Cuándo fue la última vez que el Tri ganó por cuatro goles en un Mundial

El once del Tri que enfrentó a Argentina en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022. (REUTERS/Molly Darlington)

Este miércoles 29 de noviembre, la Selección Mexicana enfrentará a Arabia Saudita en el Estadio Lusail, en partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado tricolor necesita ganarle de forma obligatoria a los Halcones Verdes para poder acceder a la siguiente fase de la competencia, también depende del resultado del enfrentamiento entre polacos y argentinos.

El único escenario en el que el Tri no necesitaría revisar el resultado del partido entre la Albiceleste y las Águilas Blancas para poder clasificar a los octavos de final, sería que les ganaran a los sauditas por diferencia de cuatro goles o más. Aunque es un panorama complicado, ya que han pasado 52 años desde que el equipo nacional consiguió una victoria con ese marcador.

Fue en el Mundial de México 1970 cuando los locales registraron su mayor goleada en este torneo. El 7 de junio de 1970, los dirigidos por Raúl Cárdenas ganaron 4-0 a El Salvador. Los goles fueron de Javier Valdivia (al minuto 45 y 46), Javier Fragoso (al 58), y Juan Ignacio Basaguren (al 83).

El primer rival no europeo o sudamericano de México en Mundiales fue un rival de CONCACAF, El Salvador. El Tri venció 4-0 a los Cuscatlecos. (Twitter/@Pambol_Azteca)

En esa edición, México calificó en segundo lugar del Grupo A, con cinco puntos; empató sin goles contra la Unión Soviética, vencieron a los Cuscatletcos, y también superaron a Bélgica por la mínima. En cuartos de final, el Tri cayó ante Italia por marcador de 4-1.

Asimismo, la última vez que México marcó tres goles en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando en la tercera fecha vencieron a los croatas por 3-1, con goles de Rafael Márquez (al 72), Andrés Guardado (al 75), y Javier Chicharito Hernández (al 82); Ivan Perisic descontó al minuto 87.

Esta sería la alineación de México ante Arabia Saudita

El estratega de la escuadra mexicana, Gerardo Tata Martino había contemplado un escenario diferente para cada uno de los rivales programados en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022. Por lo que, de acuerdo con sus declaraciones, para el duelo contra el representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) echará mano de un cuadro diferente al mostrado en los dos encuentros contra Polonia y Argentina. La base serán los jugadores defensivos y las variantes se reflejarán en el sector ofensivo.

Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Henry Martin regresan al once titular tras no ver acción contra la albiceleste. Aunque, la novedad principal será el debut de Orbelín Pineda en el certamen, quien no fue tan recurrente en la preparación y hará la labor de creación y distribución del balón para encontrar oportunidades de gol.

Guillermo Ochoa estará nuevamente en el marco, mientras que en la línea defensiva podrían estar nuevamente César Montes y Héctor Moreno, así como Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. En el medio Edson Álvarez compartirá la contención con Luis Chávez y colaborarán con Orbelín Pineda, para que generen oportunidades al ataque. Alexis Vega e Hirving Lozano irán por las bandas para ceder la posición de centrodelantero a Henry Martin.

¿Cuál será la alineación de México vs Arabia Saudita?

- Guillermo Ochoa (portero).

- Jorge Sánchez (defensor lateral).

- Héctor Moreno (defensor central).

- César Montes (defensor central).

- Jesús Gallardo (defensor lateral).

- Edson Álvarez (contención).

- Luis Chávez (contención).

- Orbelín Pineda (mediocampista).

- Hirving Lozano (delantero lateral).

- Alexis Vega (delantero lateral).

- Henry Martin (delantero central).

El Tata Martino busca variantes a la ofensiva que le permitan que México rompa con la mala racha de no registrar anotaciones en el torneo. Cabe mencionar que el equipo Tricolor carga con una sequía de cuatro partidos mundialistas sin corear el gol desde que Javier Chicharito Hernández anotó la diana que dio la victoria a su equipo contra Corea del Sur, en la segunda jornada del Mundial de Rusia 2018.

