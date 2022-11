Canelo rechazó un consejo de JC Chávez para su revancha con Bivol

Canelo Álvarez contrarió a Julio César Chávez (Instagram/@jcchavez115)

En medio de su rehabilitación por la cirugía a la que se sometió en la mano izquierda, Saúl Álvarez ya planea su regreso a los cuadriláteros en el año 2023. Sin un rival por confirmar, el campeón indiscutido de las 168 libras no ha cerrado la posibilidad de volver a retar a Dmitry Bivol en las 175 libras y arremetió contra Julio César Chávez por haberle recomendado no volver a la división de los semipesados contra el ruso.

Canelo o Zurdo: Dmitry Bivol reveló quién pega más fuerte En el año 2022, el campeón de las 175 libras por la AMB únicamente enfrentó a un par de boxeadores mexicanos y a los dos los venció por la vía de la decisión unánime VER NOTA

Durante una charla con Adela Micha, en el canal de YouTube Saga Live, el boxeador fue cuestionado acerca de su proceso de recuperación, los planes contemplados para su regreso y las declaraciones del Gran Campeón Mexicano. Al respecto, comentó que su primera opción es la revancha por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a pesar de que el ruso ya no lo considere un rival primordial para su trayectoria.

“Esa es mi prioridad ahorita (pelear contra Dmitry Bivol). Mis respetos para Chávez, siempre lo voy a respetar y lo sabe el campeón, pero al final no es lo que él quiera. No. Es algo que quiero y que yo sé que puedo lograrlo porque sé cómo fui a esa pelea. Sé lo que quiero hacer y lo voy a hacer”, declaró con contundencia ante la expresentadora de noticias de Televisa.

Y es que a principios de noviembre de 2022, días después de que el originario de Kirguistán se impuso ante Gilberto Ramírez en la defensa de su campeonato, Chávez González consideró una terquedad la postura del tapatío por volver a subir de peso y retar al monarca. Incluso, argumentó que “en 175 Saúl no tiene nada que hacer. Si lo baja a 68 tiene muchas posibilidades de ganarle”.

Quién es el mejor boxeador de las últimas décadas, según Julio César Chávez El Gran Campeón Mexicano se consolidó como uno de los mejores púgiles de su época, pero reconoció el nombre del personaje más icónico que brilló tras su retiro VER NOTA

Al respecto, Canelo Álvarez confirmó que buscará imponer su condición de pelear en la misma categoría de peso, pues argumentó que su papel en los primeros episodios fue superior al de Bivol. Por otro lado, atribuyó su derrota a un mal proceso de entrenamiento que no le ayudó a soportar la fatiga en el entarimado, aunado a la dolencia que entonces padecía en su extremidad izquierda.

“Fui muy competitivo pero como no pude hacer un entrenamiento bien solo le gané los primeros rounds. Me empecé a fatigar porque no hice un entrenamiento como debía, por lo mismo de mi mano y esas cosas, pero al final de cuentas estoy seguro. Además yo no di mi 100 por ciento, él sí y ya no puede dar más”, confirmó en el espacio.

Canelo Álvarez deberá convencer a Dmitry Bivol para obtener la revancha (Joe Camporeale/REUTERS)

Antes de lanzar la oferta formal a su posible rival, el pupilo de Eddy Reynoso aguardará al mes de enero para volver a realizar entrenamientos técnicos de su disciplina. De acuerdo con su rendimiento y el diagnóstico que le brinde su médico, tomará la decisión para regresar a la acción en el fin de semana del 5 de mayo o, en su defecto, aguardar hasta las fiestas patrias en el mes de septiembre.

¿Qué piensa Dmitry Bivol de la revancha con Canelo Álvarez?

Al término de la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol, el mexicano propuso la revancha y el ruso mostró disposición para realizarla, sin embargo el paso de los meses ha cambiado de forma radical el parecer del monarca vigente. En ese sentido, una nueva exposición de su título ya no se encuentra en sus prioridades y buscaría conseguir el mismo logro que Álvarez obtuvo en el año 2021.

Canelo Álvarez estuvo en el Azteca para ver el San Francisco vs Cardinals Arizona de la NFL El boxeador mexicano se encargó de participar en el “volado” previo al inicio del juego VER NOTA

Artur Beterbiev, propietario de los cinturones avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), se convirtió en el principal objetivo en el radar de Bivol para decretar al próximo campeón indiscutido de la división. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de volver a pelear con Álvarez en caso de que exista una oferta económica atractiva.

SEGUIR LEYENDO: