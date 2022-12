Nueva provocación del periodista mexicano hacia Messi: “los polémicos penales” que le otorgan a la argentina y la burla usando a Julián Álvarez

Las críticas de Álvaro Morales contra la selección argentina y Lionel Messi en la previa de la semifinal

La Argentina se clasificó a la final del Mundial Qatar 2022 tras vencer por un contundente 3-0 a Croacia por la semifinal en el Estadio de Luisail. Otra vez el periodista mexicano Álvaro Morales criticó a Lionel Messi a pesar de haber sido la indiscutible figura del encuentro, con acciones del altísima factura, y llegó a elogiar a Julián Álvarez pegarle al crack rosarino.

El conductor del programa Fútbol Picante, en la previa del primer duelo por las semifinales, comenzó a disparar munición gruesa con una serie de interrogantes en los que puso en duda las posibilidades de Argentina ante Croacia: “Los aficionados y la prensa albiceleste están muy contentos, pero tengo una serie de preguntas. Defendiendo así, ¿le van a ganar a Croacia? Desapareciendo Lionel Messi de los tiempos extras, ¿le van a ganar a Croacia? Yéndose a la definición desde el punto del penal, que Croacia lleva ganadas dos, ¿le van a ganar a Croacia? Esperando que les concedan un penal que no debió marcarse, ¿le van a ganar a Croacia? Cayendo en trampas mentales y calentándose, ¿le van a ganar a Croacia? La respuesta es no. Ojalá que por los aficionados albicelestes, que yo los quiero mucho y me caen muy bien, no se vayan a quedar mirando como bobos, diría Lionel Messi”.

El penal a Julián Álvarez estuvo bien convalidado y tras la apertura de la llave Argentina fue muy superior a Croacia. Messi, además, resultó figura estelar. Sus vaticinios no se cumplieron. Pero si se lee entre líneas se nota que el nacido en Guatemala tiene un juego especial con los aficionados argentinos. Desde su editorial en contra del entrenador Gerardo Martino al que acusó de ser el “Caballo de Troya” en la derrota de México ante Argentina, siempre tuvo en su mira al elenco conducido por Lionel Scaloni y a sus hinchas. Luego de ese partido el boxeador Canelo Álvarez apuntó en contra de Messi por una supuesta falta de respeto a su camiseta y Morales agregó fuego al afirmar que “Veo que es muy machito para patear nuestra camiseta”. Luego el pugilista se disculpó con el futbolista.

En el partido ante Australia ironizó al expresar “Maravilloso hat-trick de Messi” o se despachó en elogios con Brasil luego de su triunfo 4-1 frente a Corea del Sur: “Solo Mbappé y Cristiano Ronaldo tienen posibilidades”, sentenció.

Pero lejos de cansarse redobló su apuesta con las chicanas hacia la selección argentina y sus aficionados. Este martes antes del partido subió una imagen de Luka Modric vestido como un santo. Y durante el partido no escatimó dardos a Messi en su cuenta de Twitter. “Qué malo es Messi cobrando córners”. Luego agregó que “tenía que ser Álvarez, el mejor a la ofensiva de la Albiceleste. Porque Messi, solo a penales”. Más tarde se preguntó “¿Otro penal más?”, ante la falta que sufrió Julián Álvarez que terminó en el primer gol argentino y que convirtió Messi desde los doce pasos.

Para argumentar sus palabras en contra del capitán argentino, utilizó la buena labor de La Araña: “Julián Álvarez tiene casi los mismos goles que Messi en este Mundial y sin necesidad de polémicos penales. ¡Qué bueno es el ‘Julión’!” Luego agregó los emojis de aplausos en el nombre del ex delantero de River Plate y actual Manchester City. “¡Qué bueno es Julián Álvarez!”, enfatizó. Y subrayó que “el ‘Julión’ le compone el pase a Messi”.

Más tarde, en otra muestra del juego que busca tener con el público argentino, escribió “los noto nerviosos, muchachos, ¿todo bien? Tranquilos, si esto ya se cocinó”.

Álvaro Morales utiliza una estrategia de estimulación con sus opiniones para generar las reacciones de los usuarios argentinos en las redes. A pesar de sus editoriales agoreras, el elenco conducido por Scaloni está en la gran final.

