Los Pumas de la UNAM despidieron a Héctor Bonilla con un goya hasta el cielo

La Secretaría de Cultura confirmó la pérdida del actor el viernes 25 de noviembre. (Foto Instagram: @hbonillaoficial // @pumasmx)

El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Héctor Bonilla, querido actor mexicano que durante su trayectoria conquistó con sus interpretaciones en teatro, cine y televisión. Llevaba alrededor de cuatro años luchando contra cáncer de riñón pero, aunque tenía ese problema de salud, seguía dándolo todo sobre el escenario hasta sus 83 años de edad.

El oriundo de la Ciudad de México era fanático del fútbol y entre todos los equipos que existen en México eligió a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] como sus favoritos. Por esa razón, en cuanto trascendió su triste pérdida el club deportivo mandó un “Goya hasta el cielo” por su eterno descanso y agradeció el apoyo incondicional que recibieron de su parte por tantos años.

Un ¡Goya! hasta el cielo para el gran actor Héctor Bonilla, fiel seguidor de Pumas y orgullosamente universitario. Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz.

La reacción del equipo mexicano se sumó a las muestras de cariño que los familiares de Héctor Bonilla han recibido en las últimas horas. El primero en lamentar la irreparable pérdida del reconocido actor mexicano fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador [AMLO], quien a través de su cuenta de Twitter recordó su amistad con una fotografía.

La página oficial en Twitter del Chavo del Ocho hizo lo propio y a nombre de todo el elenco que tuvo la oportunidad de trabajar con Héctor Bonilla en un capítulo especial, lamentaron su pérdida: “Siempre estarás en nuestro corazón y serás parte de la vecindad”.

Asimismo, Florinda Meza subió una fotografía del capítulo donde Héctor Bonilla formó parte del universo de Chespirito y escribió: “Siento mucho la partida del gran actor Héctor Bonilla. Mi más sentido pésame a su familia”.

Damián Bichir se sumó a las condolencias con un sentido mensaje que resaltó la trayectoria artística del protagonista de Rojo Amanecer: “Héctor Bonilla, mi amigo, mi maestro y mentor. Abrazo a su amada Sofía, mi hermana y a sus hijos que son nuestra familia. Quedamos huérfanos de tu querida presencia pero nos consuela la vida que vivimos juntos y el enorme legado de tu gigantesca labor en el arte. Descansa en paz”.

Héctor Suárez Gomís confesó que tuvo la oportunidad de convivir con el fallecido actor desde que era un niño, pues era muy cercano a su padre y gracias a ello también lo considera como uno de los más grandes ejemplos que tiene en su carrera artística:

Héctor Bonilla recibió un Ariel de Oro a la Trayectoria en 2019. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

“A Héctor Bonilla siempre lo recordaré como uno de los mejores amigos de mi papá, como un profesional ejemplar, por las tantas y tantas veces que lo vi en El Diluvio que viene... Un abrazo GRANDE a Sofía, Sergio, Fernando y Leonor. Descanse en paz”, escribió en la misma plataforma.

Una actriz que tuvo la oportunidad de trabajar con Héctor Bonilla fue Ana Martín, quien solo le dedicó una conmovedora frase junto a una fotografía de una escena que grabaron juntos: “Vuela muy alto amigo”.

Fueron muchas muestras de cariño que tanto fans como celebridades escribieron en redes sociales para despedir a otra figuras más que hizo historia en el medio artístico nacional al compartir su inigualable talento con todo el público.

El actor era consciente de su estado de salud, por esa razón dejó escrito su epitafio para que fuera difundido cuando dejara este mundo: “Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

