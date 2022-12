La burla de la TV qatarí a los jugadores de la selección de Alemania por su prematura eliminación del Mundial

La burla de la TV de Qatar a Alemania

Varios de los integrantes e invitados en un programa de televisión de Qatar se burlaron de la prematura eliminación de la selección de Alemania en la Copa del Mundo. Después de que Die Mannschaft ganó su partido ante Costa Rica pero cayó en desgracia por la remontada de Japón ante España, se viralizó en las redes sociales esta escena de la TV del país organizador del torneo, una escena que generó mucha polémica.

Mundial Qatar 2022: así le fue a Costa Rica la única vez que se enfrentó a Alemania en una copa del mundo Los Ticos aún tienen chances de clasificar a los octavos de final en la última fecha del Grupo E VER NOTA

Tal como sucedió hace cuatro años de Rusia, la selección alemana volvió a quedar eliminada en la primera ronda. Pese a que se impuso por 4-2 a Costa Rica en la tercera fecha del Grupo E, el elenco dirigido por Hansi Flick no logró acceder a los octavos de final porque en su debut cayó por 2-1 contra Japón y empató 1-1 frente a España en la segunda jornada.

En el debut mundialista ante el combinado nipón, que ante todo pronóstico terminó como líder de la zona, los jugadores de la selección de Alemania habían realizado una protesta cubriéndose la boca ante la amenaza de la FIFA y el país organizador de que podrían recibir sanciones mostraban su solidaridad con la comunidad LGBTQ+ usando el brazalete ‘One Love’. Y en la TV se mofaron de eso con cargadas totalmente innecesarias.

Los integrantes de un programa de TV qatarí se burlaron de los jugadores de Alemania.

En las imágenes que recorrieron el mundo a través de las redes se puede ver a todos los integrantes de un programa de TV qatarí tapándose la boca con una mano, tal como lo habían hecho los futbolistas alemanes, y saludando a modo de despedida con la otra. Muchos usuarios de distintas plataformas, principalmente en Twitter, mostraron su desprecio porque se mofaron de un gesto que buscaba llevar un fuerte mensaje de apoyo a la diversidad y el respeto mutuo.

Alemania empató 1-1 con España, pero su futuro en el Mundial Qatar 2022 sigue comprometido Con goles de Álvaro Morata y Niclas Füllkrug el duelo de campeones concluyó igualado. La Roja quedó como único líder del Grupo E, mientras que el combinado de Flick sigue último y debe vencer a Costa Rica para avanzar a los octavos de final VER NOTA

Al momento de realizar la protesta, la Federación Alemana publicó un mensaje que acompañó a la postal que protagonizaron las estrellas de la selección masculina en la previa al partido con Japón que disputaron el pasado 23 de noviembre en el Khalifa International Stadium, donde los germanos ganaban gracias a un gol de Ilkay Gündogan pero terminaron derrotados tras las anotaciones de Ritsu Doan y Takuma Asano.

“Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Desafortunadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la cinta es como callarnos la boca. Nuestra postura se mantiene”, comunicó la Federación.

Los jugadores de Alemania se cubrieron la boca en señal de protestas por los derechos humanos antes de su primer partido en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS)

Esta iniciativa de usar un brazalete con la leyenda ‘One Love’ es una campaña conjunta que realizaron las selecciones de Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca durante la disputa de la UEFA Nationes League, pero no han pedido replicarla durante su estadía en Qatar. Y como si fuera poco, en la TV local han respondido con risas, demostrando que la protesta de los jugadores alemanes sentó muy mal en el país organizador.

Mundial Qatar 2022: los resultados que deben darse para que Costa Rica clasifique a los octavos de final Los dirigidos por Luis Fernando Suárez tendrá un duro examen ante Alemania, que está urgida de resultados luego de empatar a un gol con España en la segunda fecha del Grupo E VER NOTA

Seguir leyendo: