Las perlitas de Lionel Scaloni en el ping pong: el día de furia con Beckham, de qué club era hincha de chico, sus ídolos y el recuerdo de Maradona

Lionel Scaloni confesó que de chico era hincha de Boca y luego de Newell's. Quiénes fueron sus ídolos

A 19 días del del debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a varios temas más allá de la actualidad del equipo que llegará como uno de los candidatos luego de un invicto de 35 partidos y dos títulos en los últimos dos años, la Copa América en 2021 y La Finalissima en 2022. El estratega de Pujato habló de todo y dejó varios títulos.

“De chico era de Boca. Después me hice de Newell’s porque pasé toda mi vida ahí, y ahora te diría que de ninguno. Perdés el fanatismo totalmente”, confesó sobre sus equipos predilectos en una entrevista con Libero de TyC Sports.

Además, reveló quiénes eran sus referentes: “Mis ídolos de chico eran el Toti Iglesias y Blas Giunta. El Toti Iglesias era por su manera de jugar, por su pelo largo. Le pedía al peluquero que me cortara el pelo como él; y Blas por todo lo que transmitía jugando al fútbol. Metía, corría...”.

También admitió que le hubiese gustado volver a jugar en el fútbol argentino y confesó que chances de hacerlo en dos equipos grandes. “Me arrepiento de no haber vuelto al fútbol argentino, pero no estaba bien. Tenía un isquiotibial que no me respondía. Tuve oportunidades de ir a Boca, River, Independiente y volver a Estudiantes, pero por una cosa u otra no se dio”.

El entrenador de la Selección recuerda a Diego Maradona y su cruce con David Beckham

Este será el primer Mundial sin Diego Maradona y el DT de 44 años lo recuerda con cariño: “Lo tenemos siempre presente. Siempre va a estar. Para todo el mundo. Hasta mi hijo de 11 años sabe quien es y nunca lo vio jugar. Estuve en la presentación de Maradona en Newell´s moviendo las banderas. Cuando ganamos el título con la Coruña festejé con una camiseta de Maradona”.

Sobre Lionel Messi recordó el día de su debut en la Selección. “Había jugado en contra de él, pero como compañero fue ese partido con Hungría que lo expulsaron. Fue una locura lo que hizo el árbitro en ese momento. No podía parar de llorar”.

En tanto que a la hora de elegir a su mejor director técnico, se quedó con José Pékerman y Marcelo Bielsa: “José nos marcó porque éramos muy jóvenes”.

Scaloni confesó que se arrepintió de no haber vuelto al fútbol argentino y cuáles fueron las chances para el retorno

Más frases de Scaloni.

Cruce con David Beckham. “Se hizo viral, pero hubo mucho más. Esa fue famosa por todo lo que representaba él y nosotros nos jugábamos el título con ellos y en cancha de ellos y faltando tres minutos nos hacen el 2-1. Fue un choque típico de calentura porque nos iban ganando y la frustración del resultado. Había pasado media de que había terminado el partido y yo me quería seguir peleando”.

El Estudiantes del Profe Córdoba. “Fue inigualable. Había cosas que no podía creer. Es un club con mística. Tiene algo que no se puede explicar. Con Martín Palermo la pasábamos muy bien. Festejábamos los goles de una manera particular”.

Miedo. “Al avión”.

No puede faltar. “La familia, la bicicleta y el fútbol”.

Automovilismo. “De no ser entrenador seguramente hubiera sido corredor de autos. Me gusta mucho el Turismo Carretera, la Fórmula 1, la adrenalina de correr fue de toda la vida. Soy de Ford, ahora me gusta Mariano Werner (actual bicampeón de TC), Lalo Ramos (campeón de TC en 1994) y el Pincho Castellano (tricampeón de TC 1987, 1988 y 1989). Lo iba a ver a todos los circuitos semipermanentes”.

Seguir leyendo: