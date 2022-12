Helmut Marko negó que Checo Pérez pueda vencer a Max Verstappen en 2023

Helmut Marko negó que Checo Pérez sea campeón en 2023 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Sergio Pérez culminó la temporada 2022 de la Fórmula 1 en el tercer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos y con ello obtuvo su mejor resultado desde que debutó en el máximo circuito del automovilismo. Sus aspiraciones para el 2023 están encaminadas a quedarse con el primer lugar, pero Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, volvió a criticar al mexicano y negó que pueda competir con Max Verstappen.

En el marco de los preparativos para la temporada 2023 de la F1, el expiloto austriaco brindó una entrevista al medio Sport Bild. Entre sus declaraciones habló sobre el rendimiento que tendrán los dos pilotos principales a lo largo de los circuitos, pero de nueva cuenta dejó en claro quién es el conductor que cuenta con su entera confianza y preferencia.

“Estamos en el camino correcto para 2023 y con Max tenemos al mejor piloto. Checo puede ganar una o dos carreras, pero de momento no veo que pueda retar a Max durante toda una temporada. No veo que alguien bajo las mismas condiciones pueda hacerlo actualmente”, afirmó ante el medio de comunicación.

El sentido de las declaraciones de Marko no es extraño. Desde que el originario de Guadalajara, Jalisco, arribó al equipo del toro rojo, Marko ha demostrado clara preferencia por el actual bicampeón del mundo en la Fórmula 1. No obstante, el rendimiento de Pérez al volante del segundo automóvil fue crucial para que el equipo se quedara con el Mundial de Constructores.

Al inicio de la temporada 2022 el piloto mexicano experimentó algunas dificultades con su automóvil que lo hicieron abandonar un par de carreras. Su paso siguió adelante pero la poca adaptación que tuvo con el monoplaza lo hicieron perder unidades vitales que lo alejaron de la lucha por el primer lugar. A pesar de ello, en las últimas fechas tuvo la posibilidad de pelear por el subcampeonato, aunque finalmente se lo adjudicó Charles Leclerc.

Por ese motivo, luego de haber averiguado la forma de sacar el máximo provecho de su automóvil, en el cierre de la temporada 2022 se mostró confiado y declaró que se siente capaz de quedarse con la primera posición en el campeonato individual para el siguiente periodo.

Helmut Marko declaró que nadie puede ganarle a Verstappen dentro del equipo del toro rojo (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Tenemos que trabajar en eso con el equipo. Tengo que hacer que la forma que tuve a principios de año sea más consistente y entonces podré luchar por el campeonato el año que viene si tenemos un coche tan bueno como este. Necesito terminar la temporada con un buen resultado para empezar la siguiente con fuerza”, afirmó en noviembre de 2022 al medio Motorsport Week.

A pesar del optimismo mostrado por el mexicano y su entorno más cercano, Marko ha llegado a declarar que nadie de los personajes que han compartido el asiento con Verstappen ha sido capaz de vencerlo. No se refirió directamente a Pérez pero sí habló sobre las críticas que ha dado a conocer acerca de las supuestas diferencias entre su monoplaza y el de su compañero.

Sergio Pérez ha sido descalificado por Helmut Marko desde que arribó a Red Bull Racing (REUTERS/Andres Stapff)

“(Los compañeros de Verstappen) Comparan sus coches con el suyo. ‘¿Tengo el mismo material?’ piensan ‘¿cómo puedo vencerlo?’ No pueden por lo que intentan cambiar la configuración del automóvil o adaptar su estilo de conducción. Por supuesto que no puedes aceptar que simplemente no eres tan bueno como él. En algún momento tienes que reconocer que hay alguien especial y simplemente no es posible vencerlo”, dijo a Race And Track.

Otro de los aspectos relevantes de cara a la próxima temporada es el regreso de Daniel Ricciardo. En ese sentido, Checo Pérez deberá mostrar su mejor rendimiento para aspirar al campeonato pero también para evitar ser relegado ante el arribo del australiano.

