Pero tu señora te tiraba así”, indicó el ex jugador señalando partes del saco. El Cabezón, algo vergonzoso, contestó aclarando que vio el partido con su esposa: “Nancy se pinta la cara, nos abrazamos en los goles”. El Kun, lejos de dar tregua, cerró con un nuevo chiste. “Parece que se abrazaron fuerte, che. Hasta acá tenes brillante. No pero bien, bien”, concluyó generando las risas de todo el piso.

Otras frases del Kun Agüero:

Seguir leyendo: