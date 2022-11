Jugó dos Mundiales, pasó por el Real Madrid y hoy vive Qatar 2022 desde otro rol: “Ahora me siento a ver los partidos porque estoy gordo”

Van der Vaart en la actualidad, en su función de analista, y con la camiseta de Holanda

* Desde Doha, Qatar

“Es un poco raro este Mundial, pero estoy muy contento. Es extraño, pero hay que disfrutarlo”. De esta manera, se presenta Rafael van der Vaart, ex jugador neerlandés que brilló en su selección y en el fútbol europeo, que está en Qatar cumpliendo el rol de analista.

En el 2000, Van der Vaart debutó en Primera División con el emblemático Ajax holandés. Después de cinco temporadas, emigró a Alemania para jugar con el Hamburgo. Tras tres temporadas, pegó el salto al Real Madrid, con el que conquistó una edición de la Supercopa de España y nada más, por lo que su paso por la Casa Blanca fue fugaz.

Luego de dos años, recaló en el Tottenham de Inglaterra, pasó por el Hamburgo en una segunda etapa, recaló en el Real Betis de España, en el FC Midtjylland y concluyó su carrera en el Esbjerg fB de Dinamarca.

A nivel selección, disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y, producto de una lesión, se ausentó de Brasil 2014. “Jugar un Mundial es un sueño, es algo especial”, dijo el ex mediocampista.

Hace un año, el holandés criticaba con dureza a Lionel Messi por su nivel en el Paris Saint Germain. “Él camina por la cancha y pienso ‘¿no te da vergüenza?’”. Me estoy empezando a enojar con Lionel y es una lástima, porque nunca más va a nacer un jugador como él”, había sentenciado en su momento.

Hoy, en su función como columnista de un medio televisivo de su país, vuelve a hablar del rosarino y lo compara con Pelusa: “Maradona es el mejor jugador del mundo, de la historia, está por encima de todos, inclusive de Messi”, resalta en un mano a mano con Infobae en Doha.

-¿Cuál es la selección que más le gustó en lo que va de la Copa del Mundo?

-El seleccionado de Brasil, que es el principal candidato al título. Hizo un partido muy bueno contra Serbia, con victoria por 2 a 0; me gustó mucho el segundo tiempo. Qué pena que Neymar no esté en su mejor estado físico y se pierda gran parte del torneo. Pero, más allá de eso, es la firme favorita a consagrarse en Qatar 2022.

-¿Qué análisis hace hasta acá de la Copa del Mundo?

-Arrancó siendo difícil para muchos equipos que en un principio eran candidatos al título. Muchos seleccionados que perdieron en su debut en la Copa, como Alemania y Argentina. Pero luego el seleccionado de Lionel Scaloni se repuso y vuelve a ser favorito. Es un poco raro y extraño el Mundial, se juega con 30 grados, pero hay que disfrutarlo. Yo estoy muy contento de estar aquí. Me sorprendió que Países Bajos empató con Ecuador y no jugó para nada bien. Es más, mereció un poco más la selección de Gustavo Alfaro.

-¿Qué le pareció la selección argentina?

-Arrancó perdiendo con Arabia y fue un duro golpe e inesperado. Ojalá que Messi esté bien para la próxima ronda porque es la figura del Mundial, sin dudas.

-¿Cómo se sale adelante ante una derrota en el debut?

-Un jugador siempre sale adelante de una u otra manera. El futbolista piensa en el primer partido y no se proyecta hacia adelante; va cumpliendo etapas. Ningún jugador dice “ganamos el primero y vamos a ganar el Mundial”. Eso no pasa. Va partido a partido. No tienen pánico, sino mucha experiencia y seguro que Argentina va a clasificar a los octavos de final, no tengo dudas.

-¿Cuál es el favorito a ser campeón?

-Brasil, sin dudas. Tiene una defensa muy buena, con futbolistas de experiencia aptos para este tipo de competencias. Un mediocampo fuerte y delanteros muy completos y goleadores. Encima, anímicamente están bien. Sus futbolistas son grandes estrellas, como el portero que se destaca en su club y en el seleccionado. Por eso creo que es el favorito.

-¿Qué observó hasta ahora de Países Bajos en Qatar?

-Ojalá que llegue lejos. Arrancó bien ganándole a Senegal bajó su nivel ante Ecuador en un partido en el que Frenkie de Jong cometió muchos errores. Esperábamos un poco más, pero el empate estuvo bien. Qatar (próximo rival) ya está eliminado. No habría problemas en clasificar a los octavos de final y creo que a semifinales va a llegar. Estamos contentos si llega a esas instancias y sería un objetivo cumplido. Soy un gran admirador de jugadores como Memphis Depay y Frenkie De Jong. Son las figuras de este equipo de Louis van Gaal. Si ellos están de la mejor manera física, podemos ganar, pero dependemos de esos dos jugadores.

Fue subcampeón en Sudáfrica 2010

-¿Verlo desde la tribuna se siente diferente a estar en el campo de juego?

-Sí, para cualquier jugador es un sueño disputar un Mundial; es lo máximo a lo que un futbolista profesional y amante del fútbol puede aspirar. Por suerte, cumplí con ese sueño que tuve de pequeño.

-¿Qué recuerdos tiene de su paso por la selección holandesa?

-Ahora me siento a ver los partidos porque estoy gordo y no puedo jugar (risas). Soy un gran aficionado, pero tengo los mejores recuerdos. He participado de dos Mundiales y me sentí muy orgulloso de vestir los colores de mi país. Estuve en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, siendo subcampeón del mundo y jugué cinco partidos. Me faltó ganar un título con la selección nacional, pero fui feliz representando a mi país.

-Se cumplieron dos años de la muerte de Diego Maradona. ¿Qué recuerda de él?

-Maradona es el mejor jugador del mundo, de la historia, está por encima de todos, inclusive de Messi. Era una persona muy buena, con un corazón muy grande. Lo he visto tres veces y lo recuerdo con mucho cariño. Diego fue el mejor de todos, sin dudas.

-¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

-Fue en Dubai, hace ocho años. Me encontraba en esa ciudad y fui a visitarlo. Me dolió mucho su partida, era tan joven. Recuerdo que siempre con mi padre veíamos los partidos de Maradona en el Barcelona y lo disfrutábamos mucho. También, cuando brillaba en Napoli, y por supuesto en la selección argentina.

