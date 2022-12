Un jugador de Polonia reveló el regalo sorpresa de Emiliano Martínez tras el partido que ganó Argentina: “Fue maravilloso”

El zaguero del Aston Villa vivió una noche inolvidable enfrentando a Messi y clasificando a octavos de final (Foto: Reuters)

Argentina se quedó con el liderazgo del Grupo C tras una merecida victoria sobre Polonia por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. El conjunto europeo aguantó el resultado y accedió a los octavos de final como segundo por diferencia de gol, lo que despertó un gran festejo entre Robert Lewandowski y compañía. Entre los países, había futbolistas que se conocían de sus clubes como Ángel Di María, Wojciech Szczesny y Leandro Paredes de Juventus o Emiliano Martínez y Matthew Cash del Aston Villa.

A pocos minutos del arranque del partido, ambas escuadras se dirigieron al túnel para realizar el protocolo de ingreso al campo de juego y allí fue donde Dibu se acercó a un futbolista rival para darle un abrazo. Cash, nacido en el sur de Inglaterra pero con nacionalidad polaca desde mediados de 2021 por su madre, mantiene una estrecha relación de amistad con el arquero de la Albiceleste al compartir plantel en el conjunto de la Premier League.

El lateral mostró el regalo del Dibu en las redes sociales (Foto: @mattycash622)

Una vez finalizado el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, Martínez se arrimó a Matty para darle una noticia. “Lo mejor del día fue que al final del partido Emi se me acercó y me dijo: ‘Cashy, te tengo un regalo’. Yo me quedé con la intriga de qué podría llegar a ser. Me pidió que lo siga por el pasillo interno del estadio hasta el vestuario de Argentina. Esperé unos segundos hasta que salió con una camiseta de Messi para mí”, relató el lateral derecho en charla con talkSPORT.

Y agregó al respecto de la experiencia de enfrentar a un ícono mundial como el rosarino: “Fue maravilloso. Ver a Lionel en la vida real, tan cerca de mí. Creo que pasó cerca mío en el entretiempo y yo me quedé obnubilado pensando ‘ese es Messi’”. A la hora de caer en detalles es evidente que Emiliano no le obsequió la camiseta que la Pulga utilizó en el partido ya que, en la foto que el mismo polaco subió a su cuenta de Instagram, se ve que es la clásica celeste y blanca a bastones y no la violeta que Argentina utilizó el miércoles en el Stadium 974.

Emiliano Martínez tiene una cercana relación de amistad con Matthew Cash en el Aston Villa (Foto: Reuters)

Cash acompañó la imagen de la camiseta de Lionel con dos emojis de una cara enamorada y la de una cabra en referencia a la sigla G.O.A.T. que se utiliza para referirse al mejor de todos los tiempos (Greatest of all time).

