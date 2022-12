“He fracasado, tengo miedo de caer en un agujero”: la autocrítica más cruel de una figura de Alemania por la eliminación en el Mundial Qatar 2022

Alemania le ganó 4-2 a Costa Rica, pero no le alcanzó para clasificar a los octavos de final

El Mundial Qatar 2022 significaba la segunda Copa del Mundo en la carrera de Joshua Kimmich. Uno de los mejores laterales de la selección de Alemania buscaba evitar el mismo final de Rusia 2018, pero la eliminación en primera fase por segunda ocasión consecutiva generó un profundo análisis de este suceso después de la victoria estéril ante Costa Rica.

“Ha sido el peor día de mi carrera”, declaró el futbolista de 27 años que fue titular en los tres encuentros del Grupo E que sentenciaron la suerte de Die Mannschaft en una zona donde cayó en el debut ante Japón, empató ante España y venció a los Ticos.

Kimmich debutó con esta camiseta el 29 de mayo de 2016 en la derrota 3-1 ante Eslovaquia y, desde allí, participó de las dos primeras eliminaciones en la historia del seleccionado sucedidas en la primera ronda: “Llegue en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos”.

En declaraciones hechas en zona mixta con distintos medios, el jugador que convirtió 5 goles y 19 asistencias en 74 partidos disputados con el conjunto nacional manifestó: “Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”.

En consonancia a estos fuertes dichos, Kimmich continuó con profundas críticas a su actuación y declaró sus mayores temores en el cierre de un año que lo tiene en la cima de la Bundesliga con el Bayern Múnich sumado a que jugará los octavos de final de la UEFA Champions League: “No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”.

Thomas Müller fue otro de los futbolistas que exhibió mucha autocrítica sobre la actuación germana y puso en duda su permanencia en el equipo a sus 33 años: “Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias”.

“Hemos vivido momentos increíbles juntos. En cada partido traté de dejar mi corazón en el campo y lo di todo. A veces había lágrimas de alegría por mis acciones. Otras veces, los espectadores pueden haber tenido dolor en la cara porque las acciones no funcionaron. Pero lo hice con amor, puedes estar seguro de eso. Y ahora tengo que ver todo lo demás. Muchas gracias por esto”, manifestó sobre su trayectoria en la Selección, que comenzó en un amistoso con derrota ante la Argentina en 2010.

Alemania finalizó tercero del grupo E con cuatro puntos. España tenía el mismo puntaje, pero poseía mejor diferencia de gol

A la hora de analizar la temprana eliminación, puso la mira en el otro duelo que definió el Grupo E. “Es una amargura para nosotros que Japón le haya ganado a España. Es un sentimiento un poco raro. Nosotros hicimos los deberes. Igualmente, toda la tragedia arrancó con el primer resultado contra Japón. Contra España nos sentimos mucho mejor y demostramos nuestro verdadero nivel. La decepción es enorme”, concluyó antes de retirarse al vestuario con todo el plantel en lo que podría haber sido su último encuentro.

Otra de las personas que no descartó un alejamiento fue el entrenador del equipo, Hans-Dieter Flick, quien tiene contrato hasta el 31 de julio de 2024: “Lo resolveremos rápidamente, es difícil responder ahora justo después del partido cuando estamos eliminados. Lo veremos pronto”.

Ya es la segunda vez de manera consecutiva que este equipo queda afuera en la fase de grupos después de lo que ocurrió hace cuatro años en Rusia. Allí había conformado el grupo F e inició con derrota por 1-0 ante México, le ganó 2-1 a Suecia y cayó 2-0 ante Corea del Sur. Finalizó último con tres unidades y sus dos primeros rivales se clasificaron a la siguiente ronda.

En esta ocasión, Japón venció a la lógica y se adueñó de la zona con seis puntos. Se medirá ante Croacia en los octavos de final. España lo escoltó en la segunda colocación (4) y se medirá ante Marruecos. El colista de la zona fue Costa Rica (3).

