Las mayores decepciones de la fase de grupos

Con la fase de grupos concretada, son muchas las conclusiones que se pueden sacar respecto a cada sector, pero si hay algo que nadie puede poner en tela de juicio, son los claros fracasos y decepciones que nos dejaron las selecciones de Alemania, Bélgica, México y Uruguay, pues desde que se llevó a cabo el sorteo de Qatar 2022, la mayoría de afición y medios ponían a estos combinados en los octavos de final.

Bélgica volvió a decepcionar, Marruecos sorprendió y Canadá continúa con su maldición en la Copa del Mundo Marruecos demostró ser el caballo negro del certamen y se quedó con el grupo F VER NOTA

Más allá de las sorpresas que hubo en cada grupo de la justa mundialista, tales como el pase de Marruecos como primer lugar del sector F, las victorias de Japón contra España y Alemania o el triunfo de los surcoreanos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, es para destacar las grandes decepciones que pocos esperaban o vieron venir.

Quizá la eliminación de México es la que más probable era, pero al acumular siete ediciones seguidas clasificando a los octavos de final, si resaltó el hecho de que ahora cortara esa racha.

Lukau se cansó de fallar oportunidades claras de gol. (AP Photo/Francisco Seco)

A continuación, dejamos las cuatro mayores desilusiones de la actual Copa del Mundo (tomando solo la fase de grupos).

Bélgica y el fin de su “Generación Dorada”.

Llegando a Qatar 2022 como una de las selecciones favoritas para alzar el título, los “Diablos Rojos” son quizá el fracaso más grande de toda la justa mundialista al haber quedado en tercer lugar de su grupo tras cosechar solo una victoria por la mínima diferencia ante Canadá (último lugar del sector), perder con Marruecos e igualar sin goles contra Croacia. Teniendo a jugadores como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard, es para resaltar que solo lograron marcar un gol en tres partidos.

Dic 1, 2022 Foto del jueves del futbolista de Belgica Kevin De Bruyne tras la eliminación de su equipo en el Mundial REUTERS/Bernadett Szabo

Conflictos entre mismos compañeros, ser el vigente tercer lugar del Mundial, saber que era su última oportunidad con su presente generación para conquistar un título, son los principales factores para poner a los belgas como la principal decepción del campeonato.

Alemania y su segundo mundial consecutivo quedando en fase de grupos.

Compartiendo grupo con la renovada España de Luis Enrique, el cuadro “Teutón” se presentó con la firme intención de darle vuelta a la página por su fracaso en Rusia 2018. Todo parecía a modo para que los tetracampeones del mundo pudieran avanzar al cuarto partido, pues en el papel, lucían favoritos por encima de Japón y Costa Rica.

Los jugadores de Alemania se muestran decepcionados tras su eliminación en la primera ronda del Mundial luego del partido ante Costa Rica por el Grupo E en el estadio Al Bayt de Al Khor, Qatar - 1 de diciembre de 2022 REUTERS/Matthew Childs

No obstante, los germanos iniciaron con el pie izquierdo tras ser remontados por los asiáticos en el primer cotejo. Los fantasmas de hace cuatro años regresaron y después de empatar a un gol contra “La Furia Roja”, llegaron al último compromiso sin depender de ellos mismos y pese a que consiguieron una victoria sobre los Ticos por 4-2, no les alcanzó para clasificar por segunda edición consecutiva.

México iba por su quinto partido, y no llegó ni al cuarto.

Como ya se mencionó, el Tricolor no llegó en su mejor versión y realmente siempre hubo opiniones divididas respecto a lo que podría ofrecer en el Mundial; sin embargo, los dirigidos por Gerardo Martino dejaron mucho que desear por el hecho de que durante los últimos 28 años, fueron un invitado recurrente entre las 16 mejores selecciones. Al empatar sin goles contra Polonia, perder con Argentina y ganar 2-1 ante Arabia Saudita, los Aztecas terminaron con la tercera plaza por debajo de las “Águilas Blancas” y la Albiceleste.

Jugadores del Tri tras su eliminación del mundial. REUTERS/Molly Darlington

La “Garra Charrúa” no cumplió y se fue con todo y Luis Suárez, Valverde y Cavani.

En un caso similar al de Bélgica, Uruguay arribó a territorio catarí con una plantilla con algunos futbolistas de talla mundial que sabían que era su última oportunidad en una justa mundialista. Ya en el ocaso de su carrera, atletas como Luis Suárez, Edison Cavani, Diego Godin no lograron hacer la gran diferencia en el equipo dirigido por Diego Alonso.

La #CopaMundialFIFA nunca dejará de regalarnos momentos increíbles. 🇰🇷✨ pic.twitter.com/6Z7JZGkCh2 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 2, 2022

Es una realidad que su grupo no era tan sencillo, pues tenían a CR7, Ghana y a una Corea del Sur en crecimiento, pero el problema principal fue su falta de imaginación en los primeros dos partidos, en donde no pudieron convertir un solo gol y terminaron perdiendo contra Portugal y empataron sin tantos contra los asiáticos. A pesar del triunfo en la tercer fecha contra los africanos, no les alcanzó y se quedaron con las ganas del cuarto cotejo.

“La presión es un privilegio”: el lema de Luis Enrique para motivar a los jugadores de España en el Mundial Qatar 2022 El entrenador de La Roja dio detalles de la convivencia con el plantel joven que formó para la Copa del Mundo. Las imágenes VER NOTA

SEGUIR LEYENDO:

Así fue la actuación de Stephanie Frappart, la primera jueza en dirigir un partido en un Mundial masculino: autoridad, criterio y templanza La francesa tuvo una notable producción en el duelo entre Alemania y Costa Rica que concluyó con la eliminación de ambos equipos. Los detalles VER NOTA