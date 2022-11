La respuesta del Kun Agüero a Canelo Álvarez luego de su amenaza a Messi: “Seguramente no sabés de fútbol”

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

El alivio que sintió Argentina después de derrotar a México por 2-0 en el Mundial Qatar 2022, se vio reflejado en el vestuario de los protagonistas. Nicolás Otamendi utilizó sus redes sociales para mostrar la intimidad de los festejos del plantel en el Lusail Iconic Stadium sin esperar que los hinchas miren en detalle cada movimiento hasta encontrar una supuesta falta de respeto por parte de Lionel Messi contra el país norteamericano: al sentarse y buscar sacarse los botines, pateó levemente una camiseta de la nación tricolor.

Lejos de calmar las aguas por el tema, el boxeador Saúl Canelo Álvarez mostró su indignación y le envió un mensaje al futbolista del París Saint Germain a través de Twitter. Entre las miles de respuestas que recibió el púgil de 32 años, resaltó la de Sergio Agüero. “Señor Canelo no busque excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, argumentó el delantero retirado.

Agüero le contestó a Canelo y continuó el conflicto en las redes sociales

No hubo respuesta del campeón unificado en los supermedianos al ex jugador del Manchester City. Dentro de los argumentos que lanzó Álvarez en las redes sociales, hubo una que le molestó en específico: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”. Cesc Fabregas, amigo íntimo de Messi, también se metió a la discusión. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, explicó el volante.

Por otro lado, también se detuvo a explicar que le tiene respeto a la hinchada argentina y a su país en general, por lo que lamentó la presunta manera en la que Messi celebró la victoria que tuvieron ante el Tri. Diversos comentarios tanto a favor del Canelo como en su contra empezaron a surgir ya que el boxeador no se había comportado de tal manera por un equipo de fútbol en su vida, pero claramente le impactó la euforia del Mundial de Qatar 2022 y se dio una licencia de comportarse como un hincha. Algunos usuarios de Twitter argumentaron que el campeón de los supermedianos estaba aburrido, por ello empezó la discusión en internet.

Cesc defendió a su ex compañero del FC Barcelona e íntimo amigo en las redes sociales

Otros más aseguraron que solo buscaba llamar la atención, así que pidieron que ya le den la revancha contra Dmitry Bivol para que tenga un objetivo en qué pensar. A la espera de una explicación por el lado de Lionel Messi, habrá que esperar si el boxeador decide continuar el choque durante la jornada del lunes o si frenará en lo que se convirtió en el tema del momento en el mundo de internet.

