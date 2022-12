La emotiva publicación que subió Dani Alves tras su eliminación del mundial

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Dani Alves and Neymar look dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Suhaib Salem

Después de que la selección de Brasil quedara eliminada de Qatar 2022 a manos de Croacia en los cuartos de final, bastante se comenzó a especular en México sobre el futuro de Dani Alves, pues poco o nada habló o mencionó sobre su continuidad como futbolista de los Pumas de la UNAM. No obstante, el lateral brasileño apareció en sus redes sociales para dar un mensaje de aliento y motivación a sus seguidores.

Con opiniones divididas sobre si fue un fracaso o no la sorpresiva eliminación de la “Verdeamaerla” en los cuartos de final del mundial, es una realidad que los futbolistas de la “Canarinha” fueron los que más sufrieron con la derrota en los penaltis ante Modric y compañía. En una de las imágenes que más dieron de que hablar, fue donde se pudo ver al atleta de los Pumas consolando a un destrozado Neymar; de hecho, el mismo Alves le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

“El trofeo a menudo hace que muchas personas cometan errores, pensando que son mejores que otros porque ganaron... pero no, no saben que es solo una distracción que alimenta continuamente sus egos. Ganar para mi que soy considerado el mayor ganador en la historia de este deporte, significa inspirar a la gente, como tú (Neymar) lo haces”. expresó el ex jugador del Barcelona.

Ahora, Dani se abrió a sus seguidores para dar a conocer su sentir respecto a su caída en la justa mundialista. Fiel a su idiosincrasia, el oriundo de Salvador de Bahía se mostró totalmente optimista y tratando de ponerle la mejor cara al asunto. “Nada de que quejarse, todo por lo que estar agradecido, porque constantemente estamos aprendiendo sobre el significado de la existencia. La vida nos enseña constantemente que nuestras imperfecciones son lo que nos hace seres humanos.”

“Vive para inspirar a la gente a través de ejemplos reales, de persistencia, lucha y sacrificio y nunca aceptar que te digan que no puedes. Los malos tiempos forman seres fuertes, los seres fuertes forman vidas dignas, las vidas dignas forman seres ejemplares, los seres ejemplares inspiran a la gente, y las personas cambian al mundo. Podría seguir lamentándome, pero sería muy injusto con lo que la vida me ha proporcionado hasta ahora”, mencionó el máximo ganador en la historia del fútbol.

Es una realidad que el defensa carioca no fue una pieza importante o primordial en el esquema del combinado brasileño, pues de los cinco encuentros que afrontó el seleccionado sudamericano, apenas vio acción en un par de cotejos, siendo titular en el tercer partido de la fase de grupos cuando perdieron ante Camerún por la mínima diferencia. En total, fueron 117 minutos los que participó en su último Mundial.

FOTO DE ARCHIVO. Dani Alves de Brasil celebra con la medalla de oro tras ganar la final del fútbol masculino en Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón. 7 de agosto de 2021. REUTERS/Thomas Peter

Curiosamente, Dani fue el último futbolista de la Liga MX que aún tenía la esperanza de alzar el título; sin embargo, esa ilusión llegó a su fin. Hasta el momento, el brasileño sigue sin reportar con el conjunto auriazul y con ello, sigue habiendo bastantes dudas sobre su continuidad en el fútbol mexicano. Cabe mencionar que su contrato con los del Pedregal, aún tiene vigencia hasta el verano del 2023.

A pesar de ser el futbolista con más títulos en la historia del fútbol, Alves aún no puede presumir de haber conquistado el título mundial. A nivel de clubes, ganó todo en Europa con la camiseta del Barcelona, mientras que a nivel selección, conquistó un par de Copas América, una Copa Confederaciones y más recientemente, la medalla de oro dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con 39 años, llegó a Qatar con la firme intención de conquistar el único trofeo que tenía pendiente.

