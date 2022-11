Dmitry Bivol lanzó sus condiciones para volver a enfrentar a Canelo Álvarez

Dmitry Bivol detalló cómo podría ser la segunda pelea contra Canelo Álvarez (Al Bello/Getty Images)

Con el cierre del año 2022, los boxeadores que tuvieron actividad han comenzado a planear su ruta para el 2023. Una de las rivalidades con más expectativa a su alrededor es la de Saúl Álvarez y Dmitry Bivol, quienes podrían volver a verse las caras. En ese sentido, el boxeador ruso habló sobre la posible revancha y las condiciones que podría exigir para que no haya excusas en caso de volver a imponerse ante el originario de Guadalajara, Jalisco.

Durante una breve intervención ante los medios de comunicación, el campeón de las 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aseguró que el mexicano tuvo la oportunidad de volver a retarlo por el título, pero no lo hizo. De igual forma, aseguró que Canelo puso muchas excusas para justificar su derrota, por lo que podría considerar enfrentarlo en peso supermediano para no dejar lugar a dudas.

“Canelo tuvo las opciones para la revancha y no las utilizó. Yo no sé si no quiso pelear o si no se sintió listo. Yo tengo mi propio camino y si él quiere pelear contra mí podría hacerlo, pero pudo haberlo hecho antes y pudo haberlo hecho en mayo. ¿Por qué no volverlo a enfrentar? ahora en 168 libras para que no haya más excusas”, declaró en un material rescatado por el canal de YouTube Fino Boxing.

Meses después de la caída, el mexicano ha atribuido su papel a diversos factores como que las 175 libras no son su peso natural, así como un mal campamento de entrenamiento y hasta la lesión que padeció en su mano izquierda y por la que tuvo que someterse a cirugía. Sin embargo, después de la pelea en la víspera del cinco de mayo decidió entablar la trilogía contra Gennady Golovkin.

Aquella defensa de su título de peso supermediano contra el oriundo de Kazajistán fue polémica por el rendimiento exhibido por su oponente. Si bien recibió la crítica de los aficionados y algunos expertos, Bivol puso en duda la capacidad del mexicano, quien decidió mirar hacia otro rival antes de emitir el reto inmediato de la revancha por el campeonato de los semipesados.

Por otra parte, pese a la disposición de aceptar una posible oferta de la esquina del tapatío, Bivol dejó en claro que el objetivo primordial de su carrera para el año 2023 es convertirse en campeón indiscutido de su categoría. Por ello, el rival principal en su radar es Artur Beterbiev, propietario de las fajillas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Beterbiev es el principal rival en el radar de Dmitry Bivol

¿Cuál es el plan de Canelo Álvarez para 2023?

Cuando terminó la tercera pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, el boxeador tapatío hizo oficial su alejamiento de los cuadriláteros por motivos de salud. En el último tercio del año 2022 ingresó a quirófano y rehabilitación para recuperarse de una lesión en la mano izquierda. En ese sentido, adelantó que no tendrá actividad estelar sino hasta mayo o septiembre de 2023.

En declaraciones para el medio ESPN, Álvarez anunció que, en caso de ser dado de alta por su médico, volverá a la acción en mayo de 2023 con un rival que no represente un elevado grado de dificultad. Así podrá enfilarse y tener preparación suficiente para la revancha con Bivol el fin de semana de la Independencia de México, en caso de que los integrantes de la esquina del ruso acepten la oferta de volver a pelear.

Su planeación podría sufrir modificaciones. El CMB ordenó que en 2023 Caleb Plant y David Benavidez realizarán una pelea para definir al retador obligatorio por el título de las 168 libras. En ese sentido, el organismo tendría la capacidad de ordenar a Álvarez que enfrente a cualquiera de los dos en el transcurso del año.

