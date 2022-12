“¡No tengo tarjetas, pero te rajo igual!”: el cruce de Javier Castrilli con un periodista mexicano en un partido amistoso en Qatar

El ex árbitro Javier Castrilli protagonizó un cruce con un periodista mexicano en un partido amistoso en Qatar

El ex árbitro Javier Castrilli se halla en Qatar realizando diversas actividades y este miércoles le tocó dirigir el “Partido por la Integración”, un encuentro amistoso que reunió a ex jugadores mundialistas y referentes del periodismo latinoamericano. Y, fiel a su estilo, el Sheriff impartió justicia dejando en evidencia su fuerte carácter y rigurosidad para aplicar el reglamento, cualidadades que lo llevaron a ser una de las figuras más reconocidas y polémicas del referato argentino.

El partido tuvo lugar en un campo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Doha, muy cerca del complejo donde se aloja la selección argentina. Por cuarta Copa del Mundo consecutiva, fue impulsado por la Fundación Forever, una organización sin fines de lucro que realiza proyectos de lucha contra la pobreza en El Salvador. Entre otros, participaron Jorge Burruchaga, Bora Milutinović, Carlos Valderrama, Iván Zamorano, Mauricio Serna, Hristo Stoichkov y Mauro Silva.

Castrilli fue convocado para dirigir las acciones y durante el amistoso, retó a un periodista mexicano que le había reclamado por una supuesta infracción no cobrada. “¡Escúchame, no tengo tarjetas, pero te rajo igual, eh!”, le dijo con un tono elevado parado en el centro del campo.

Luego, al cabo del juego, explicó su enojo a partir de arbitrar el encuentro con seriedad, como si fuese uno por los puntos. “¿Qué amistoso? Empieza a rodar la pelota y acá son 23 hombres. Entonces, a los estúpidos que estaban afuera, esos mexicanos, se los decía en serio. Dejen de hinchar las pelotas que me tienen los huevos por el piso. Se vive así el fútbol”, dijo.

Y, en diálogo con TyC Sports, agregó: “Aprendí a dirigir en los potreros, en la mitad del campo, sin alambrado… ¿Y estos me vienen a pedir faltas pelotudas? Es para cagarse de risa”.

Javier Castrilli dirigió dos partidos en el Mundial de Francia 1998 (Grosby)

Castrilli se ganó el apodo de Sheriff durante sus 20 años de actividad como árbitro, debido a la rígida forma en la que hacía respetar las reglas del fútbol y las controvertidas decisiones que provocaron molestia entre jugadores y entrenadores. Su pico máximo de popularidad lo alcanzó en 1991, cuando comenzó a arbitrar en la primera división del fútbol argentino.

Una de sus más recordadas actuaciones ocurrió en el Torneo Clausura 1992, cuando expulsó a cuatro jugadores del River Plate -y luego a su entrenador, Daniel Pasarella-, que perdió de local 5-0 ante el Newell’s Old Boys que comandaba Marcelo Bielsa. Otro registro de sus peculiares modos de conducción se dio en el año 1996, en un duelo entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield que quedó en la memoria no solo por el resultado, sino por un cruce al final del cotejo del ex árbitro con Diego Armando Maradona, a quien le mostró la tarjeta roja.

Desde que comenzó Qatar 2022, Castrilli utilizó sus redes sociales para quejarse de la acción en la que Edinson Cavani reclamó penal durante el cruce entre Uruguay y Ghana. El delantero fue derribado dentro del área en el tiempo adicionado de la segunda parte, pero el juez alemán Daniel Siebert consideró que no hubo infracción y la Celeste terminó quedando eliminada pese a su victoria por 2-0: le faltó un gol para llegar a los octavos de final del Mundial.

“Increíble que Uruguay haya quedado fuera por este penal y que el alemán no haya ido a verla como sí fue contra Uruguay…”, escribió Castrilli en su perfil de Twitter, en línea con la postura crítica hacia el VAR que sostiene desde hace tiempo.

