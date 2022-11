Furioso respaldo de un periodista mexicano a las críticas de Canelo Álvarez a Messi: “Veo que es muy machito para patear nuestra camiseta”

Messi, autor del primer gol ante México, y el periodista Álvaro Morales

Una situación que pareció trivial de vestuario terminó convirtiéndose en un tsunami mediático. En el video que se viralizó con los festejos de la selección argentina en el vestuario tras el triunfo 2-0 ante México, se observa una camiseta del Tri en el suelo frente a Lionel Messi, quien al quitarse un botín, termina empujándola con el pie. Ese gesto casual terminó siendo interpretado como una afrenta por muchos usuarios en las redes sociales. Y uno de ellos fue el boxeador Canelo Álvarez, quien explotó de furia en su cuenta de Twitter.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, enlazó en varios posteos. Enseguida, distintos personajes del mundo del fútbol, como el Kun Agüero o Cesc Fabregas, salieron a respaldar a la Pulga y hasta describieron que es normal que las casacas transpiradas queden en el suelo de los camerinos hasta la partida del estadio.

Sin embargo, un periodista mexicano respaldó con énfasis el reclamo de Canelo. Y fue lapidario con el delantero del PSG, de 35 años. “Ah, veo que Messisito es muy machito para patear nuestra camiseta, ¿no?”, azuzó con un video en sus redes sociales. Luego, en una entrevista con el programa Argenzuela, por Radio 10, continuó atacando a la Pulga, autor del primer gol en el cruce ante el Tri.

“El único que se burla de Messi soy yo, es Messisito. El resto no dice nada, se callan”, se ufanó. “Durante toda la semana me burlé de Messi, cuando a él se le complican las cosas agacha la cabeza. Yo quiero que aparezca Messi, que aparezca ese líder... Ojalá salga campeón pero en los partidos difíciles es Messisito, se convierte en el hermano menor”, apuntó.

El dardo del periodista Álvaro Morales a Lionel Messi

También castigó a Maradona en el programa de Jorge Rial: “Fue un gran tramposo del fútbol, no puedo admirar a alguien que hacía trampa de esa forma, que además consumía drogas”. Morales ya se había hecho viral por sus críticas al Tata Martino, al que calificó como un “caballo de Troya”.

“Se los dije: Gerardo ‘el Tata’ Martino entregaba tácticamente el partido. Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa. ¿Quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana que hizo un gran esfuerzo por venir hasta acá, por más dinero que tengamos, porque tenemos muchísimo dinero, se va defraudada”, disparó.

“¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía? Tata, ¿para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos? ¿Para quién maldita sea dirigías? ¿Quién te paga el dinero, tus casi tres millones de dólares anuales? No te lo pueden pagar en otro lado, sólo nosotros te lo pagamos”, agregó el comunicador.

En la entrevista radial volvió a colocar en el blanco al ex orientador de Newell’s y el seleccionado albiceleste. “El Tata Martino ya tiene un recorrido por diferentes equipos, a nosotros los mexicanos, no nos gusta perder a nada. Fue a varios equipos como Barcelona y le fue mal. Ya no le interesa trascender, solo le importa la plata. Nunca tuvimos jugadores de élite en la selección de México pero aún así hemos llegado a instancias mayores en el Mundial”, concluyó.

