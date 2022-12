“Lo falló Messisito”: un periodista mexicano se burló de Messi tras fallar el penal y el video se volvió viral por la eliminación del Tri

Un periodista mexicano se burló de Messi

La definición del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 se vivió con mucha expectativa para las selecciones que lo integraron por los resultados que se dieron en las dos primeras fechas de la primera fase.

En el Estadio Lusail, y tras la derrota ante la Selección Argentina, México llegó al partido contra Arabia Saudita sin depender de sí mismo. El conjunto del Tata Martino debía ganar y esperar que Argentina pierda para asegurarse su pase a octavos de final.

En ese contexto, el periodista mexicano Álvaro Morales presenció el encuentro de su selección mientras miraba el de Argentina-Polonia a través de su celular y un video suyo que subió a las redes burlándose de Lionel Messi se volvió viral.

Messi no pudo convertir el penal a los 39 minutos del primer tiempo (Reuters)

Corrían 39 minutos del primer tiempo y ambos partidos estaban empatados a cero cuando el árbitro sancionó penal para Argentina en el Stadium 974. Un gol iba a poner en aprietos a México pero el capitán argentino iba a malograr esa oportunidad de ponerse en ventaja.

Fue en ese momento que, desde el otro recinto, el periodista compartió un video burlándose del rosarino: “Jajaja… lo falló ‘Messisito’”.

Los dos enfrentamientos iban a irse al descanso con el 0-0 en el marcador. Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo la Albiceleste logró ponerse en ventaja con un gol de Alexis Mac Allister y posteriormente cerrar el duelo con un tanto de Julián Álvarez, mientras que la victoria de México por 2-1 no le sirvió para pasar a octavos.

Automáticamente las respuestas de los argentinos comenzaron a aparecer en los comentarios del posteo en cuestión: “Seguí cargando a Messi que está en octavos”, “Messi está en octavos, vos en donde estás? Ah sí, eliminado” y “El sábado lo ves desde tu casa o vas al campo con la camiseta de Australia?, entre otros.

Tras quedar afuera de la Copa del Mundo, Morales volvió a encender su cámara y envió otro mensaje a sus más de 629 mil seguidores en Twitter: “Si bien se ganó y se demostró coraje, otra vez los cambios del Tata (Martino)… Bendito sea Dios, se termina ya la era del Tata. Felicidades a Polonia que clasifica, felicidades a la Albiceleste, que bien Mac Allister, porque si es por Messisito… si es por Messisito nada eh”.

Al ver que sus videos cada vez acumulaban más comentarios, el periodista decidió compartir una nueva grabación antes de comenzar su programa deportivo: “Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo (se ríe), pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”.

Con los resultados que se dieron en ambos partidos por el Grupo C, la Selección Argentina jugará los octavos de final contra Australia, mientras que Polonia lo hará frente a Francia, ambos clasificados del Grupo D.





