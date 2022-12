La carta abierta de Dani Alves para Tite luego de su renuncia en Brasil: “El resultado de un partido nunca cambiará el marcador de nuestras vidas”

Dani Alves disputó 117 minutos en Qatar 2022 pero no ingresó en los cuartos de final frente a Croacia (Foto: Reuters)

La eliminación de Brasil en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 a manos de Croacia en la definición por penales, sorprendió a todos los espectadores presentes en el Education City Stadium. El impacto que significó para la Verdeamarelha el no disputar los siete encuentros en el máximo certamen, ya tuvo su primera consecuencia: Tite abandonó su puesto como director técnico.

Pocos minutos después de quedar afuera, el seleccionador dejó bien claro que no va a renovar el contrato que tiene el 31 de diciembre de este año como fecha de vencimiento. “Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”, comunicó con los ojos llorosos frente a los micrófonos.

Ya en la jornada del sábado, Dani Alves fue el primero en dedicarle unas palabras al entrenador. A través de una carta abierta en Instagram, el defensor realizó una profunda reflexión. “Querido Adenor, te escribo este mensaje aquí para agradecerte todo lo que has hecho por este querido grupo todos estos años. Este abrazo es el significado más puro de lo que representas para mí y para este grupo de seres humanos especiales”, escribió el futbolista de Pumas UNAM.

La publicación de Dani Alves le dedicó a Tite

Y agregó incluyéndose en la puerta de salida del Scratch: “Este es nuestro último viaje aquí y les puedo decir: Yo no cambiaría nada. Te deseo todas las cosas maravillosas y más puras en esta vida y en la próxima”. Cabe destacar que Tite le dio 117 minutos de juego durante la reciente Copa del Mundo: 90′ frente a Camerún y 27′ contra Corea del Sur.

“Que tengas la paz que yo también llevaré conmigo: la paz del deber cumplido y la misión cumplida. El resultado de un partido nunca cambiará el marcador de nuestras vidas”, añadió dejando claro que no es una decepción haber quedado en cuartos de final. Y concluyó con un mensaje para todos los hinchas: “Es una carta abierta no solo para que la leas tú, sino para que todos sepan que tus valores no se miden ni se medirán nunca en los debates”.

A lo largo de su carrera, Tite supo ser campeón de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con Corinthians que lo llevaron a la Canarinha en junio de 2016. El reemplazante de Dunga en el cargo dirigió un total de 81 partidos con este equipo en los cuales totalizó 61 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas. El seleccionador inició este ciclo con Brasil en una posición apremiante en las Eliminatorias Sudamericanas y, bajo su mando, clasificó al equipo hacía el Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022 además de levantar la Copa América 2019.

La carta completa de Dani Alves

Querido Adenor, te escribo este mensaje aquí para agradecerte todo lo que has hecho por este querido grupo todos estos años.

Este abrazo es el significado más puro de lo que representas para mí y para este grupo de seres humanos especiales.

Especiales por sus particularidades, por su carácter, por su humildad y sobre todo por las historias de superación de las dificultades y por las grandes almas que hay detrás de la pequeña pantalla.

HAY MEDALLAS QUE NO SE PONEN EN EL PECHO SINO EN EL ALMA Y ESTA ES UNA.

Gracias por enseñarnos a ser hombres, patria, hijos, amigos, hermanos y seres humanos…..puede ser que lo que hoy tenemos no tenga valor, o puede ser que todavía haya seres que aún crean lo valioso y importante es.

Este es nuestro último viaje aquí y les puedo decir: Yo no cambiaría nada.

Te deseo todas las cosas maravillosas y más puras en esta vida y en la próxima.

Que tengas la paz que yo también llevaré conmigo. la paz del deber cumplido y la misión cumplida.

El resultado de un partido nunca cambiará el marcador de nuestras vidas.

Todo ese tiempo dedicado en cuerpo y alma, TRAE LA PAZ QUE NOS HACE SEGUIR NUESTROS CAMINO DE LUCHA Y GLORIA.

Y sí, esta es una carta abierta no solo para que la leas tú, sino para que todos sepan que tus valores no se miden ni se medirán nunca en los debates.

Con mucho cariño y respeto, GRACIAS POR TODOS ESTOS AÑOS JUNTOS EN LA PROMESA DE REPRESENTAR AL MEJOR PAÍS DEL MUNDO.

