Facundo defendió a Messi por el asunto de la playera mexicana: “Pobre país”

Lionel Messi fue descrito como un "ídolo" por el irreverente mexicano Facundo (Foto: Instagram)

Tras el partido entre México Vs Argentina, llevado a cabo el pasado sábado 26 de noviembre en el mundial de Qatar 2022, en el cual la selección del país sudamericano triunfó sobre la escuadra azteca con un 2 a cero, apareció en las redes sociales un video donde se le ve a Lionel Messi, goleador argentino, supuestamente pateando una playera de la Selección mexicana en vestidores. El hecho causó indignación de muchos, pero ahora el conductor Facundo se pronunció al respecto.

Y es que sobre el clip surgieron acaloradas discusiones y la airada reacción del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien incluso amenazó al delantero del equipo albiazul. De acuerdo a la interpretación del pugilista, “La Pulga”, que anotó el primer gol del partido que los argentinos le ganaron 2 a 0 a los mexicanos, le faltó el respeto a la hinchada.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamad* que hizo”, continuó y aseguró que si se encontraba con Messi habría problemas, ya que en una segunda publicación puso lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”

Messi celebra el triunfo ante México en el vestidor

El campeón unificado en los supermedianos continuó con su argumento en redes sociales, ya que expuso que él sí le tiene respeto a la hinchada argentina y a su país en general, por lo que lamentó la presunta manera en la que Messi —festejó junto a la Scaloneta— la victoria que tuvieron ante el Tri.

Incluso Canelo Álvarez mencionó en el programa Qué importa que los deportistas tienen que poner “el ejemplo” a la afición y respetar los símbolos patrios del otro país. “Los aficionados pueden hacer lo que sea y no pasa nada, pero uno que es un ejemplo para una nación, para muchos niños, para mucha gente, hacer ese tipo de cosas, pues tenemos que poner el ejemplo. Desde que está la playera en el suelo, ya desde ahí es una falta de respeto”.

Además de las reacciones del boxeador, otras figuras del futbol como Sergio Kun Agüero y el español Cesc Fábregas salieron en defensa del argentino. Sin embargo, ahora ha sido Facundo quien demostró su apoyo a “La Pulga” a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde además inició una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“A ver ya, en buen pedo, ¿hay alguien que sigue pensando que Messi cometió un error con la playera o la bandera o algún símbolo mexicano? O sea, ¿de verdad hay alguien que cree que lo hizo por irrespetuoso, culer* o algo? Sin duda, se ve que ni se da cuenta de lo que está pasando”, expresó el irreverente conductor mexicano.

El ex presentador de Mi pareja puede mencionó que es evidente que Lionel Messi no era consciente de los objetos que se encontraban en el piso de los vestidores, pidió a los aficionados mexicanos aceptar que Argentina tiene un equipo de futbol superior y describió al delantero como un ídolo.

“Está todo en el suelo, o sea, por qué haría eso y luego subirían el video. No sean Yolandas, güey, ya nos ganaron bien, somos malísimos, nuestro equipo no es bueno, el de ellos sí, Messi es un ídolo, no tiene por qué andar haciendo esas cosas”, recalcó el conductor de 44 años.

Finalmente, el hermano del también conductor Hernán Gómez exhortó al público a poner un alto a la polémica: “¿Hay alguien neta, que está ofendido, además del Canelo Álvarez?, ay, pobre país”.

