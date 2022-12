Lele Adani, el ex futbolista italiano que emociona con sus relatos de Argentina en el Mundial: “Amo a River, no me pierdo ningún partido”

Entrevista a Daniele Adani

(Enviado especial a Doha, Qatar) “¡La mejor zurda del mundo! De Di María a Messi Siempre Rosario, la ciudad del fútbol, desde la Bajada hasta Perdriel, ¡se desbloquea el partido... ¡Fútbol!”. Daniele Adani interrumpe al relator, grita, está eufórico. Lionel Messi acaba de hacerle el 1-0 a México, un tanto clave para una selección argentina que viene de perder en el debut ante Arabia Saudita y tambalea en la Copa del Mundo. Lele es parte de la transmisión mundialista de la Rai, pero parece un argentino más. Aporta datos precisos del país, se muestra conmovido con lo que sucede con la albiceleste. Sus narraciones traspasan el charco, los argentinos viralizan el video una y otra vez.

“Es un placer acompañar con el relato al mejor jugador del mundo y Argentina. El que quiere al fútbol está junto a este juego, el juego de Messi, a la Selección, que va por más”, le dice a Infobae el ex defensor que supo vestir las camisetas del Inter, Fiorentina y Lazio –entre otros– en su país. Tiene un vínculo especial con Argentina. Matías Almeyda fue su gurú, el que lo barnizó de argentinidad. Y él se enamoró definitivamente.

“Tengo una amistad, un hermano que me dio la vida, que se llama Matías Almeyda. Él me ayudó a conocer el fútbol. Yo viajé a Buenos Aires, fui a ver los partidos de River, su historia, la tradición. En aquel momento, como diez años atrás, yo empecé a amar un poquito más todos los días. Después a nivel profesional empecé a profundizar: la Copa Libertadores, la Sudamericana. El fútbol argentino, toda la historia, todos los clubes, me gusta muchísimo”, reconoce ante este medio en las entrañas del Lusail Stadium mientras se preparaba para comentar lo que sería el 3-0 sobre Croacia que clasificó al país a la final del mundo.

Lele tiene 48 años y tuvo un breve paso como asistente técnico en su país cuando se retiró de los campos de juego. Sin embargo, echó raíces en los medios. Lleva casi una década como comentarista televisivo, pero también tuvo una nueva explosión cuando se sumó a Bobo TV durante la pandemia, el proyecto de redes sociales que encabezó el ex goleador Christian Vieri.

Ahora sus narraciones también llegaron a Argentina, a punto tal que Hernán Crespo le comentó lo que se generó en el país. “Los periodistas, mucha gente, mis amigos también, mis ex compañeros (le comentaron de su viralización). Yo hablé por teléfono con Hernán Crespo y me dijo que fue feliz por mi relato. Lo más importante es hacer justicia del fútbol. Hablar de fútbol, hablar de Messi, de Argentina, es la verdad”, define.

“Todos de pie para el mejor jugador del mundo. Respeto por el número uno. Rosario, ciudad del fútbol. Por este futbolista que demasiadas veces ha sido criticado, incluso cuando estaba en Barcelona. Cuando llegó, sufriendo, de chico, nunca olvidó Argentina, habla rosarino, siente Argentina en la sangre, lloró para la Selección. ¡Y es él el que la mantiene con vida! Miró al cielo, a la abuela Celia, la mejor cazadora de talentos del mundo, que le acompañaba al entrenamiento en Grandoli”, comentó aquel día del relato de Messi, dejando en claro su amplio conocimiento de los detalles de Argentina, inclusive mencionando los barrios rosarinos de Ángel Di María y Messi.

“Messi es como un jugador especial, que tiene siempre la solución, hace las cosas justas en la cancha. Ve cosas que nosotros no podemos imaginar. Pero todo lo que viene de él es fútbol mágico. Gol, asistencia, jugadas muy lindas. Te abre el corazón”, se emociona ante este medio. Y también suma elogios para las nuevas figuras del país: “Me parece que es claro que Enzo Fernández es un crack total. Jugó en River, con el Muñeco (Gallardo). Pero también Julián (Álvarez). Creo que Scaloni modificó los equipos con fuerza, cabeza, imaginación, es pragmático. Todos van rodeando a Messi”.

Adani con la camiseta de River en el Monumental

Su comentario sobre River no es casual. Adani es un fanático absoluto del Millonario. En sus redes sociales se mostró muchas veces con al camiseta en el Monumental. Este ex defensor que llegó a vestir la camiseta de la selección italiana se emociona al hablar de la banda roja: “Quiero a River muchísimo. Yo festejé el 9 de diciembre con todos los hinchas de River por la Copa Eterna. Yo estuve antes en el Monumental, que no se jugó, y después en Madrid. Lloré por River. No me pierdo ningún partido. Conozco todo de la historia, de La Máquina de los años 30 y 40, de las figuras más importantes. De lo que ha sido el Muñeco (Gallardo). Espero que Martín Demichelis haga un buen trabajo. Amo a River, sigo todos los días a River”.

A sus más de 490 mil seguidores en Instagram les muestra el día a día de su vida en Doha. Allí también se muestra vestido con la camiseta de River en el Bernabéu el día de la final de la Libertadores o comparte videos de Diego Maradona. Adani es italiano, pero es el italiano más argentino de todos. Y contra Croacia lo volvió a demostrar en otro relato emocionante para la jugada mágica de Messi.

Daniele Adani en 1999 con la camiseta de Fiorentina (Foto: Mandatory Credit: Phil Cole /Allsport)

