Habló el periodista español que quería que Croacia le hiciera cuatro goles a la Argentina

Juanma Gutierrez publicó un video contando sus sensaciones tras el triunfo albiceleste

Después de la gran victoria de la Argentina 3-0 ante Croacia que le dio el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio de Luisail, comenzaron las repercusiones y una de ellas llegó desde España por parte de Juanma Rodríguez, el periodista español del programa televisivo El Chiringuito que en la previa deseó el triunfo croata y por goleada.

“Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de futbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito en parte Argentina está en la gran final del Mundial”, afirmó el comunicador cuyo enojo con la Albiceleste fue por las reacciones y festejos de los futbolistas argentinos luego de eliminar a Países Bajos. “Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mi, argentina está en el Mundial”, concluyó.

El periodista que deseó que Croacia le meta cuatro goles a Argentina

Rodríguez fue uno de los más críticos a los jugadores argentinos porque le celebraron su victoria en la cara de los neerlandeses. Aunque cabe recordar que ese duelo se vivió de forma muy intensa con comentarios antes del encuentro de parte del entrenados Louis van Gaal que no le cayeron bien a los argentinos.

El encuentro fue friccionado con mucha pierna fuerte y con un clima espeso. La alta tensión estuvo presente en los 120 minutos de juego que incluyó una agarrada entre Emiliano “Dibu” Martínez y Luuk de Jong. Luego Leandro Paredes fue a disputar una pelota abajo con Nathan Aké y le cometió falta. Tras quedarse con el balón, el volante argentino le tiró un pelotazo al banco neerlandés y todos le saltaron a la yugular al ex volante de Boca Juniors, entre ellos Virgil van Dijk, que le tiró un puntapié a Paredes, quien cayó.

El corolario de una noche caliente fue en la definición por penales. En el último remate a cargo de Lautaro Martínez, tres neerlandeses, entre ellos Wout Weghorst, se le acercaron y buscaron desconcentrarlo. Por eso cuando el Toro convirtió y le dio la clasificación argentina a las semifinales, los argentinos le gritaron el triunfo a sus rivales.

Qatar 2022 - Argentina Vs Croacia - Resumen Del Partido

Luego Lionel Messi reaccionó ante un intento de saludo del propio Weghorst y le dijo “Qué mirás, bobo”. La actitud del capitán argentino recibió algunas críticas y entre ellas estuvo la de Rodríguez quien repudió su gesto.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró Rodríguez.

