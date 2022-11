Los mejores memes que dejó el Canelo Álvarez por las amenazas contra Lionel Messi

(iTwitter)

Además de la derrota que la Selección Mexicana padeció con Argentina en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, en las redes sociales causó polémica otro suceso. Saúl Canelo Álvarez reaccionó a una supuesta falta de respeto que Lionel Messi realizó con la camiseta de la selección tricolor y lo amenazó. La sentencia no demoró en difundirse y los usuarios realizaron memes acerca del enojo del púgil mexicano.

Al término del encuentro, diversas personas especularon en torno al gesto de Messi. En un video documentado al interior del vestidor argentino en el Estadio Lusail, se observó el instante en que los jugadores festejaron la victoria, pero las miradas se concentraron en una presunta patada que el astro argentino dio al jersey de Andrés Guardado cuando se encontraba en el piso de la sala.

El acto no se observó como una acción deliberada del exdelantero del FC Barcelona, pero un sector de la afición se indignó y lo catalogaron como una ofensa al jersey deportivo con el escudo de la Selección Mexicana. Uno de los comentarios que resaltó por la cantidad de seguidores que tiene en su cuenta y el nivel de convocatoria fue el de Canelo Álvarez, quien amenazó expresamente a Lionel Messi.

El Canelo con el cabrón que se desmayaba en los honores a la bandera.: pic.twitter.com/JK1bP3gA26 — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) November 29, 2022

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera”, “Así como respeto, Argentina tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por su mam*da que hizo”, “El que no defienda a su patria es un cul*ro, Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad ¡Viva México, cabr*nes!” y “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, aunque el último fue suspendido por Twitter, fueron algunas de las declaraciones del tapatío.

Ante el nivel de agresiones que sostuvo en dicha red social, diversos personajes reaccionaron. Incluso, algunos futbolistas intentaron explicar que Messi no realizó dicho gesto de forma premeditada y que es normal que las camisetas terminen en el piso después de un partido para ser lavadas. Pese a ello, el boxeador se mantuvo en su postura y desató los memes.

Uno de los principales motivos que dio pie a la sátira gráfica fue el exacerbado sentimiento nacionalista expresado por el Canelo Álvarez. En ese sentido, algunos de los usuarios expresaron la reacción de furia que podría tener el boxeador en caso de presenciar actos que irrumpan con la solemnidad de cualquier acto relacionado con los símbolos patrios.

Otras personas hablaron de Lionel Messi y el supuesto temor que experimentaría al enterarse de las amenazas del boxeador. De igual forma, un usuario realizó montajes del futbolista en diversas escenas como tirando un bote de tamales, golpeando al personaje animado de Mamá Coco, así como pateando perros y las describió con la leyenda “no le muestren estas fotos de Messi a Canelo, que se lo cree”.

El Canelo bien crudo viendo todo el desmadre que armó. pic.twitter.com/eFiqHvYGt5 — El Norteño (@_NiSoyRegio) November 29, 2022

Ante la presunta exageración en la postura de Álvarez, algunas otras personas argumentaron que el atleta se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando escribió las amenazas a quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. De igual forma, otra sátira implicó a Ricardo Monreal, pues aseguraron que pugnará por la reconciliación de los implicados con tal de ganar adeptos rumbo a la elección presidencial de 2024.

Andrés Guardado defendió a Lionel Messi

En medio de la polémica y las especulaciones acerca de la patada que Messi habría dado a la camiseta nacional ninguno de los actores salió a aclarar la situación. No fue sino hasta que Andrés Guardado, el involucrado en el intercambio de camisetas con Lionel, habló ante los medios de comunicación que se dio a conocer la otra versión en torno al polémico gesto.

“Yo he tenido la oportunidad de enfrentarlo (a Messi) muchos años en España y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado, pero a mí me parece una tontería lo que se habla porque no tiene mayor importancia”, declaró ante los medios de comunicación.

