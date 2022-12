El retiro, su nueva etapa como ayudante de Demichelis y el recuerdo de la final con Boca: Pinola en 11 frases

El rol de Javier Pinola en el cuerpo técnico de Martín Demichelis

Javier Pinola, a los 39 años, decidió ponerle punto final a su exitosa carrera defendiendo los colores de River Plate, entidad con la que logró una gran cantidad de títulos y que desde chico soñó con defender. Pese al retiro, el zurdo seguirá ligado al Millonario, ya que aceptó el desafío de sumarse al cuerpo técnico de Martín Demichelis, el apuntado por los dirigentes para tomar la posta que dejó Marcelo Gallardo.

Durante una entrevista con el canal de Youtube de River Plate, el ex Rosario Central, Racing, Chacarita, Atlético de Madrid y F. C. Núremberg, repasó sus logros, explicó la decisión que lo llevó a colgar los botines y cómo se gestó su vínculo con Micho.

El balance de su carrera:

“Creo que el fútbol me ha dado muchísimo. Uno, cuando comienza en esto, o cuando es chiquito y le empieza a gustar esta pasión, empieza a soñar un poquito. Después hay que ver las vueltas de la vida, si te llevan a poder concretar esos sueños o no. El primer sueño que tenía era ser profesional. Lo conseguí, y después uno se va poniendo objetivos a lo largo de su carrera. Puedo decir que soy un agradecido por todo lo que he conseguido. Uno siempre, cuando es chiquito, sueña con pequeñas cosas, como ser campeón o jugar en el club que siempre deseó. Pero hacerlo ya es algo muy importante. Ir consiguiendo logros, copas, trofeos, campeonato, es algo impagable”.

Cómo lo recordarán en River Plate:

“La gente de River va a recordar a un Javier Pinola que siempre fue el mismo, con los valores que uno aprendió de chiquito, que le dieron en su casa. Luego, a lo largo de mi carrera, con distintos compañeros, de los que aprendés día a día. Una persona que siempre se brindó al máximo y consciente de lo que podía hacer, de sus limitaciones. Que siempre trató de dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido. Siempre con la misma predisposición por ayudar a sus compañeros, que cerró su carrera de una manera muy feliz, en el lugar que siempre soñó estar”.

La dupla que formó con Jonatan Maidana:

“La defensa con Maidana, haber compartido con él en una cancha, ha sido muy importante, me ha potenciado muchísimo. Cuando uno lo ve del otro lado lo ve como una persona seria, un referente. Después, cuando me toca pasar de este lado, conocerlo en la vida privada, en la amistad que formamos, nos potenció el uno al otro y terminamos rindiendo al máximo nivel. La verdad que con él no necesitamos hablarnos. Mirándonos sabíamos lo que iba a hacer el otro, nos entendíamos muy fácilmente. Tuve la oportunidad de volver a compartir con él después de un breve impasse. Estos últimos años lo disfrutamos, pero también fuera del campo. Me llevo los mejores recuerdos. Ojalá que le toque seguir dando muchas alegrías al club”.

Su corrida en el gol del Pity Martínez ante Boca en Madrid:

“Esta imagen obviamente es muy recordada. Todos a cada momento me preguntan lo mismo. Qué era lo que estaba pensando. De vez en cuando me pasaba de agarrar la lanza e ir al ataque, pero en ese momento, cuando veo el rechazo, veo que Juanfer estaba mano a mano con Olaza. Lo único que atiné fue a correr para ser una opción más. La pelota fue para el otro lado, pero estaba el Pity. Uno trataba de acompañarlo, uno no sabe lo que puede pasar. Cuando veo que ya casi al entrar al área no había posibilidades que pase algo raro bajé la marcha y fui a abrazarlo. Era el cierre de un camino muy lindo”.

“No sé, es muy difícil volver a recordar lo que uno estaba viviendo. Era un momento de alegría, emoción, locura, descargo. Lo único que quería era que entrara esa pelota, terminara el partido y festejar. Si hacemos un repaso de todo lo que se vivió antes de esa final en Madrid, con la suspensión del partido, y la espera de donde se jugaba, fueron semanas de mucha tensión. El foco nunca lo perdimos. Fue un descargo total y de largar todas esas emociones que cada uno tenía dentro suyo”.

Javier Pinola se retiró para sumarse al cuerpo técnico de Martín Demichelis

El retiro:

“La decisión de retirarme era algo que uno, con el pasar de los años, cuando se va poniendo más grande, empieza a planificar el después del fútbol. Si bien siempre me seguí entrenando con las mismas ganas, misma ilusión y profesionalismo que requiere esta profesión y este club, trataba de analizar desde otro lado, pero centrándome en el día a día, porque seguía siendo jugador. Quise disfrutar hasta el último día como jugador, como compañero, y una vez que terminara el año era tomar una decisión. Cada fin de año hacía un análisis de cómo me sentía y las fuerzas que tenía. Fue un año difícil, donde el primer semestre no me tocó jugar mucho, pero en el segundo jugué mucho más, pero eso fue por la constancia que uno tenía. Podría haber hecho la plancha y cuando me tocaba no estaba a la altura. Fui un cabeza dura, porque las oportunidades llegan. Cuando tocó lo aproveché y me posicioné de otra forma dentro del plantel. Ya sobre el final, si bien seguía entrenando con las mismas ganas, sentía que me costaba. Intenté charlarlo con mi familia, que son los que tienen otros puntos de vista, con gente amiga del fútbol y ver lo que veían y luego hacer un análisis. Sentí que era el momento exacto, justo. Me exprimí al máximo. Sentía que ya estaba, no sabía si iba a poder aguantar otro año la exigencia que es River, de los chicos que van surgiendo. A muchos les llevo 20 años. Es bastante, pero este año sentí que estaba a la altura. Lo hice relativamente bien. Creo que era el momento oportuno de saber que hasta acá llegué. No iba a poder aguantar esa exigencia, fui sincero conmigo. Así se tomó la decisión. Estoy tranquilo, en paz. Disfruté muchísimo de esta carrera. Sinceramente no tenía más nada para dar en el campo de juego. Estoy tranquilo, en paz. Acá estamos, renovando energías para enfrentar un lindo futuro, un nuevo camino. Con esas mismas ganas y pasión”.

Javier Pinola y Germán Lux, los principales laderos de Martín Demichelis en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

La relación con Demichelis y su función dentro del cuerpo técnico:

“Con Martín hemos tenido contacto desde hace mucho tiempo, desde que nos conocimos en Alemania. Luego nos volvimos a encontrar por diferentes caminos de la vida, en la Selección. En un momento él supo que con Germán hacíamos el curso acá en Argentina y como que se van acercando partes, viendo cómo piensa uno, el otro, analizando cosas del fútbol, debates lindos. Un momento exacto de ‘venite conmigo’ fue cuando ya tomé la decisión. Es lo que te digo. Siempre hablamos de fútbol, él sabía lo que me gusta y yo de él. Con Germán también tengo una amistad. Se dio naturalmente. Cuando se dio la oportunidad para él era un sueño, luego de que Marcelo decidió no seguir. Yo quería seguir perteneciendo al fútbol, porque es lo que me apasiona, poder ayudar a los jugadores a potenciarse. Entonces, íbamos en una misma línea. Estoy muy feliz”.

“La relación de amistad y confianza que tenemos nos va a ayudar a decirnos las cosas y que nadie se ofenda. El objetivo es claro: lograr cosas e ir en la misma dirección. La amistad va a quedar para el tiempo libre, comer, o lo que sea. Después, cuando estemos dentro del ámbito de trabajo, va ha estar bueno saber lo que uno piensa, como potenciarse entre todos. Ser sinceros para lograr el mayor éxito posible”.

“La función es, en principio, ser ayudante de campo, ayudarlo a Martín, ayudarlo en todo lo que necesite y acompañarlo en sus decisiones. Siempre trataremos de estar dispuestos para lo que él pretenda. Obviamente que uno como cabeza de grupo tiene que tomar muchas decisiones, y nosotros estaremos ahí para las pequeñas o grandes cosas, ayudarlo y que se sienta arropado”.

“Mis ahora ex compañeros me han respetado mucho y yo a ellos, porque esa es mi forma de ser. Hemos disfrutado mucho. Yo a mi manera, porque me centro mucho en el trabajo. Ese cambio de posiciones puede que no sea tan chocante porque puedo ser una conexión entre Martín y los jugadores. Puede que tengan más confianza. Voy a tratar de acompañarlo y ayudarlo y que todos juntos nos potenciemos e intentemos ir por los objetivos que tenemos todos juntos. Saben de mi manera de ser, de los entrenamientos. No les voy a exigir que sean iguales, pero si aconsejarlos en cosas que puedan ayudarlos a mejorar”.

El mensaje para los hinchas.

“Mi mensaje para todos los hinchas es una palabra de agradecimiento total. Desde el día que vine como jugador me recibieron muy bien a pesar de un comienzo un poco dificultoso, donde me costó hacer pie. Nunca pararon de apoyarme. Aún en los momentos difíciles me acompañaron y me dieron mensajes de aliento. Uno trató de responder a eso en el día a día. Que nos sigan acompañando, hay un grupo de trabajo que tiene muchas ganas, que tiene mucha ilusión, con ideas muy lindas. Prometemos trabajo, sobre todas las cosas. Soy un convencido de que cuando uno trabaja las cosas llegan solas. Nosotros tenemos mucha confianza en lo que podemos llegar a ser. Sabemos que se mide por resultado, pero el trabajo se va a ver. Que sigan apoyando, porque cuando todas las patas de la mesa están en su posición, las cosas se consiguen. Hay muchas cosas para lograr”.

