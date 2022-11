Ana Guevara confió en que el Tri vencerá en el México vs Arabia Saudita

Ana Gabriela Guevara confía en que México llegará a octavos de final en Qatar 2022 (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro.com)

La Selección Mexicana está por enfrentarse a su similar de Arabia Saudita en el partido que marcará el rumbo del Tri en el Mundial de Qatar 2022 pues de perder el compromiso o empatar, el equipo azteca se estaría despidiendo de su participación mundialista.

Ante el panorama complicado que tiene el conjunto dirigido por Gerardo Tata Martino, Ana Gabriela Guevara pidió al público confiar en el trabajo de la selección pues consideró que aún hay posibilidades para que México pueda llegar a octavos de final e incluso a un quinto partido.

Al término de la ceremonia en la que se entregó el Premio Nacional del Deporte 2022, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) habló brevemente con la prensa y reveló su sentimiento sobre el Tri y apuntó que “todo es posible”, por lo que conservó su esperanza de clasificar.

La medallista olímpica en Atenas 2004 insistió en que el combinado nacional siempre puede dar sorpresas, así que para esta edición mundialista cree que la selección puede dar una gran exhibición ante Arabia Saudita. Además apuntó que el fútbol es un espectáculo que el público disfruta, por lo que insistió en que México dará un partido sobresaliente.

“Esto es deporte, no hay nada escrito, siempre hay sorpresas. Al final de cuentas la gente disfruta mucho el Mundial”

Por otra parte, en cuanto a las expectativas que tiene de qué tan lejos podría llegar el equipo Tricolor, Ana Guevara insistió que pese a la derrota con Argentina, el objetivo sigue siendo el mismo. Para la directora de la CONADE, México puede visualizarse en un quinto partido ya que calculó el posible rival al que el Tri se enfrentaría.

“El camino sigue siendo el mismo; si logramos el quinto partido la vara está muy alta, puede ser Francia, se complica un poco la cosa”, concluyó la ex atleta olímpica.

¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final?

México se prepara para competir contra Arabia Saudita (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Con la derrota ante Argentina, el cuadro mexicano quedó en el último lugar del Grupo C pues únicamente tiene un punto. En la cabeza están Polonia y Argentina con cuatro y tres puntos respectivamente, así que la Selección Mexicana está obligada a ganar si aún quiere competir en octavos de final.

Debido a la diferencia de goles con las otras selecciones, el resultado idóneo para México ante Arabia Saudita debe de ser una goliza de mínimo cuatro tantos para no depender de lo que ocurra con el duelo de Polonia vs Argentina. Si no lo logra, la serie de combinaciones empezarán a tomar protagonismo en el Grupo C de Qatar 2022.

La atención se enfocará en el duelo de los polacos contra la Albiceleste ya que de ellos dependerá si la Selección azteca llega a la otra ronda. En el caso de que ambos equipos empaten —sin importar el marcador— Polonia y Argentina pasarían a octavos y dejarían fuera a los saudís y mexicanos.

El panorama del Tata Martino para clasificar a octavos se complicó (USA TODAY/Yukihito Taguchi)

Pero, si Argentina derrota a Polonia, la cantidad de goles con los que derrote será de vital importancia para saber cuántos goles necesita el Tricolor para considerar la siguiente ronda. Si los sudamericanos vencen 3 - 0 a Polonia, México tendría que ganar con un tanto mínimo de 4 - 0 y superar la diferencia de goles.

Pero, si Polonia vence a los albiceletes, el panorama sería menos complicado para el equipo del Tata Martino pues la diferencia de goles y tarjetas —como probable criterio de desempate— sería el que tienen los argentinos.

