Canelo Álvarez adelantó detalles de cómo quiere la revancha con Bivol

Canelo Álvarez quiere la revancha con el Canelo (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El objetivo primordial de Saúl Canelo Álvarez para 2023 será el de pactar la revancha contra Dmitry Bivol pues desde que perdió con el vigente campeón en las 175 libras dejó en claro que aquel resultado no se quedaría así y buscaría una segunda oportunidad para demostrar su calidad de box en los semipesados.

Canelo rechazó un consejo de JC Chávez para su revancha con Bivol El campeón indiscutido de las 168 libras dio a conocer su interés por buscar la revancha contra el campeón de los semipesados a pesar de las críticas del Gran Campeón Mexicano VER NOTA

Luego de que el Canelo Álvarez se operó de la muñeca izquierda y ya empezó su recuperación, volvió a la escena pública y habló de cómo le gustaría que sea la segunda pelea contra Bivol pues luego de los rumores de que el campeón de la AMB estaría dispuesto a bajar de división, el peleador mexicano corrigió aquella idea.

Recientemente el campeón unificado en las 168 libras conversó con Adela Micha y le compartió cuál es su idea para la revancha con Bivol. Cuando la experimentada periodista le cuestionó qué pasará con el combate que tiene pendiente con el boxeador ruso, el tapatío insistió en que sí se realizará la pelea.

Para Saúl la prioridad es la revancha con Bivol (USA TODAY/Joe Camporeale)

De acuerdo con el Canelo, si llegan a pactar el segundo capitulo de la nueva rivalidad de Álvarez sería en la misma categoría, es decir en los semipesados, para así intentar despojarlo de la fajilla que defendió ante Gilberto Zurdo Ramírez.

“El mismo peso, revancha tal cual”, sentenció el Canelo durante su participación para el programa de La Saga.

Cuando la conductora del programa insistió al cuestionar si Saúl Álvarez estaba en condiciones para retar nuevamente a Bivol, el campeón unificado expresó que “es mi prioridad ahorita”. A pesar de que primero debe llevar su rehabilitación de su mano para retomar sus entrenamientos, la gran pelea que planea para 2023 será ante Dmitry Bivol.

Canelo o Zurdo: Dmitry Bivol reveló quién pega más fuerte En el año 2022, el campeón de las 175 libras por la AMB únicamente enfrentó a un par de boxeadores mexicanos y a los dos los venció por la vía de la decisión unánime VER NOTA

El Canelo se defendió ante las dudas de la ex conductora de Televisa de, por lo que apuntó lo siguiente:

“Claro que puedo, no es que creas, sé que puedo”

Y es que en el análisis del Canelo sobre la pelea que sostuvo en mayo de 2022 con Bivol apuntó que le faltó tiempo para vencer al campeón de la AMB pues consideró que fue competitivo y resistió el estilo de Bivol. Pero la falta de un entrenamiento arduo y la lesión en su muñeca no lo dejaron dar una buena exhibición como a la que tiene acostumbrada a su afición.

Canelo Álvarez arremetió nuevamente contra Faitelson: “Me hace vomitar” En una entrevista con Adela Micha, el boxeador mexicano opinó por qué no tolera al comentarista deportivo VER NOTA

“A mí me faltaron uno o dos rounds para ganar. Fui muy competitivo, nada más que como no pude hacer un entrenamiento bien. Le gano los primeros rounds y me empiezo a fatigar, entonces ya no podía hacer las cosas bien porque no hice un entrenamiento como debía, lo mismo de mi mano”, agregó.

Por otra parte, el Canelo sentenció que en su primera pelea con Dmitry no dio su mejor boxeo y su rival sí, en consecuencia, en la revancha puede dar una pelea de mayor calidad. “Al final de cuentas estoy seguro. Yo no di mi 100%, él sí dio su 100%, ya no puede dar más”.

Bivol defendió su título ante el Zurdo Ramírez (Foto: Twitter/ @MatchroomBoxing)

Será en enero cuando Saúl Álvarez retome sus entrenamientos con Eddy Reynoso de manera paulatina para ver la mejoría de su lesión y así ir definiendo la agenda de sus combates arriba del cuadrilátero. Su meta será regresar en mayo con un rival que aún está por confirmar.

A partir de ahí, el equipo del Canelo Team realizará un análisis de la condición física en la que se encuentra el tapatío para después retomar conversaciones con el equipo de Bivol y pactar la revancha.

“En enero voy a empezar a golpear, a mediados de enero y voy a ver cómo me siento. A ver si en mayo regreso”, finalizó el Canelo Álvarez.

SEGUIR LEYENDO: