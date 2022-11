La frase que emocionó a Van Gaal en la rueda de prensa: por qué terminó abrazado con un periodista que cubre el Mundial Qatar 2022

El abrazo de van Gaal con un periodista

Países Bajos se enfrentará este viernes desde las 13hs. a Ecuador por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022 con la tranquilidad que supuso la victoria inicial ante Senegal y, en la previa al partido, se dio un inesperado momento en la conferencia de prensa que emocionó al entrenador Louis van Gaal.

El técnico de 71 años se sentó para responder las preguntas de rigor de cara a la formación que dispondrá para buscar la clasificación con una jornada de antelación. Allí, un periodista se destacó por sobre el resto porque aprovechó su momento para exponer su fanatismo a Van Gaal. “No tengo ninguna pregunta para usted. Esta es una oportunidad para decirle que soy un fan desde los tres años. Lo quiero”, enunció el periodista Papa Mahmoud Gueye, quien trabaja en el diario deportivo senegalés Taggat.sn.

Mientras el joven de 28 años expresaba esta frase, el técnico abandonó su gesto serio para mostrar una sonrisa y le agradeció sus palabras. “Después voy a darle un gran abrazo, porque me gusta que diga eso, y lo digo en serio. Esto no suele ocurrir normalmente porque la gente no suele decirme eso”, manifestó en una declaración que desató las risas de los presentes.

El entrenador que abandonará su cargo después de la Copa del Mundo (será reemplazado por Ronald Koeman) terminó la rueda de prensa y, antes de retirarse, cumplió con su declaración. Se acercó a un emocionado Gueye para fundirse en un tierno abrazo.

Louis van Gaal en la conferencia de prensa previa al cruce contra Ecuador

La agencia de noticias de los Estados Unidos, The Associated Press, reveló que dialogó con este fan y contó que fue un honor compartir este momento con el extécnico de Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Múnich y Manchester United.

Esta situación se produjo en un particular año para Van Gaal, quien confesó haber transitado un cáncer de próstata del cual se recuperó en abril pasado. Hasta ese momento había realizado 25 sesiones de quimioterapia, pero había optado por no revelarlo con sus dirigidos. “No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo”, declaró en una entrevista con la cadena neerlandesa RTL4.

El técnico realizaba todas las sesiones a la noche después de los entrenamientos y entraba por una puerta lateral al hospital para evitar que lo reconocieran: “Por supuesto que se lo he dicho a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”.

Luego de haberse recuperado de esta grave enfermedad, el experimentado entrenador afronta el final de su tercer ciclo en los Países Bajos. Este es el segundo Mundial que dirige al elenco neerlandés después de haber logrado el tercer puesto en Brasil 2014. En la presente Copa del Mundo, esta Selección ya venció 2-0 a Senegal, se medirá ante Ecuador y cerrará el grupo A ante Qatar.

