La sorprendente respuesta de Xavi Hernández cuando le preguntaron sobre una posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona

El DT del FC Barcelona se refirió a las ganas que tiene de dirigir al argentino

En pleno Mundial de Qatar, donde Lionel Messi intentará seguir adelante con el sueño de levantar por primera vez la copa que tuvo entre sus manos Diego Armando Maradona hace 36 años, Xavi Hernández, actual director técnico del FC Barcelona, se refirió al futuro del ídolo argentino que milita en el París Saint Germain.

Xavi Hernández defendió a Gerardo Martino: “Destacaría la personalidad que tiene” El entrenador del FC Barcelona también llenó de elogios a Guillermo Ochoa y a Andrés Guardado quienes se sumaron al selecto grupo de mexicanos que han participado en más de cinco Copas del Mundo VER NOTA

En una entrevista con el generador de contenidos español Adri Contreras, el ex mediocampista multicampeón con el equipo catalán que orientaba Pep Guardiola se refirió a un posible retorno de Leo, quien abandonó el conjunto blaugrana en agosto 2021 luego que el ex presidente, Josep María Bartomeu, lo dejara en libertad de acción.

“¿Crees que Messi puede volver al Barça en algún momento?”, consultó el periodista a Xavi en Qatar. Es una de las preguntas que más se hacen los aficionados culés sobre qué pasará con su máximo goleador una vez que finalice su vínculo contractual con el PSG, que caduca el 30 de junio de 2023 pero podría extenderse a una temporada más. Messi tendría en ese entonces 36 años y estaría en el epílogo de su carrera. Al mismo tiempo, el Inter Miami apostó fuerte y hace unos días The Times y el Miami Herald aseguraron que el acuerdo para que desembarque en la MLS está cerca.

Preocupación en la selección argentina por Lionel Messi: volvió a realizar parte del entrenamiento en forma diferenciada El cuerpo médico de la Albiceleste asegura que no tiene lesión, aunque fuentes con acceso a la intimidad del búnker subrayan que arrasta molestias en un sóleo VER NOTA

La respuesta de uno de los mejores socios de La Pulga en el campo fue contundente: “Si él quiere, seguro. A quién no le gustaría entrenarlo”. De esta manera, el DT manifestó su deseo públicamente y le abrió nuevamente las puertas al rosarino. Al mismo tiempo, le metió un poco de presión. El presidente Joan Laporta también supo alimentar las ilusiones del retorno del emblema. “Veremos, son cosas complicadas, él ahora está en el PSG y no quiero entrar en polémicas, por respeto a Messi y por respeto al club”, dijo el pasado 15 de noviembre. “Vayas donde vayas, la gente identifica a Messi con el Barça”, recordó.

Lionel Messi y Xavi Hernández durante la etapa en la que compartieron equipo en el Barcelona de Pep Guardiola (Archivo)

Otro de los guiños de Xavi a Messi fue en ponerlo como el número uno en su ranking histórico de futbolistas. “A Cristiano Ronaldo lo pongo entre los 3 o 5 mejores”, continuó. Sobre los jugadores que le gustaría contar a futuro, Hernández no se achicó y nombró a Kylian Mbappé y Neymar, compañeros de Leo en PSG. Sin embargo, reconoció luego que sería “difícil” reforzar la plantilla con dichos nombres.

Así es por dentro la habitación B-201 en la que descansa Lionel Messi durante el Mundial Qatar 2022 El capitán del seleccionado argentino duerme solo en el cuarto del campus en la Universidad de Doha. Las imágenes VER NOTA

Sobre sus colegas, el catalán colocó a Pep Guardiola como el mejor entrenador del mundo en la actualidad y a Luis Enrique, seleccionador de España, entre los cinco más destacados del fútbol. Además, no descartó seguir sus pasos y volcarse a ser streamer: “Tengo buena relación con él, pero no he visto sus vivos”.

En cuanto a la valoración sobre el equipo de su país que compite en Qatar 2022, Xavi comparó al elenco actual con el que integró en Sudáfrica 2010, donde fue campeón del mundo. “Son más jóvenes. Es una generación que todavía no ha competido a alto nivel, pero que tiene unas ganas y una intención de ganar... Se les ve hambre y eso también lo transmite Luis Enrique”, analizó.

La Marea Roja está realizando una gran Copa del Mundo y despierta altas expectativas en España. Con 4 puntos (goleada ante Costa Rica y empate con Alemania) lidera el Grupo E y con una igualdad, victoria o hasta incluso perdiendo (si los Ticos no vencen a los alemanes) ante Japón el jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio internacional Khalifa.

El festejo de los jugadores de España tras el gol de Álvaro Morata ante Alemania (REUTERS/Albert Gea)

Seguir leyendo: