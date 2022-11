Los mejores memes que dejó el Canelo Álvarez por su “discusión” con Messi

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Las redes sociales se incendiaron luego de que Saúl Canelo Álvarez “amenazó” a Lionel Messi de golpearlo por la manera en la que se comportó con la playera de la Selección Mexicana. Al término del partido de México vs Argentina se viralizó el festejo del vestidor de la albiceleste y el video captó cuando Messi “pateó” la playera del Tri.

Aquel gesto hizo que el peleador mexicano compartiera una serie de reclamos a amenazas en contra de Messi. Pero, como la conversación se dio en Twitter, los internautas que presenciaron aquel momento se encargaron de hacer una serie de memes de las posibles reacciones del jugador argentino y del púgil.

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Se le ve bien a Messi practicando para su combate con el canelo pic.twitter.com/k0yuPh16VM — BUEN CHICO MARRERITO 🇲🇽 (@ElBuenChico_) November 28, 2022

(Foto: Twitter)

Diversos comentarios tanto a favor del Canelo como en su contra empezaron a surgir en las redes sociales pues el tapatío no se había comportado de tal manera por un equipo de fútbol, así que con la euforia del Mundial de Qatar 2022 se dio la licencia de comportarse así, pero su reacción solo generó burlas.

Algunos usuarios de Twitter argumentaron que el campeón de los supermedianos estaba aburrido, por ello empezó la discusión en internet. Otros más aseguraron que solo buscaba llamar la atención, así que pidieron que ya le den la revancha contra Dmitry Bivol para que tenga un objetivo en qué pensar.

Messi leyendo el tweet del canelo pic.twitter.com/la3sgYe95e — 𝙊𝙎𝘾𝘼𝙍 🇲🇽 (@youthlustoscar) November 28, 2022

Por su parte algunos fans de Messi aseguraron que nadie conocía al Canelo Álvarez en Argentina, así que su comentario no generaba ningún tipo de reacción en el capitán de la albiceleste.

(Foto: Twitter)

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“La neta yo creo que el Canelo andaba aburrido jajajaja Ya pídele la revancha a Bivol”, “Canelo quien carajo te conoce, no podes bardear a Messi, te da mil vueltas como deportista y como persona, no sos la persona indicada para hablar de el” y “literalmente el Canelo tiene casi el doble de títulos Mundiales, no baloncitos robados a Iniesta y Modric”, fueron algunas de las opiniones que surgieron en el debate.

Messi leyendo los tuits del Canelo:pic.twitter.com/QI7xVrvuVS — Martinalgui (@MartinoliCuri) November 28, 2022

Otros más se burlaron de cómo las publicaciones del Canelo Álvarez llamaron más la atención que la marcha que hubo en la Ciudad de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El Canelo le está quitando los reflectores a la marcha pedorra”, redactó una usuaria.

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Pero, lo más destacado de las burlas es que, debido a la diferencia de horarios entre Qatar y México, los internautas expusieron que las críticas del campeón unificado no le llegarían a Messi pues en el país mundialista ya era de noche, así que el delantero del PSG ya estaba dormido.

Los memes que dejó la pelea de Canelo Álvarez con Messi (Foto: Twitter)

Por ello los fanáticos de Messi empezaron a viralizar más memes de cómo Saúl Álvarez solo “se humilló” de manera vital pues no lo había hecho anteriormente con otros temas. Otros más intentaron explicarle al Canelo que el gesto de Messi no fue con la intención de ofender al Tri y que solo se estaba quitando los botines y no notó la camiseta del tricolor.

Inclusive el propio peleador azteca llegó a confesar en algún momento que solo veía el fútbol porque a su entrenador Eddy Reynoso sí le gusta, pero a él no.

El Canelo cuando se encuentre a Messi 🥵 pic.twitter.com/rz1H1F50Rr — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) November 28, 2022

¿Qué desató el enojo del Canelo Álvarez contra Messi?

Diversos internautas viralizaron imágenes del festejo del conjunto Albiazul luego de que derrotaron a México con un marcador de 2 - 0, resultado que les da una oportunidad de clasificarse a la siguiente etapa. En la grabación difundida en redes se observó que en el suelo del vestidor había un jersey de la Selección Mexicana.

Ve con cuidado que Messi tiene un nuevo guardaespaldas...



DIGO NO TE VAYAN A PARTIR LA MADRE SI ES QUE TIENES... 😢 pic.twitter.com/dP3kMJbgtS — Un Gato bien Cabreado. (@Hider100x) November 28, 2022

Junto al uniforme estaba Messi, quien se estaba quitando su uniforme a la par que seguía con los festejos de sus compañeros; en el video se vio el momento en el que Lionel estiró los pies y aparentó que “pateó” el jersey de México. Una vez que se incorporó Messi para corear la porra con sus compañeros, saltó cerca de la playera, hecho que muchos fanáticos interpretaron como una “ofensa”.

