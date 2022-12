Las quejas de los turistas que se alojan en carpas de la FIFA en el norte de Doha: “Un campo de refugiados”

Los pasillos del campamento son de tierra y piedras y resultan incómodos para llevar las maletas

Una de las tareas más difíciles para la FIFA y el país anfitrión de una Copa del Mundo es alojar a los millones de fanáticos que viajan a apoyar a sus selecciones. Además de hoteles y departamentos, el comité organizador encargó la construcción de “Fan Villages” (pueblos de aficionados) para intentar que nadie se quede afuera. Una de las alternativas más elegidas son las carpas en el norte de Doha. Dormir a metros del mar alejado de los ruidos de la ciudad suena como un sueño hecho realidad. Sin embargo, lo que podía presentarse como una aventura se convirtió en una pesadilla para los fanáticos. “Es un campo de refugiados”, repiten los huéspedes del Qetaifan Island Fan Village, ubicado a unos seis kilómetros del imponente Estadio Lusail. Infobae recorrió a fondo el camping y conversó con algunos de los miles de turistas que se alojan allí. “Vergüenza”, “desastre”, un robo”, fueron las respuestas más escuchadas.

En el campamento hay 1.800 carpas

Llegar allí ya no es una tarea fácil. No hay transporte público directo y por eso lo mejor es tomar un minibús privado desde la estación Qatar University. Aquí quienes tienen la Hayya Card (una especie de Visa para ingresar a Qatar) pueden viajar gratis en transporte público. Sin embargo, en este caso no lo es: el ticket cuesta 20 riales qataríes (unos 5,5 dólares). La otra alternativa es llegar en Uber.

El campamento está dividido en tres sectores de 600 carpas. Cada una cuenta con dos camas, un mueble en el medio, una zapatilla para enchufar y un ventilador de pie. Todas se pueden cerrar con candado. El servicio también incluye desayuno, conexión wifi y cambio de sábanas cada cuatro o cinco días. Además hay baños y duchas compartidas fuera de las carpas y un pequeño almacén para hacer compras básicas. El precio por noche es de 200 dólares. No está nada mal en comparación con lo que cuestan los hoteles y departamentos, pero las quejas residen en la calidad del servicio.

Así son las carpas por dentro

Los huéspedes se quejan que los baños y las duchas suelen estar sucias

“Pagás 200 dólares la noche y te morís de calor. A las 5.30/6 de la mañana ya estás despierto por la luz”, cuenta Nicolás, un argentino que pasó por el Fan Village. “Por lo que cuesta podrían ponerte cortinas blackout”, agrega Sebastián, otro argentino que comparte carpa con su hermano.

“Apenas sale el sol salgo y vuelvo cuando baja. Durante el día no se puede estar. Es como el desierto”, detalla una iraní que quiso abandonar el campamento a los pocos días de haber llegado pero no pudo porque ya había hecho una reserva por varias noches. Compatriotas suyos en una carpa cercana también se quejan del servicio, pero destacan la convivencia. “Es lindo estar con otros iraníes”, afirma uno de ellos.

Infobae presenció el momento exacto en que un aficionado saudí arribaba con maletas a su carpa. “No lo puedo creer. ¿Esto es? Ni siquiera tengo ventilador”, decía atónito. “Ya mismo voy a pedir que me traigan uno”, afirmó antes de salir corriendo a la recepción del lugar para hacer el reclamo.

Las carpas son el alojamiento más barato, pero la falta de aires se convierte en una pesadilla

“Una de las peores experiencias de mi vida. Los baños y las duchas están todas sucias. El calor es insoportable. Podrían poner aires acondicionados”, declara un libanés que recomienda a todos “no venir aquí”.

Martín y Roberto son dos amigos de Argentina que se alojaron en el campamento porque decidieron venir sobre la hora a Qatar y no encontraron otras opciones. También se quejan del calor y por eso tratan de no estar durante el día para evitarlo. Sin embargo, aseguran que de noche refresca un poco y que se puede dormir sin ventilador. “Igual a las 7 de la mañana ya estás despierto”, afirman.

“El desayuno es una vergüenza. Te dan una cajita con una donut dura”, protesta Roberto. “En los baños el otro día vi que uno escribió ‘esto es un campo de refugiados’”, cuenta Martín entre risas. A pesar de todo, se toman con humor la situación y valoran vivir una experiencia así en un campamento a los 58 años. Además destacan que está justo al lado de un FAN Fest de la FIFA y de dos playas muy bonitas, una pública y otra privada.

La playa privada que se encuentra al lado del campamento

Otro mexicano también ve el vaso medio lleno y entiende que por el precio no tiene mucho derecho a quejarse. “Para mí está bien. Además es divertido estar aquí”, señala.

Sobre las 6 pm cae la noche sobre el Fan Village y quienes salieron para evitar el calor comienzan a regresar. En una de las carpas más cercanas a la entrada principal suena música argentina. Los Calzones Rotos, Fito Paéz, Bersuit Vergarabat y Rodrigo se imponen entre los integrantes de la familia Varas, que se suman a los reclamos por los servicios, pero aún así se divierten y muestran con orgullo la enorme bandera que colgaron en uno de los pasillos de tierra y piedras del campamento. “Somos Los Varas”, repiten una y otra vez alegres mientras los guardias de seguridad los miran entre risas y espanto.

"Los Varas" lucen con orgullo su bandera argentina

