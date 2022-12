Thomas Müller catalogó la eliminación de Alemania como “un desastre absoluto” y le abrió la puerta a su retiro de la selección

Thomas Müller cerró la participación de su cuarto Mundial con la camiseta de Alemania (Foto: Reuters)

Los fanáticos del fútbol vivieron una apasionante definición del Grupo E en el Mundial Qatar 2022. Japón y España son los clasificados a los octavos de final del certamen mientras que Alemania y Costa Rica quedaron eliminados en una tarde que tuvo emociones de todo tipo. Die Mannschaft buscó remontar su diferencia de gol para soñar con acceder a la siguiente ronda de manera milagrosa pero la sólida defensa de los centroamericanos lo privó de la hazaña: quedó fuera en primera fase por segunda vez consecutiva.

El primero de los europeos en tomar el micrófono luego de la victoria por 4-2 fue Thomas Muller y en sus primeras palabras planteó la duda de un posible retiro del seleccionado. “Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias”, declaró en la emisora radial ARD.

Y agregó al respecto de cómo vivió cada partido con la camiseta de su combinado nacional: “Hemos vivido momentos increíbles juntos. En cada partido traté de dejar mi corazón en el campo y lo di todo. A veces había lágrimas de alegría por mis acciones. Otras veces, los espectadores pueden haber tenido dolor en la cara porque las acciones no funcionaron. Pero lo hice con amor, puedes estar seguro de eso. Y ahora tengo que ver todo lo demás. Muchas gracias por esto”.

Qatar 2022 - Costa Rica Vs Alemania - Resumen Del Partido

A la hora de analizar la temprana salida de Alemania, puso la mira en el otro duelo que definió el Grupo E. “Es una amargura para nosotros que Japón le haya ganado a España. Es un sentimiento un poco raro. Nosotros hicimos los deberes. Igualmente, toda la tragedia arrancó con el primer resultado contra Japón. Contra España nos sentimos mucho mejor y demostramos nuestro verdadero nivel. La decepción es enorme”, concluyó antes de retirarse al vestuario con todo el plantel en lo que podría haber sido su última función.

Cabe destacar que el delantero del Bayern Múnich fue tercer puesto en Sudáfrica 2010, campeón en la edición de Brasil 2014 pero quedó eliminado rápidamente tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Dentro de las estadísticas individuales, Muller defendió la camiseta de Die Mannschaft en 121 oportunidades en las que anotó un total de 44 goles. A sus 33 años, dependerá del futuro de Hansi Flick en la dirección técnica si podrá regresar al seleccionado o si es un capítulo terminado para su carrera.

