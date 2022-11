Quiénes son las reporteras que desafiaron las leyes homófobas de Qatar y utilizan el brazalete LGBT

LGBT periodistas

Con el inicio del mundial de Qatar y las prohibiciones que se generaron con respecto a los derechos humanos, de quienes visitaran el país, hay varias personas que han manifestado su inconformidad con respecto a las leyes en contra de la comunidad LGBT+, aunque hay personas que los desafían.

El brazalete que usó Kane y el gesto de la selección de Inglaterra abren un interrogante sobre qué hará Argentina tras el pedido del Gobierno El capitán inglés se manifestó en contra de la discriminación con una cinta de capitán particular. El Poder Ejecutivo le pidió un gesto al equipo de Messi por la muerte de Hebe de Bonafini VER NOTA

Este es el caso de dos reporteras que llamaron la atención en redes sociales, luego de que utilizaran un brazalete en la mano con el color de los arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT+ y una de ellas vestía la playera con el mismo símbolo.

Las dos reporteras se llaman Alex Scott, de la BBC, y la comentarista alemana Claudia Neumann. Además, en el estadio no dejaron pasar al periodista Grant Wahl.

Las selecciones europeas desistieron de usar el brazalete LGBT porque la FIFA los amenazó con sancionarlos durante el partido Tres de los siete equipos en cuestión iban a usar la cinta multicolor ‘One Love’ este lunes durante su debut en el Mundial: “Estamos muy frustrados por la decisión” VER NOTA

La primera de ellas se puede ver que usa un brazalete en el cual se ve un corazón con el número uno y a pesar de que no es el símbolo de arcoíris hace referencia no solo a la población LGBT, sino también a los derechos humanos que no se cumplen en el país.

Un reportero de Qatar escribió en su cuenta de Twitter algo en contra relacionado con la reportera y las mujeres que se manifestaron en el partido de Irán.

Un reportero de Qatar escribió en su cuenta de Twitter algo en contra relacionado con la reportera y las mujeres que se manifestaron en el partido de Irán.

Los mejores memes del gol de Ecuador que fue anulado tras revisión del VAR De forma irónica se hizo referencia al poder económico que tienen los habitantes de Qatar y así recibir la ayuda del VAR VER NOTA

“Por más hordas que movilicen la seguridad y hagan todo lo que puedan y paguen todo lo que tengan... una imagen vale más que mil palabras... no podrán aplicar su voluntad a cientos de miles de corazones rebeldes... ¿verdad? olvidado que usted cree en las revoluciones, la rebeldía de los pueblos y los derechos humanos como siempre los reclama?”.

Esto lo escribió como la consecuencia que han hecho en estos dos días, de igual forma Alex Scott siempre se ha mostrado en apoyo de la comunidad LGBT+. De igual forma, el brazalete tiene como leyenda “One Love”.

Otra reportera que llamó la atención fue la alemana Claudia Neumann quien narró el partido entre Gales y Estados Unidos, pero la sorpresa para todos los espectadores fue que ella vestía no solo el brazalete que, si era de arcoíris, sino también una playera con los colores del arcoíris en forma de corazón.

Alex Scott

Neumann envió en mensaje claro de tolerancia y en contra de las recientes acciones de la FIFA al inicio de la transmisión del partido en la ronda preliminar del Mundial de Qatar que se jugó en el estadio Ahmed bin Ali.

“Podría haber sido un legendario, un orgulloso día de la Copa del Mundo. Así es como lo pasamos todos con las discusiones sobre las expresiones de solidaridad que vimos en un lugar, a saber, el equipo de Irán hoy, el equipo nacional”, dijo Neumann.

“Las lágrimas de los aficionados en las gradas sin duda serán una imagen de esta Copa del Mundo, y luego, por supuesto, esta protesta silenciosa de la selección iraní cuando se toca el himno nacional”, mencionó.

La periodista de ZDF recibió mucho apoyo en redes sociales después de que mostró su posicionamiento en las redes sociales.

Esto lo escribió como la consecuencia que han hecho en estos dos días, de igual forma Alex Scott siempre se ha mostrado en apoyo de la comunidad LGBT+. De igual forma, el brazalete tiene como leyenda “One Love”.

De igual forma, un reportero estadounidense llamado Grant Wahl trató de entrar al estadio Ahmed bin Ali, pero fue detenido ya que vestía una playera con un balón y alrededor los colores del arcoíris.

El corresponsal de la CBS iba a cubrir el juego de EEUU contra Gales, pero el guardia lo detuvo y le dijo que se tenía que cambiar la playera para entrar. Después de que lo dejaron ir publicó en redes sociales todo lo que sucedió.

“Estoy bien, pero fue una prueba innecesaria. Estoy en el centro de medios, todavía con mi camiseta. Estuve detenido durante casi media hora. ¡Vamos, gays!”, fue su mensaje en redes sociales.

Muchos capitanes habían decidido portar el brazalete con la leyenda “One Love”, pero desistieron por temor a recibir sanciones deportivas.

En Qatar está prohibido el amor entre personas del mismo sexo, además las personas heterosexuales no pueden dar muestras de cariño en vía pública.

SEGUIR LEYENDO: