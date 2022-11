¡Respeto por el número uno!: el emocionante relato italiano del gol de Messi ante México con el recuerdo de Maradona

El emotivo relato italiano del gol de Messi ante México

El gol de Lionel Messi en el complicado partido de Argentina contra México no sólo hizo estallar la mitad albiceleste del Estadio Icónico de Lusail. También desató la alegría del comentarista en la televisión pública italiana Daniele “Lele” Adani, cuyo emotivo relato del gol se volvió viral en las redes sociales.

Cuando Messi apareció con el tiro decisivo en el ángulo izquierdo del portero Ochoa, Adani, comentarista en la RAI junto al relator Stefano Bizzotto, volvió a mostrar su nunca ocultada pasión por Messi y la Selección Argentina: “¡La mejor zurda del mundo! De Di María a Messi Siempre Rosario, la ciudad del fútbol, desde la Bajada hasta Perdriel, ¡se desbloquea el partido... ¡FÚTBOL!”.

Bajada y Perdriel son los barrios de la ciudad argentina de la que ambos futbolistas argentinos son originarios.

“Todos de pie para el mejor jugador del mundo. Respeto por el número uno”, continuó Adani. “Rosario, ciudad del fútbol. Por este futbolista que demasiadas veces ha sido criticado, incluso cuando estaba en Barcelona. Cuando llegó, sufriendo, de chico, nunca olvidó Argentina, habla rosarino, siente Argentina en la sangre, lloró para la Selección. ¡Y es él el que la mantiene con vida!”.

“Miró al cielo, a la abuela Celia, la mejor cazadora de talentos del mundo, que le acompañaba al entrenamiento en Grandoli’, agregó Adani.

Entre una frase y otra, Bizzotto trató de intercalar con sus datos, en su estilo mucho más medido.

Sin embargo, la última palabra la tuvo el ex defensor del Brescia y del Inter, con una emotiva referencia a Diego Maradona: “La mística que ingresa a la cancha. Nombramos a Diego hace 10 minutos. Con Diego adentro todo es posible. Y ahí está el llanto de Argentina. Y los ojos ardientes del mejor jugador del mundo. ¡Vamooo!”, concluyó, en español.

En los últimos años Adani se convirtió en un relator muy respetado por su competencia. Trabajó en la cadena Sky, en el programa de Twitch Bobo TV, donde comenta los partidos junto a jugadores como Christian Vieri y Antonio Cassano, y ahora en la televisión pública RAI.

Durante sus años de comentarista en Sky fue famosa su referencia a la “garra charrúa” del uruguayo Vecino, entonces jugador del Inter, que realizó goles agónicos en partidos contra el Tottenham y Lazio.

Críticas en las redes sociales

Sin embargo, el grito y el énfasis de Adani en el horario de máxima audiencia de Rai Uno no gustaron a todo el mundo. A algunos usuarios también molestaron las imágenes del ex futbolista agarrado a bufandas y banderas de la selección sudamericana antes y después del partido.

La emoción del relator italiano Lele Adani tras el triunfo de Argentina contra México

En las redes sociales se publicaron numerosos mensajes de disgusto: “Vergonzoso, desconcertante, insoportable”, lo calificaron algunos usuarios.

En Twitter #AdaniOut fue tendencia: “¿Qué gritas?”, escribió alguien, mientras que otro usuario se preguntaba: “¿Les parece normal que un comentarista de la RAI (televisión pública) vaya al estadio con la camiseta de uno de los dos equipos que jugarán el partido? Pido respeto para la gran comunidad de mexicanos presentes en Italia”.

“Lo que nos debe hacer pensar es que Víctor Hugo Morales frente al gol del siglo estuvo mucho mas tranquilo que Adani, segunda voz, esta noche”, ironizó un usuario.

Pippo Russo, un respetado periodista deportivo, escribió en Twitter: “La Rai no puede presentar a Adani como comentarista. No se puede escuchar un circo así. No es aceptable que sobrepase al comentarista en el relato del partido. Ni esos gritos cavernícolas en el gol. Es suficiente”.

La Rai non può presentare Adani in telecronaca. Non si può ascoltare un circo così. Non è accettabile che sovrasti il telecronista nel raccontare la partita. Né quelle urla da cavernicolo sul gol. Basta così. @RaiSport#ArgentinaMessico — Pippo Russo (@Pippoevai) November 26, 2022

La exuberancia de Adani dividió no sólo a los espectadores, sino también a los antiguos locutores de la RAI. Gianni Cerqueti, famoso ex relator, dijo que “habría pagado” por tener a Lele Adani como comentarista técnico en las 6 Copas del Mundo y las 7 Eurocopas comentadas, mientras Riccardo Cucchi, otra histórica voz de la televisión pública, dejó entrever un velo de desaprobación: “Cada época tiene sus comentaristas. La forma de contar el fútbol cambia y los espectadores también. Mucha gente me pide un juicio sobre Adani. Estaría condicionado por mi época. Así que no sé qué utilidad tendría. No obstante, diré que Bizzotto es un comentarista de calidad”, escribió en Twitter.

El periodista deportivo Giuseppe Pastore, por su parte, aunque precisó que no es fan del “comentarista televisivo Adani”, rompió una lanza a su favor: “Si hay un contexto futbolístico en el que se justifica ese tipo de reacción mística, ese contexto es el de Argentina, agarrada con una mano a la cornisa, en el Mundial, salvada por su número 10″.

Non posso certo dirmi un fan sfegatato dell'#Adani commentatore televisivo, ma se c'è un contesto calcistico in cui quel tipo di reazione mistica è giustificata quel contesto è: l'Argentina, aggrappata con una mano al cornicione, ai Mondiali, salvata dal suo numero 10. — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 27, 2022

Otros señalaron que la personalidad del ex defensa, así como su pasión por el fútbol sudamericano, eran bien conocidas incluso antes de las celebraciones por el gol de Messi. Y que, por tanto, la responsabilidad recae, a lo sumo, en la cadena pública que lo eligió para el comentario.

