La arenga de Ruggeri para los jugadores de la selección argentina en la previa al cruce decisivo con México

Oscar Ruggeri sabe de partidos importantes con la camiseta de la Selección y en su rol de panelista, desde Doha, envió un mensaje contundente al plantel que encabeza Lionel Scaloni en los días previos a la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar, en la que la Argentina se enfrentará a México en Lusail buscando una victoria que le permite enderezar el rumbo tras la derrota inesperada en el debut ante Arabia Saudita.

De los nervios por su primer Mundial “desde afuera” al tenso momento con su hijo Benjamín en la tribuna: así vivió Kun Agüero el debut de Argentina El ex delantero de la Selección presenció desde la platea del estadio Lusail la derrota ante Arabia Saudita, en la presentación de la Albiceleste en el Mundial Qatar 2022 VER NOTA

El Cabezón, campeón del mundo con Diego Maradona y Carlos Bilardo en tierras mexicanas, remarcó la importancia del choque del sábado 26 en el Estadio Lusail y lo comparó con sus finales en el estadio Azteca y en Italia 1990 ante Alemania. “Los necesitamos porque es la final del mundo para ustedes”, rogó al equipo que lidera Lionel Messi dentro del campo.

El ex defensor también se refirió al rendimiento de Rodrigo De Paul, quien no tuvo el rendimiento esperado en la caída frente a los saudíes. “Podés dar mal el primer pase o el segundo. Es todo de la cabeza, pero tenés que agarrarla otra vez, meterte y pedirla. No pasa nada”, continuó el nacido en Corral de Bustos que trabaja como panelista en la cadena ESPN.

Ruggeri recordó la última vez que la selección argentina empezó perdiendo en un Mundial: qué mensaje le daría al plantel El ex capitán comparó la caída ante Arabia Saudita con la derrota frente a Camerún en Italia 90. Destacó que “no se jugó bien” y señaló cuáles fueron los “minutos fatales” ante el elenco asiático VER NOTA

“Yo confío en ustedes, que nos ilusionaron a todos nosotros. Porque yo estoy afuera y te puedo decir que me puedo ilusionar, que vamos a estar entre los mejores. Pero ustedes saben ahí adentro cómo tienen que declarar y cómo tienen que hablar. Es muy clarito esto. Ese equipo nos ilusionó y nos trajo hasta acá diciendo que somos serios candidatos, como todos los entrenadores del mundo que dijeron algo parecido. Ese equipo tiene que aparecer y demostrarlo el sábado”, concluyó Ruggeri al aire.

Lionel Messi no puede creer el partido que perdió la Argentina ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

La Selección tendrá la obligación en Lusail de dar vuelta la página y empezar a sumar en su zona, donde el elenco albiceleste está último, sin unidades, detrás de Arabia Saudita (3), México (1) y Polonia (1). Un nuevo paso en falso dejaría a la Scaloneta prácticamente eliminada en la primera ronda.

Ruggeri explicó por qué la selección argentina “puede pasarla mal” contra México en el Mundial Qatar 2022 El campeón del mundo en 1986 alertó los peligros de una actuación similar a lo mostrado ante Arabia Saudita y se mostró en contra de que haya tantas modificaciones para el duelo de este sábado VER NOTA

En la penúltima práctica del equipo campeón de América antes del encuentro, Messi se entrenó diferenciado y, aunque en principio se encendieron las alarmas por un posible problema mayor en uno de sus tobillos, la información que llegó desde Qatar trajo alivio.

La versión oficial indica que el delantero de 35 años no sufre ninguna lesión. Y que estará sin problemas en el duelo de este sábado desde las 16 en el estadio Lusail. No obstante, fuentes con acceso a la intimidad del búnker subrayan que arrastra molestias en el sóleo derecho. Y que dicha situación fue la que lo llevó a exhibirse sin la chispa habitual en el 1-2 ante los árabes.

De más está decir que, salvo que el delantero sufra una lesión mayor, no faltará frente a los mexicanos. El punto es si su físico podrá responder al 100% contra el elenco dirigido por el Tata Martino. Ante las versiones encontradas, desde la AFA buscaron bajarle el tono a la incertidumbre. E hicieron correr una imagen del atacante en el entrenamiento, con una media sonrisa en el lugar donde siempre será feliz: con la casaca de la Selección.

Se espera que Lionel Messi llegue en óptimas condiciones al choque ante México del sábado

Seguir leyendo: