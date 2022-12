El divertido momento en el que Richarlison le enseñó a bailar la “Danza de la paloma” a Ronaldo tras el triunfo de Brasil

El baile de Ronaldo y Richarlison

La Selección de Brasil dio una clase de fútbol en el duelo de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 al vencer a Corea del Sur con un contundente 4-1. El conjunto de Tite brilló y volvió a recordar a las épocas del Joga Bonito que lo caracterizó durante toda su historia.

Entre los protagonistas de la goleada sobresalió el delantero del Tottenham, Richarlison, quien supo ganarse la titularidad a base de buenas actuaciones y aportes goleadores. El atacante, además, consiguió que todos hablen de él no solo por su juego sino también por su baile característico, el cual le tuvo que enseñar a dos referentes de Brasil.

Tras el tercer gol a los 29 minutos, le dio una pequeña clase de Danca do pombo (Danza de la paloma) a su entrenador Tite en una acción que se volvió viral a través de las redes sociales.

Al término del partido, fue el turno para aprender del Fenómeno Ronaldo, con quien mantuvo una entrevista después de acceder a cuartos de final.

Tite bailó el Baile de la paloma tras el gol de Richarlison (Reuters)

“¿Quieres enseñarme como es este ‘Baile de la paloma’ que haces para festejar?”, le preguntó la leyenda brasileña al habilidoso delantero. “Realmente quiero aprender ese festejo”, añadió.

Ambos miraron a la cámara que los estaba filmando y se pararon rápidamente: “Tienes que pararte aquí y hacer así”, le mostró Richarlison. “Estira tus brazos, luego ponlos en tus caderas y mueve el cuello”, le explicó.

“Gracias amigo”, le respondió Ronaldo tras imitar el movimiento a la perfección.

Tras enseñarle los movimientos, y antes de irse, el atacante se agachó ante las piernas de Ronaldo para tocárselas: “Como hizo Rodrygo, déjame obtener un poquito (de magia) de aquí”. Entre risas, El Fenómeno contestó: “Convierte muchos más goles y tráenos la hexa”

Brasil avanzó a cuartos de final y se enfrentará a Croacia (AP)

El baile de la paloma comenzó en 2018 cuando Richarlison comenzó a formar parte de la selección mayor con más asiduidad. El delantero bailaba así en las concentraciones e incluso lo hacía con Neymar, su gran compañero y con uno de los que más se entiende dentro del campo.

Ahora, en 2022, el delantero de 25 años aprovechó las oportunidades y Brasil disfruta de su juego.

Con respecto a su último baile con Tite, el jugador le dijo a Infobae: “Fue acordado. Me llamó y me pidió que le enseñara la Danca do Pombo. Es importante que nos traiga alegría también a nosotros. Que la gente nos contagie en el campo, es muy importante”.

Tite, en tanto, detalló: “Nos tenemos que adaptar a las características del grupo de deportistas. Tener que adaptarnos a su lenguaje. Su lenguaje es el baile, el juego. Aprender su baile es duro, es difícil. Estábamos jugando, no sé qué pasó con Richarlison, y yo digo: ‘¿Y ese baile ahí? Si metes gol, puedes venir y yo bailo’”.





