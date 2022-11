Canelo o Zurdo: Dmitry Bivol reveló quién pega más fuerte

El monarca semipesado de la AMB comparó el rendimiento de sus dos rivales mexicanos (Fotos: Gettyimages)

Dmitry Bivol se perfila para cerrar el año 2022 como una de las mayores revelaciones que tuvo el boxeo internacional. En el periodo se topó con el reto de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y Gilberto Zurdo Ramírez, dos boxeadores que amenazaron con arrebatarle su récord perfecto y campeonato. Pese a las expectativas, se sobrepuso en ambas ocasiones, pero destacó al personaje que se le dificultó más en el ring.

Durante una entrevista para The DAZN Boxing Show, el originario de Kirguistán habló sobre sus proyectos a futuro, así como de las impresiones posteriores a las dos defensas que realizó. En su intervención destacó la versatilidad que implementó el Zurdo Ramírez en sus ataques y, aunque lo consideró un rival complicado, señaló al campeón indiscutido de las 168 libras como el oponente más demandante.

“Acerca de poder, por supuesto Canelo es un boxeador mucho más poderoso. La pegada de Canelo es mucho más fuerte que la de Ramírez, pero Ramirez usó combinaciones. Él conectaba tres golpes cuando Canelo solamente lo hacía con dos o tres. Además Canelo es más rápido”, aseguró ante el medio de comunicación.

Bivol destacó el poder de golpeo y la velocidad de Canelo sobre Zurdo Ramírez (Joe Camporeale/REUTERS)

Cuando la campana sonó para decretar el final de su último episodio contra Zurdo Ramírez, la ola de comparaciones entre el desempeño de cada uno de los mexicanos no se hizo esperar. En ambas peleas el boxeador ruso se mostró ampliamente dominante, pero el rival con más críticas recibidas fue el nacido en Mazatlán, Sinaloa, pues no mostró cualidades para quitarle el título de las manos.

Uno de los expertos que arremetió contra el Zurdo fue Julio César Chávez, pues catalogó a su compatriota como un boxeador “tibio”. Durante su intervención en la narración de la reyerta lamentó que Ramírez sacrificó su estilo de pelea por uno más mesurado y tímido cuando el rival llegó a conectarlo hasta en nueve ocasiones consecutivas. “No se le ve coraje de ganar la pelea como los grandes campeones”, condenó el Señor Nocaut.

Por su parte, Dmitry Bivol consideró que Ramírez no lo tomó por sorpresa y desarrolló la pelea que esperó desde meses antes aunque no menospreció a su rival y sus cualidades. La opinión general de la afición en torno a la pelea se volcó en favor del ruso, quien hizo ver fácil el trámite pero el no lo consideró de esa forma y matizó que cada oponente es diferente.

“Fueron dos peleas diferentes. Para ser honesto, gasté mucha más energía y estuve mucho más concentrado en la pelea contra Canelo porque en toda la pelea estuve enfocado y pensaba que debía trabajar cada round para ganarlo. Con Ramírez, pensé en un par de ocasiones que podría hacer una pausa y hacerlo de nuevo. Con Canelo no pudo ser en toda la pelea”, afirmó.

¿Dmitry Bivol dará la revancha a Canelo Álvarez?

Otro de los temas abordados por el campeón de las 175 libras avalado por la AMB fue la posibilidad de volver a enfrentar a Canelo Álvarez. Aunque sería una pelea altamente atractiva y comercial por la rivalidad y poder de los dos peleadores, el ruso fijó su objetivo de forma primordial en la unificación de todos los títulos de los semipesados en contra de su compatriota Artur Beterbiev.

Su prioridad fue clara, pero dejó ver que la decisión también depende de los promotores involucrados en su próxima pelea. Por ello, aunque su deseo está puesto en ser campeón indiscutido, su contrato vigente con la promotora Matchroom Boxing podría resucitar en cualquier momento la posibilidad de realizar la segunda pelea contra el tapatío, pero al final la decisión final estará en manos del monarca vigente.

SEGUIR LEYENDO: