Uriel Antuna habló sobre la eliminación de México: “Cambiaría todo para que ese gol hubiera contado”

La selección mexicana finalizó su participación en Qatar 2022 con las emociones al límite. Luego de rozar el milagro de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo con la victoria ante Arabia Saudita, Uriel Antuna habló respecto a su desempeño en el campo y se lamentó. Y es que, el elemento de Cruz Azul fue uno de los futbolistas más señalados por la afición tras el partido antes los saudíes.

Poco menos de 48 horas después de la consumación del fracaso mundialista, el jugador realizó una publicación a través de su cuenta oficial en Instagram en la que no dudó en ocultar su desilusión. “No hay palabras para expresar la tristeza por no lograr nuestro objetivo. Cambiaría todo para que ese gol al 86′ hubiera contado”, escribió junto a un emoji de cara triste y otra de un corazón roto.

La jugada a la que se refirió se trata de un gol que le fue invalidado cerca del final del encuentro. El mexicano se encontraba en posición adelanta en el momento en que Charlie Rodríguez le filtró el balón. De haber contado la anotación, hubiera significado el 3-0 en ese momento y la virtual clasificación a la siguiente etapa del torneo.

“Pero quiero agradecer su apoyo en todo momento, nuestra afición es única en todo el mundo. Me voy orgulloso de representar a mi país y de haberlo dado todo. Espero tener el honor de regresar y poder tener una revancha. A levantar la cara ¡VAMOS MÉXICO!”, añadió en su post. No obstante, el Brujo fue criticado no únicamente por esa jugada.

Sobre el minuto 77 el futbolista estrelló su remate en un defensivo tras una deficiente decisión. Y es que, Hirving Lozano desbordó por la lateral izquierda, llegó al fondo del campo y centró el balón ante la salida del guardameta rival. Incluso, en la transmisión televisiva se logró apreciar como Chucky reclamó a Antuna presuntamente por su forma en la que realizó el remate.

El juego finalmente resultó con victoria mexicana por 2-1 (los saudíes logaron descontar en el marcador sobre el tiempo de reposición con lo que se acabó toda posibilidad). Si bien Uriel Antuna erró, no fue el único. Jugadores como Henry Martín, Orbelín Pineda, Alexis Vega o el propio Lozano también tuvieron oportunidades ante el arco que no concretaron bien. Es decir, el fallo fue colectivo.

El fracaso de México

La decepcionante eliminación del Mundial sólo se suma al largo listado de fracasos que se han consumado en los recientes meses. La selección mexicana, en sus diversas categorías, ha ligado una serie de resultados negativos con efectos inmediatos: el ridículo en el Campeonato Concacaf W (se perdió el boleto al Mundial Femenil de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024); Premundial Sub-20 (el Tri se quedó fuera de Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 y de los JJOO).

Del verano de 2022 al de 2023, México se vio superado en fútbol y resultados por Estados Unidos y Canadá. Por no mencionar las derrotas en las finales de la Copa Oro y de la Liga de Naciones propinadas por los máximos rivales deportivos, los estadounidenses. Y son sólo alguno de los fracasos encabezados por la Federación Mexicana de Fútbol que, pese a ello, no vislumbra cambios a nivel directivo.

En rueda de prensa tras la eliminación en Qatar 2022, Yon de Luisa afirmó que “no es necesaria una renuncia. Las presidencias son por ciclos mundialistas. Los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto”.

