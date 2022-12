Jaime Lozano negó que el Tata Martino tenga la culpa del fracaso de México en Qatar

Gerardo Martino fue defendido por el entrenador Jaime Lozano (REUTERS/Matthew Childs)

Gerardo Martino se situó en el centro de las críticas tras la eliminación de México en el Mundial de Qatar. En su última conferencia de prensa se asumió como el responsable del fracaso y la gran mayoría de los expertos se unió al argumento. No obstante, Jaime Lozano, mexicano con experiencia en la dirección técnica, le quitó responsabilidad de sus hombros y habló sobre la estructura del futbol mexicano.

Durante su intervención en el programa “La Jugada”, de la empresa TUDN, el medallista olímpico de Tokio 2020 negó que el Tata Martino sea el único responsable ante el fracaso. Por el contrario, habló acerca de las dinámicas que, en su experiencia, son perjudiciales dentro de la Liga MX y criticó algunas decisiones que han tomado desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Quiero defender a Gerardo Martino porque le estamos echando la culpa de algo que ya se veía venir. No es como que hayamos llegado a semifinales el mundial pasado. Nos quedamos a nada de volver a hacer lo mismo que todos los años y no es que esté bien (...) Hay que seguir creciendo, aspirando a ser el mejor equipo de la zona, que es evidente que ya no lo somos”, declaró ante un cuestionamiento de Ricardo Peláez.

Gracias por todo su apoyo, Incondicionales.

No nos queda duda de que son la mejor afición del mundo. 🇲🇽 💚 pic.twitter.com/ZaloyQXsfW — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 1, 2022

Más allá del resultado inmediato y del objetivo que las autoridades se plantearon para que la selección mexicana llegara al quinto partido, Lozano destacó que al ser uno de los tres países sede de la Copa del Mundo, en 2026 México tiene la obligación de aspirar a quedarse con el trofeo del certamen por lo que los propietarios deben privilegiar el desarrollo de talentos nacionales.

Otra de las críticas de Lozano hacia las autoridades deportivas versó en torno a la cantidad de plazas para jugadores no formados en México permitidas en los equipos que conforman la liga. El timonel consideró un exceso que se permitan 10 lugares a futbolistas extranjeros y recomendó imitar la dinámica de la Liga Premier, donde solamente se permiten tres futbolistas sin pasaporte comunitario europeo.

“Hablando desde que era jugador, cinco jugadores extranjeros se me hacían muchos. No tengo nada en contra de los extranjeros, incluso en mi cuerpo técnico tengo dos (...) En la Premier League se pusieron candados para llevar jugadores extranjeros a la liga y me tocó hacer una carta para Santi Muñoz, te piden esa referencia de que aportarás algo a la liga”, señaló.

Jaime Lozano lideró a la selección mexicana que se coronó con el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: @jaime_lozano_)

El sentido de las palabras de Jaime Lozano tuvo su justificación en los resultados obtenidos por la FMF y las selecciones nacionales en el año más reciente. En una de las administraciones más desastrosas, los combinados varonil Sub-20 y el femenino quedaron fuera de la clasificación para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, así como para la disputa de los mundiales de su categoría.

Paradójicamente, Lozano consiguió ganar la medalla de bronce con una base de jugadores jóvenes. Incluso, al término del certamen sostuvo una reunión con el propio Martino para brindarle un informe detallado acerca del rendimiento de la plantilla, pero no todos los jugadores formaron parte de la convocatoria mundialista.

Por otro lado, en conferencia de prensa un día después del encuentro, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, declaró que: “entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad”.

